Какая низость: курс юаня к доллару резко обвалился

Китайская валюта по решению финансового регулятора КНР в начале текущей недели упала в цене: сейчас за доллар дают 7,123 юаня. Такой курс в последний раз наблюдался 1 июня 2020 года в разгар коронакризиса. С начала 2022 года падение юаня к доллару составило 11,6%. Почему это случилось и как это может повлиять на экономику России, выясняли «Известия».

В тренде

Юань продолжает находиться под давлением, его курс к доллару снижается, подтверждает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» Института ВЭБ Сергей Цыплаков.

— 25 октября Народный банк Китая установил так называемый средний курс юаня на уровне 7,1668 за доллар. На внутренних биржевых торгах во вторник юань снижался до отметки 7,3 юаня за доллар (предел дневных колебаний не может превышать 2% в день от среднего курса). Курс так называемого офшорного юаня доходил до 7,36 юаня за доллар. Снижение курса юаня обусловлено комплексом причин, основная из которых — политика ФРС по повышению ставок, которая проводится прежде всего с целью подавления высокого уровня инфляции в США. Повышение ставок уже привело к сильному укреплению доллара в отношении не только юаня, но и евро, британского фунта, японской иены. В этом плане юань не выбивается из общемирового тренда.

Какая низость Здание Национального банка Китая Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Как отметил Цыплаков, еще одной причиной снижения курса юаня является сложное положение в китайской экономике, которое вынуждает руководство КНР и Народный банк в целом придерживаться относительно мягкой денежно-кредитной политики. Спрос на мировом рынке уменьшается, вследствие чего замедляются темпы прироста китайского экспорта. В сентябре экспорт Китая увеличился только на 5,2% (в августе — на 7,1%). В этих условиях снижение курса оказывает поддержку китайским экспортерам.

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе курс юаня к доллару будет колебаться в интервале примерно 7–7,4 юаня за доллар, считает специалист.

Эксперт напоминает, что ранее высказывал такой прогноз и серьезных оснований пересматривать его не видит:

— Снижение курса юаня имеет ограниченный характер и особой угрозы для российской экономики не представляет. Более того, для российских компаний, закупающих китайскую продукцию, оно даже выгодно, поскольку в пересчете в рубли или доллары цены на нее будут снижаться. Что касается владельцев юаневых вкладов, то сейчас они несут определенные потери, курс юаня к рублю также снижается.

Какая низость Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

При этом очень маловероятно, что девальвация юаня могла бы иметь обвальный характер , говорит он.

— Китай сохраняет большой профицит по текущему счету платежного баланса, а жесткое регулирование движения средств по счету капитальных операций в значительной мере страхует от рисков резкого оттока капитала.

В рамках нормы

Снижение курса китайской валюты по отношению к доллару — это нормально в текущих условиях, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— [По отношению] к доллару упали почти все мировые валюты. Это связано больше с денежно-кредитной политикой США. Курс юаня жестко регулирует китайский центробанк. Катастрофического падения не допустят в том числе нерыночными методами.

Какая низость Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi

России также стоит обратить внимание на ситуацию, считает эксперт.

— Совсем недавно Bloomberg анонсировал перевод части валютных резервов РФ в китайскую валюту. Сейчас лучший момент, чтобы закупить юани. Это касается и обычных россиян, которые диверсифицируют накопления и планировали приобрести китайскую валюту, — подытоживает Юлия Макаренко.

Радикальная мера

По данным Reuters, китайский регулятор валютного рынка в понедельник поздно вечером разослал некоторым банкам анкету с вопросом об их позиционировании на валютном рынке, говорит аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Опрос проводится в то время, когда китайский юань достиг самых слабых уровней со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Два источника сообщили, что Государственная администрация по валютным операциям (SAFE) дала понять, что исследование было срочным. Аналитики считают, что регулятор использует опрос для изучения мнений относительно снижения курса юаня. Стремительный рост доллара США на фоне агрессивного ужесточения ДКП ФРС и замедления китайской экономики оказали давление на юань, который потерял более 13% по отношению к доллару в этом году и, похоже, ожидает самого большого годового падения с 1994 года, когда Китай унифицировал рыночные и официальные курсы.

По мнению эксперта, Китай в целом оказался в стороне от общемирового процесса ужесточения противоинфляционной политики.

— При этом Пекин больше сосредоточен на поддержке своей экономики, пострадавшей от коронавируса, — продолжает он. — Такое расхождение вызвало отток капитала в долларовые активы. В то же время поддерживать курс юаня с помощью валютных резервов, судя по всему, для Китая не представляется возможным, так как они сейчас находятся на многолетних минимумах, чуть выше $3 трлн, поскольку Китай «сжег» $1 трлн резервов, поддерживающих юань, во время последнего экономического спада в 2015 году.

Однако, по оценке спикера, власти КНР решились на радикальный шаг.

— С одной стороны, по официальной риторике, он «помогает поддержать спрос в экономике» на фоне последствий локдаунов и экономического кризиса, а также поможет в экспорте китайских товаров. С другой же стороны, сейчас юань находится в уязвимом положении, и поддерживать его — необоснованно дорого для монетарных властей Китая, — заключает Андрей Маслов.

Не сегодня

Волатильность юаня относительно так называемых твердых валют (и прежде всего доллара) намного меньше, чем у рубля, констатирует доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Какая низость Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

— Следовательно, ждать заметных эффектов для российской экономики от снижения курса юаня к доллару не стоит.

По оценке эксперта, юань постепенно увеличивает свою роль в мировой торговле, но процесс этот очень небыстрый.

— А пока накопленные юани можно тратить на покупку китайских товаров, благо ассортимент их достаточно широк, — считает собеседник издания.