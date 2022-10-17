Ускоренное таяние: мировые валютные резервы уменьшаются на глазах
Глобальные валютные резервы иссякают сейчас с небывалой скоростью: ЦБ целого ряда стран тратят огромные средства на поддержание национальных валют. Только в этом году, по данным Bloomberg, отслеживающего валютные резервы почти 20 лет, они похудели на триллион долларов. Кто рискует скоро остаться без денег и чем чреваты для мировой экономики столь высокие темпы истощения мировых ЗВР, выясняли «Известия».
Глобальный антирекорд
Глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю. По подсчетам Bloomberg, в этом году они сократились на 7,8%, то есть на триллион долларов, — до $12 трлн.
Часть этого снижения произошла из-за колебания курсов валют. Так, доллар США в этом году укрепился до 20-летнего максимума по отношению к остальным резервным валютам, таким как евро и иена. В результате долларовая стоимость запасов этих валют в резервах существенно просела.
Но есть и другая причина: из-за глобальных проблем и нарастающей рецессии, нарушений логистических цепочек и высокой инфляции мировым ЦБ пришлось активно тратить резервы, чтобы поддержать экономику и защитить национальные валюты от обесценивания.
Кто в лидерах
10-я часть сокращения глобальных резервов в этом году пришлась на долю Индии. Ее запасы за девять месяцев прохудились на $96 млрд и сейчас составляют $538 млрд. Как отметили в ЦБ Индии, две трети этого внушительного падения пришлись на курсовые колебания, остальное — на поддержку индийской рупии. В сентябре она максимально подешевела к доллару США, а всего за год ослабла по отношению к американской валюте почти на 9%.
Резервы активно жгла и Япония. В сентябре японский ЦБ провел интервенцию, выбросив на рынок почти $20 млрд. Мера отъела почти 19% валютных резервов страны. На столько же сократились валютные резервы Чехии также в результате валютных интервенций. А Пакистан вообще с начала года утратил 42% своих резервов. Оставшихся $14 млрд едва хватит для покрытия трехмесячного импорта.
Не панацея
Расходование резервов ЦБ для удержания курсов национальных валют — стандартная практика, которая применяется на протяжении многих лет. Однако работает это не всегда.
— Использование резервов — антикризисная мера центробанков для предотвращения обвала национальной валюты. В условиях бегства капиталов с развивающихся рынков на фоне замедления экономик, скачка инфляции и роста цен на энергоносители валюты этих стран падают. Регуляторы препятствуют этому процессу, предоставляя дополнительное предложение на рынок через продажу резервов, — указывает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
Однако, как поясняет аналитик, такая политика — не панацея, поскольку резервы — конечная величина. Как правило, инвесторы начинают играть против центробанков и выигрывают. А валюты развивающихся стран в итоге не укрепляются.
В чем опасность
Пока размеры оставшихся резервов вполне достаточны. Беспокойство вызывает то, что неизвестно, сколько времени потребуется на вмешательство центробанков в процесс стабилизации локальных валют. Как и то, не закончатся ли резервы раньше, чем ФРС достигнет целевого уровня ставки (быстрые темпы повышения процентных ставок американским регулятором для борьбы с инфляцией привели к резкому росту курса доллара относительно почти всех валют), отмечает Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.
— Ситуация в конечном счете может перерасти в глобальный финансовый кризис. Текущее снижение мировых валютных резервов за год на 7,8% пока не является критическим. Некоторые отдельные страны, скорее всего, могут столкнуться с невозможностью стабилизации национальной валюты из-за недостаточности средств, — предупреждает экономист.
— Чрезмерное сокращение ЗВР чревато тем, что страна не сможет обеспечить жизненно важные потребности за счет импорта и обслуживать внешние долговые обязательства. Говорить о том, что текущее снижение резервов может привести к экстраординарным последствиям, пока рано, так как большинство центральных банков по-прежнему имеют достаточное количество запасов для осуществления интервенций в случае необходимости, — добавляет партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Что в России
Валютные резервы в России также сокращаются, но не из-за валютных интервенций, а из-за спецоперации и санкций. Почти половина международных резервов РФ сейчас заморожена. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — $643,2 млрд. На 7 октября, по данным ЦБ, резервы составляли $548,7 млрд. Пока резервы не пополняются.
— Раньше часть положительного торгового сальдо шла на увеличение золотовалютных резервов страны, но после заморозки и в условиях экономической блокады это стало нецелесообразным, — указывает Шатов.
Однако, по мнению ряда экономистов, положение России отличается от многих стран.
— Наши резервы, даже с учетом заморозки из-за санкций, — одни из крупнейших в мире, долгов у нас практически нет, а рубль укрепляется. Плюс операции с валютами стран НАТО для нас не имеют смысла. В условиях рекордного положительного сальдо платежного баланса нашим резервам ничего не угрожает, — считает доктор экономических наук Александр Неверов.
Тем не менее эксперты подчеркивают, что имеющихся запасов хватит только при грамотном планировании и рациональном использовании.
Как отмечает инвестор и финансовый консультант Татьяна Волкова, руководство страны продумывает конкретные решения, где можно еще изыскать средства, но процесс этот не бесконечный. Далее всё будет зависеть от того, насколько долго будет развиваться геополитический конфликт. Если это краткосрочная история, которая продлится 3–4 месяца, то, конечно, ресурсов хватит. Если же речь идет о многолетнем противостоянии, то большой вопрос.