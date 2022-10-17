Ускоренное таяние: мировые валютные резервы уменьшаются на глазах

Глобальные валютные резервы иссякают сейчас с небывалой скоростью: ЦБ целого ряда стран тратят огромные средства на поддержание национальных валют. Только в этом году, по данным Bloomberg, отслеживающего валютные резервы почти 20 лет, они похудели на триллион долларов. Кто рискует скоро остаться без денег и чем чреваты для мировой экономики столь высокие темпы истощения мировых ЗВР, выясняли «Известия».

Глобальный антирекорд

Глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю. По подсчетам Bloomberg, в этом году они сократились на 7,8%, то есть на триллион долларов, — до $12 трлн.

Часть этого снижения произошла из-за колебания курсов валют. Так, доллар США в этом году укрепился до 20-летнего максимума по отношению к остальным резервным валютам, таким как евро и иена . В результате долларовая стоимость запасов этих валют в резервах существенно просела.

Ускоренное таяние Фото: REUTERS/Issei Kato

Но есть и другая причина: из-за глобальных проблем и нарастающей рецессии, нарушений логистических цепочек и высокой инфляции мировым ЦБ пришлось активно тратить резервы, чтобы поддержать экономику и защитить национальные валюты от обесценивания.

Кто в лидерах

10-я часть сокращения глобальных резервов в этом году пришлась на долю Индии. Ее запасы за девять месяцев прохудились на $96 млрд и сейчас составляют $538 млрд. Как отметили в ЦБ Индии, две трети этого внушительного падения пришлись на курсовые колебания, остальное — на поддержку индийской рупии. В сентябре она максимально подешевела к доллару США, а всего за год ослабла по отношению к американской валюте почти на 9%.

Ускоренное таяние Фото: ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Резервы активно жгла и Япония. В сентябре японский ЦБ провел интервенцию, выбросив на рынок почти $20 млрд. Мера отъела почти 19% валютных резервов страны. На столько же сократились валютные резервы Чехии также в результате валютных интервенций. А Пакистан вообще с начала года утратил 42% своих резервов. Оставшихся $14 млрд едва хватит для покрытия трехмесячного импорта.

Не панацея

Расходование резервов ЦБ для удержания курсов национальных валют — стандартная практика, которая применяется на протяжении многих лет. Однако работает это не всегда.

— Использование резервов — антикризисная мера центробанков для предотвращения обвала национальной валюты. В условиях бегства капиталов с развивающихся рынков на фоне замедления экономик, скачка инфляции и роста цен на энергоносители валюты этих стран падают. Регуляторы препятствуют этому процессу, предоставляя дополнительное предложение на рынок через продажу резервов, — указывает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Ускоренное таяние Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI

Однако, как поясняет аналитик, такая политика — не панацея, поскольку резервы — конечная величина. Как правило, инвесторы начинают играть против центробанков и выигрывают. А валюты развивающихся стран в итоге не укрепляются.

В чем опасность

Пока размеры оставшихся резервов вполне достаточны. Беспокойство вызывает то, что неизвестно, сколько времени потребуется на вмешательство центробанков в процесс стабилизации локальных валют. Как и то, не закончатся ли резервы раньше, чем ФРС достигнет целевого уровня ставки (быстрые темпы повышения процентных ставок американским регулятором для борьбы с инфляцией привели к резкому росту курса доллара относительно почти всех валют), отмечает Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.

— Ситуация в конечном счете может перерасти в глобальный финансовый кризис. Текущее снижение мировых валютных резервов за год на 7,8% пока не является критическим. Некоторые отдельные страны, скорее всего, могут столкнуться с невозможностью стабилизации национальной валюты из-за недостаточности средств, — предупреждает экономист.

Ускоренное таяние Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

— Чрезмерное сокращение ЗВР чревато тем, что страна не сможет обеспечить жизненно важные потребности за счет импорта и обслуживать внешние долговые обязательства. Говорить о том, что текущее снижение резервов может привести к экстраординарным последствиям, пока рано, так как большинство центральных банков по-прежнему имеют достаточное количество запасов для осуществления интервенций в случае необходимости, — добавляет партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Что в России

Валютные резервы в России также сокращаются, но не из-за валютных интервенций, а из-за спецоперации и санкций. Почти половина международных резервов РФ сейчас заморожена. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — $643,2 млрд. На 7 октября, по данным ЦБ, резервы составляли $548,7 млрд. Пока резервы не пополняются.

— Раньше часть положительного торгового сальдо шла на увеличение золотовалютных резервов страны, но после заморозки и в условиях экономической блокады это стало нецелесообразным, — указывает Шатов.

Однако, по мнению ряда экономистов, положение России отличается от многих стран.

Ускоренное таяние Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Наши резервы, даже с учетом заморозки из-за санкций, — одни из крупнейших в мире, долгов у нас практически нет, а рубль укрепляется. Плюс операции с валютами стран НАТО для нас не имеют смысла. В условиях рекордного положительного сальдо платежного баланса нашим резервам ничего не угрожает, — считает доктор экономических наук Александр Неверов.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что имеющихся запасов хватит только при грамотном планировании и рациональном использовании.