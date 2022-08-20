Осенний эталон: что ждет российскую валюту в ближайшие месяцы
Нынешнее укрепление рубля носит кратковременный характер и завершится с наступлением осени, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, к концу августа нацвалюта может подняться до 56 руб./$, а в начале сентября опуститься до 62,5. Против российской денежной единицы сыграют завершение налогового периода, восстановление импорта, а также более быстрый вывод инвалюты за рубеж за счет смягчения ограничений. Напряжение на сырьевых рынках также сгущает тучи над рублем, лишая его защиты от геополитической неопределенности и нарастающего негативного влияния санкций, указывают аналитики.
Факторы сошлись
Российская валюта завершила неделю укреплением, продолжив начатый в четверг тренд на рост. В ходе торгов на Мосбирже 19 августа пара USD/RUB достигала 57,7 рубля, а EUR/RUB — 58,6. В последний раз такие значения по ним фиксировались в конце июля. После на протяжении всего августа курс колебался в диапазоне 60–62 как за доллар, так и за евро.
Выходу рубля из боковика и его укреплению накануне есть причины, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, внутренним фактором поддержки выступает налоговый период — он стартовал в понедельник, пик выплат придется на 25 и 29 августа. Поэтому сейчас экспортеры активнее продают валюту и покупают рубли для расчетов с бюджетом, пояснил он.
— Тогда как внешний фактор сводится по-прежнему к высоким ценам на нефть и газ, которые обеспечивают внушительный приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ. Котировки Brent в четверг, 18 августа, поднялись с $93 до $96,6 за баррель благодаря снижению запасов нефти в США, а спотовая цена на газ в Европе из-за энергокризиса выросла до $2500 за 1 тыс. куб. м, — отметил эксперт.
По мнению аналитика группы «Финам» Андрея Маслова, укрепление рубля впервые за три недели во многом связано с ослаблением доллара на международном рынке. Это произошло после публикации отчета FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США. — «Известия»). В нем поставили под сомнение дальнейшее агрессивное ужесточение политики ФРС из-за опасений рецессии в Штатах, уточнил он. На этом фоне «американец» значительно просел по отношению к большинству мировых валют, пояснил эксперт.
В ближайшее время при отсутствии негативных геополитических новостей рубль может укрепиться до отметок 56–57 к доллару и евро, спрогнозировал Михаил Васильев. Тогда как, по оценке замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на предстоящей неделе курс пары USD/RUB может колебаться в коридоре 57–61. Эксперт уверен, что не стоит ожидать заметных отклонений от текущих уровней.
Впрочем, нынешнее укрепление рубля временное и к осени оно скорее прекратится, едины во мнении аналитики.
Разворот вниз
После завершения очередного налогового периода, а именно в конце августа — в начале сентября, нацвалюта умеренно подешевеет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, кроме этого ее ослаблению будет способствовать восстановление импорта, а также более быстрый вывод инвалюты за рубеж за счет ранее предпринятого смягчения ограничений. Эксперт также указал на изменение ситуации на сырьевых рынках, которая может ухудшиться, вызвав более серьезное падение цен. Это способно лишить рубль защиты от высокой геополитической неопределенности и нарастающего негативного влияния санкций, констатировал он.
— Более ощутимое и устойчивое ослабление рубля может произойти после старта покупок валюты в рамках нового бюджетного правила, которое, согласно прогнозу ЦБ, начнется только с 2023-го. Тем временем госбюджет и экспортеры уже недополучают большой объем рублевых доходов из-за завышенного рубля, — добавил Дмитрий Бабин. — Пока импорт остается на относительно низком уровне, а экспортные поступления по-прежнему высоки благодаря дорогому сырью, единственный способ вернуть курс доллара к отметке 70 рублей — это запуск валютных интервенций.
Сейчас американская валюта начинает укрепляться и вскоре российская перейдет в фазу ослабления, торгуясь к началу осени по 62,5 руб./$ и 63 руб./€, отметил Андрей Маслов. В целом против рубля играют почти все факторы, так как государству нужно ослабить валюту для предотвращения дефицита бюджета в стране, добавил он. За российскую валюту лишь общая экономическая ситуация с перекошенным торговым балансом, когда экспорт перевешивает импорт.
Умеренное снижение рубля к сентябрю и колебания вблизи отметки 60 к доллару и евро прогнозирует Михаил Васильев из Совкомбанка. Тогда как к концу года, по его оценке, курс может установиться на уровне 65–70 и выше за «американца». На это повлияют восстановление импорта, ожидание валютных интервенций, а также снижение цен на нефть из-за ухудшения ситуации в мировой экономике и возможного эмбарго Европы к концу 2022-го.
В то же время, говоря о том, в какой валюте частным лицам лучше хранить сбережения, Дмитрий Бабин из БКС отметил: если есть возможность купить наличные доллары и безопасно их хранить — это лучший вариант в текущих условиях, поскольку на фоне экономической нестабильности в ЕС и развивающихся странах, в том числе в Китае, «американец», скорее всего, и дальше будет выглядеть сильнее большинства своих «коллег». Тогда как в безналичной форме, как считает эксперт, накопления лучше держать в гонконгском долларе, поскольку его курс надежно привязан к американской валюте.