Осенний эталон: что ждет российскую валюту в ближайшие месяцы

Нынешнее укрепление рубля носит кратковременный характер и завершится с наступлением осени, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты . По их оценкам, к концу августа нацвалюта может подняться до 56 руб./$, а в начале сентября опуститься до 62,5 . Против российской денежной единицы сыграют завершение налогового периода, восстановление импорта, а также более быстрый вывод инвалюты за рубеж за счет смягчения ограничений. Напряжение на сырьевых рынках также сгущает тучи над рублем, лишая его защиты от геополитической неопределенности и нарастающего негативного влияния санкций , указывают аналитики.

Факторы сошлись

Российская валюта завершила неделю укреплением , продолжив начатый в четверг тренд на рост. В ходе торгов на Мосбирже 19 августа пара USD/RUB достигала 57,7 рубля, а EUR/RUB — 58,6 . В последний раз такие значения по ним фиксировались в конце июля. После на протяжении всего августа курс колебался в диапазоне 60–62 как за доллар, так и за евро.

Выходу рубля из боковика и его укреплению накануне есть причины , указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, внутренним фактором поддержки выступает налоговый период — он стартовал в понедельник, пик выплат придется на 25 и 29 августа. Поэтому сейчас экспортеры активнее продают валюту и покупают рубли для расчетов с бюджетом, пояснил он.

Осенний эталон Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/Sven Simon

— Тогда как внешний фактор сводится по-прежнему к высоким ценам на нефть и газ, которые обеспечивают внушительный приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ . Котировки Brent в четверг, 18 августа, поднялись с $93 до $96,6 за баррель благодаря снижению запасов нефти в США, а спотовая цена на газ в Европе из-за энергокризиса выросла до $2500 за 1 тыс. куб. м, — отметил эксперт.

По мнению аналитика группы «Финам» Андрея Маслова, укрепление рубля впервые за три недели во многом связано с ослаблением доллара на международном рынке . Это произошло после публикации отчета FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США. — «Известия»). В нем поставили под сомнение дальнейшее агрессивное ужесточение политики ФРС из-за опасений рецессии в Штатах , уточнил он. На этом фоне «американец» значительно просел по отношению к большинству мировых валют, пояснил эксперт.

В ближайшее время при отсутствии негативных геополитических новостей рубль может укрепиться до отметок 56–57 к доллару и евро , спрогнозировал Михаил Васильев. Тогда как, по оценке замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на предстоящей неделе курс пары USD/RUB может колебаться в коридоре 57–61. Эксперт уверен, что не стоит ожидать заметных отклонений от текущих уровней.

Впрочем, нынешнее укрепление рубля временное и к осени оно скорее прекратится, едины во мнении аналитики .

Разворот вниз

После завершения очередного налогового периода, а именно в конце августа — в начале сентября, нацвалюта умеренно подешевеет , считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, кроме этого ее ослаблению будет способствовать восстановление импорта, а также более быстрый вывод инвалюты за рубеж за счет ранее предпринятого смягчения ограничений . Эксперт также указал на изменение ситуации на сырьевых рынках, которая может ухудшиться, вызвав более серьезное падение цен. Это способно лишить рубль защиты от высокой геополитической неопределенности и нарастающего негативного влияния санкций, констатировал он.

Осенний эталон Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Более ощутимое и устойчивое ослабление рубля может произойти после старта покупок валюты в рамках нового бюджетного правила , которое, согласно прогнозу ЦБ, начнется только с 2023-го. Тем временем госбюджет и экспортеры уже недополучают большой объем рублевых доходов из-за завышенного рубля, — добавил Дмитрий Бабин. — Пока импорт остается на относительно низком уровне, а экспортные поступления по-прежнему высоки благодаря дорогому сырью, единственный способ вернуть курс доллара к отметке 70 рублей — это запуск валютных интервенций .

Сейчас американская валюта начинает укрепляться и вскоре российская перейдет в фазу ослабления, торгуясь к началу осени по 62,5 руб./$ и 63 руб./€ , отметил Андрей Маслов. В целом против рубля играют почти все факторы, так как государству нужно ослабить валюту для предотвращения дефицита бюджета в стране, добавил он. За российскую валюту лишь общая экономическая ситуация с перекошенным торговым балансом, когда экспорт перевешивает импорт.

Осенний эталон Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Умеренное снижение рубля к сентябрю и колебания вблизи отметки 60 к доллару и евро прогнозирует Михаил Васильев из Совкомбанка. Тогда как к концу года, по его оценке, курс может установиться на уровне 65–70 и выше за «американца». На это повлияют восстановление импорта, ожидание валютных интервенций, а также снижение цен на нефть из-за ухудшения ситуации в мировой экономике и возможного эмбарго Европы к концу 2022-го.