Мягкой походкой: банки расширят кредитование в валютах дружественных стран

В России вслед за кредитованием в юанях появятся займы в других мягких валютах, сообщил «Известиям» председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший зампред ЦБ Сергей Швецов . В ближайшее время на эту роль могут подойти нацвалюты Индии и Турции, а в перспективе также тенге, гонконгский доллар, рупии и дирхамы, считают эксперты. Кредитование в валютах дружественных стран будет развиваться по мере накопления их остатков в банковской системе , уверен Сергей Швецов. Кроме того, Мосбиржа уже ведет переговоры с ЦБ о том, чтобы снизить нормы резервирования в таких денежных единицах и комиссии . Это сделает операции с мягкими валютами более привлекательными и поможет отойти от расчетов в долларах и евро, однако также повысит риски, считают игроки рынка.

Доллар в прошлом

На фоне санкций и проблем с расчетами в долларах и евро использование мягких валют будет расширяться. Так, в скором времени может появиться кредитование и в других денежных единицах дружественных стран кроме юаня , рассказал «Известиям» председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. По его мнению, такие продукты будут развиваться по мере накопления остатков в этих валютах в банковской системе и финансовые организации будут их использовать для кредитования экспортно-импортных предприятий, инвестиционных операций и т.д.

Новым явлением уже стал рынок облигаций в юанях, в китайской валюте произошло четыре размещения на десятки миллиардов рублей . Это связано с тем, что юани накапливаются в портфелях экономических агентов, объяснил Сергей Швецов. Он добавил: чтобы перейти от расчетов в долларах и евро, следует убрать повышенное резервирование в мягких валютах. Кроме того, от конечных клиентов поступает много жалоб на то, что операции с валютами дружественных стран облагаются более высокими комиссиями, чем с традиционными. Мосбиржа уже ведет переговоры с ЦБ по этим вопросам , они должны решиться до конца года, сообщил «Известиям» Сергей Швецов.

Мягкой походкой Фото: ТАСС/Zuma/ Zhengyi Xie

Банки поддержали развитие использования мягких валют. За последнее время клиенты Совкомбанка значительно нарастили выручку и остатки в юанях, что позволило сформировать пассивы и начать кредитование в китайской валюте , отметил руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором банка Ростислав Кулак. По его словам, во внешнеторговых операциях российские компании переходят с расчетов в долларах и евро на другие валюты и клиенты заинтересованы в минимизации рисков, которые возникают в случае привлечения долга в иной валюте. В денежных единицах дружественных стран банк уже предлагает кредиты, депозиты, банковские гарантии, организацию выпуска облигаций и свопы (торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами).

Росбанк уже также кредитует корпоративных клиентов в юанях, причем спрос на такие займы увеличился , сообщил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Алексей Иевлев. Он пояснил: мягкие валюты целесообразно использовать в первую очередь для кредитования компаний, которые проводят в них сделки, а КНР — крупнейший торговый партнер России.

Юани рассматриваются как одна из альтернативных валют для выдачи займов, рассказали в пресс-службе банка «Зенит» . Причем кредитные лимиты в этой денежной единице уже установлены ряду крупных корпоративных клиентов.

Мягкой походкой Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

В МКБ также рассматривают возможность предоставления финансирования в юанях экспортерам и импортерам из различных отраслей , которым необходимо обслуживать внешнеторговые контракты в этой валюте, сообщила директор департамента международного и структурного финансирования банка Наталья Бахова. По ее словам, также заметен спрос на размещение остатков китайской валюты на счетах в банке.

Востребованность альтернативных евро и доллару валют продолжит расти по мере увеличения товарооборота с дружественными странами и с расширением линейки доступных для инвестирования инструментов, номинированных в этих денежных единицах , считает Алексей Иевлев из Росбанка. Так, планируется проведение регулярного рефинансирования банков РФ в валютах дружественных стран, в том числе сделок своп, депозитных операций и выпуск долговых финансовых инструментов. При этом смягчение требований к резервированию в мягких валютах поможет стимулировать банки и их клиентов к переходу в них.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий», поддерживают ли там эти послабления и развитие расчетов в валютах дружественных стран.

Расчет по дружбе

В ближайшей перспективе юань, вероятно, продолжит оставаться наиболее популярной мягкой валютой за счет тесных экономических связей между РФ и КНР, а также значительного объема торговых операций , считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он добавил: в планах руководства также увеличение доли взаиморасчетов в нацвалютах с Индией и Турцией , поэтому со временем может появиться кредитование в рупиях и лирах. В дальнейшем не исключено использование в займах и валют торговых партнеров из стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и ЮВА , считает эксперт.

Мягкой походкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В перспективе на роль валют, которые могут быть предложены клиентам в банковских и инвестиционных продуктов, могут подойти казахстанский тенге, гонконгский доллар, рупии и дирхамы , сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он добавил: если межправительственными соглашениями будет закреплено обязательство совершать торговые операции в валюте дружественной страны, то может быть использован курс банков-посредников. При этом кредитование в мягких валютах окажется нишевым продуктом, пока товарооборот с этими странами не приблизится к объему сделок между Россией и Китаем .

Операции с мягкими валютами всегда были более дорогими для банков и их клиентов с точки зрения резервирования и комиссий из-за высоких рисков, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, в нынешних условиях для стимулирования расчетов в таких валютах было бы разумным снизить издержки их использования. Однако чрезмерные послабления могут привести к нежелательному нарастанию рисков для банковской системы.