Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20

Представители России и Евросоюза могли бы обсудить вопросы европейской безопасности в контексте украинского кризиса, включая ситуацию на ЗАЭС. Об этом «Известиям» заявил дипломатический источник одной из стран объединения, отметив, что переговоры делегаций на G20 уместны только по предметным темам. Недавно глава МИД Испании сообщил, что Европа готова вернуться к диалогу с Москвой. Сигналы о том, что Запад рассматривает планы мирного урегулирования на Украине, в последние дни посылали многие СМИ. Почему эксперты сомневаются, что возможный диалог западных государств с Россией вряд ли коснется кризиса на Украине, и что о его разрешении говорят в Москве, Киеве и Вашингтоне — в материале «Известий».

Дипломатический инструментарий

Интриги вокруг того, кто возглавит российскую делегацию на G20, больше нет. 10 ноября официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на Бали, а РФ на «большой двадцатке» будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. В то же время пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин сказал СМИ, что формат участия российского лидера прорабатывается — не исключено, что он выступит по видео-конференц-связи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров собирается провести несколько двусторонних встреч на G20. Она подчеркнула, что российская сторона сделает акцент на использовании дипломатического инструментария в целях возрождения культуры уважительного диалога в рамках «группы двадцати». Однако, с кем именно пройдут переговоры, не уточняется.

7 ноября глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейские страны готовы вернуться за стол переговоров с РФ в любой момент. Впрочем, королевство не входит в число стран — участниц «большой двадцатки». Испанский дипломат отметил, что европейцы «едины в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», при этом он подчеркнул, что Европа стремится к тому, чтобы «мир вернулся на Украину как можно скорее».

–– В целом надо понимать, что говорить нам (представителям ЕС и РФ. –– «Известия») практически не о чем в нынешней ситуации. Обмен взаимными обвинениями бесполезен, диалог уместен только по предметным темам. Однако мы могли бы обсудить вопросы европейской безопасности в контексте украинского кризиса. Особенно ситуацию на ЗАЭС, –– заявил «Известиям» дипломатический источник одной из стран ЕС, которая входит в G20.

Он напомнил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке французская и немецкая делегации якобы запрашивали закрытые переговоры с российской стороной, но в последний момент эти договоренности сорвались. По мнению собеседника «Известий», встреча российской и западных делегаций в кулуарах на G20 возможна, хотя официального запроса на нее нет.

В МИД Франции «Известия» заверили, что и так сохраняют контакт с российской стороной, когда это необходимо.

–– Париж самым решительным образом осуждает <действия РФ на Украине>. Однако президент Эммануэль Макрон поддерживает канал связи с президентом России, чтобы иметь возможность обсуждать конкретные темы, когда этого требует ситуация. Так было в случае с ситуацией вокруг ЗАЭС. Однако консультации также всегда проводятся и с главой Украины Владимиром Зеленским, –– добавили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о возможности переговоров на полях G20.

В МИД ФРГ «Известиям» не предоставили комментарий.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что обмен мнениями может состояться, но не по урегулированию ситуации на Украине.

–– Диалог РФ с Западом на полях «двадцатки» возможен по вопросам продовольственной безопасности. Допустим также многосторонний диалог по энергетической безопасности, ведь энергетические рынки имеют глобальный характер, поэтому так или иначе российская позиция влияет на их динамику. Также с западными странами возможно обсуждение реформы международной финансовой системы, –– отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По его мнению, обсуждение ситуации на Украине маловероятно, поскольку Запад не хочет затрагивать эту проблематику без участия Киева.

— Я пока не вижу оснований полагать, что эта позиция изменится, –– заключил эксперт.

Справка «Известий» G20 –– неформальная организация, куда входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Противоречивые сигналы

В последние недели американские и европейские СМИ подавали сигналы о том, что западные страны готовят план мирного урегулирования на Украине. 6 ноября The Washington Post со ссылкой на источники писала о том, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинское руководство заявить о готовности вести переговоры с Россией.

Хотя еще в октябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отказе от переговоров до тех пор, пока Россию возглавляет Владимир Путин. По данным WP, Вашингтон не планирует подтолкнуть Киев к реальным переговорам, но надеется успокоить партнеров, испытывающих «усталость» от затянувшегося конфликта.

7 ноября The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщил: советники Владимира Путина и Джо Байдена провели переговоры, чтобы не допустить обострения конфликта на Украине.

К слову, 8 ноября Владимир Зеленский назвал пять условий для мирных переговоров, не упоминая свое прежнее требование относительно Владимира Путина. Украинский лидер перечислил следующие пункты: уважение к Уставу ООН, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, нанесенных действиями России, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Позже о том, что украинская позиция смягчилась в ходе переговоров с США, написал Politico. 9 ноября телеканал NBC также сообщил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев пытался «прощупать почву» для переговоров. При этом 10 ноября он подчеркнул, что Вашингтон не давит на Украину в этом вопросе, а консультирует Киев и оказывает ему поддержку.

Тогда же он заявил, что Джо Байден не планирует встречаться с Сергеем Лавровым на полях G20. При этом он заметил, что у американского лидера запланированы на Бали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Госдеп также сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ на встрече «двадцатки». Однако в ведомстве сказали, что США ждут сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине от Москвы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно говорила о готовности к диалогу, в том числе с Украиной, однако с учетом нынешних реалий, подразумевая вхождение в состав новых территорий. «Мы никогда от них (переговоров) не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала 9 ноября Мария Захарова.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее уточнил, что Москва не выдвигает никаких дополнительных условий для возобновления переговоров с Киевом. По его словам, главным условием по-прежнему остается проявленная со стороны Киева «добрая воля».

— У меня нет ощущений, что G20 — это та площадка, где переговоры об урегулировании ситуации на Украине могут вестись. Причем по любым линиям. Очевидно, что субстантивные вопросы Россия и США обсудят между собой за пределами «двадцатки» и даже ООН, — сказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Напомним, США и РФ не прерывают диалог по СНВ-3. В скором времени может состояться встреча делегаций для обсуждения возможности восстановления инспекций по линии этого договора.

— На предыдущей встрече G20 большого пространства для переговоров не было. Сергей Лавров выступил с докладом и уехал. Возможно, на этот раз какие-то разговоры и состоятся, но вряд ли будут эффективными, поскольку очевидная цель Украины и Запада дожать Россию никуда не делась, — отметил в беседе с «Известиями» программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года. Тогда украинская сторона не ответила на российские предложения по урегулированию. С тех пор свое посредничество предлагал ряд стран, включая, например, Турцию. Тем не менее к конкретным шагам это не привело.

13 ноября Сергей Лавров прибыл на Бали. В этот же день МИД РФ выпустил заявление о том, что расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно. «Убеждены, что «Группа двадцати» призвана заниматься именно социально-экономическим блоком проблем. Расширение ее повестки за счет вопросов мира и безопасности, о чем также говорят многие другие страны, нежизнеспособно. Это станет прямым вторжением в прерогативы Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении ведомства.

Издание Politico при этом написало, что индонезийские политики призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.