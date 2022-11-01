И пусть весь мир предпочтет: как саммит G20 сыграл на руку Бали

Власти Индонезии решили воспользоваться всплеском международного внимания к грядущему 15-16 ноября саммиту G20 на Бали. Они намерены «подтянуть» свой главный курорт финансово за счет привлечения на остров состоятельных иностранцев . Начиная с рождества, людям с минимум $130 тыс. на счету, желающим пожить на Бали несколько лет, будет выдаваться 10-летняя виза . По данным посольства РФ в Индонезии, уже сейчас на острове на долговременной основе находятся около 10 тыс. россиян. Но к перспективам того, что новая виза привлечет новый приток российских переселенцев или облегчит жизнь уже находящимся там, собеседники «Известий» отнеслись с некоторым скепсисом. О том, насколько привлекателен Бали для иностранцев и как местные власти «подрехтовали» свой самый известный курорт к саммиту «двадцатки» — читайте в материале «Известий» .

Удачно совпало

Индонезийский остров Бали — один из 17 тыс. островов Индонезии, который никогда не нуждался в представлении. Пожалуй, все последние десятилетия он был и остается главной визитной карточкой страны в глазах туристов. В допандемийный 2019 год на тропический остров прилетело более 6 млн зарубежных путешественников , в 2020-м их число ввиду расползавшейся эпидемии COVID-19 составило уже 1 млн. А с января по октябрь 2021 года на Бали, согласно данным Центрального статистического бюро Индонезии, смогли побывать всего 45 иностранцев .

И пусть весь мир предпочтет Фото: Global Look Press/Carola Frentzen

С февраля нынешнего года на фоне затихания пандемии и отмены многих препон для въездного туризма дело более-менее пошло для Бали на лад. Например, число международных прибытий в аэропорт Нгурах Рай на острове выросло с апреля по май на 107% до 234 тыс., что дало министерству туризма и креативной экономики Индонезии все основания рассчитывать на прием 1,5 млн иностранных гостей к концу года .

При этом, однако, надеясь на путешественников, индонезийские власти решили и сами не плошать , выступив с новой идеей поддержания турсектора и экономики Бали. 25 октября иммиграционное управление минюста Индонезии обнародовало инициативу выдавать 10-летние визы иностранцам, имеющим на банковских счетах не менее 2 млрд индонезийских рупий (чуть менее $130 тыс.) и желающим поселиться на Бали на несколько лет. И это не стало расплывчатым обещанием на будущее, а оказалось конкретной программой действий, вступающей в силу в католическое рождество — 25 декабря.

И пусть весь мир предпочтет Фото: Getty Images/Buladeviagens

Решение пускать в страну на подольше не рядовых туристов, а, прежде всего, состоятельных пенсионеров и обеспеченных «цифровых кочевников» было явно «списано» Джакартой у других стран — к аналогичным мерам ранее прибегли два десятка государств, например, Коста-Рика или Мексика. Но ни одна из стран, привечающих иностранцев, не оказалась столь щедра на срок пребывания, как Индонезия.

А, главное, именно Индонезии повезло принимать у себя совсем скоро важнейшее международное мероприятие: 15-16 ноября здесь пройдет форум «Большой двадцатки» , который, по расчетам властей, «искупает» Бали в международном внимании, конвертируя это в приток новых состоятельных релокантов.

Несколько «но»

Как рассказали «Известиям» в российском посольстве в Индонезии, Бали всегда был излюбленным местом притяжения как для российских туристов, так и для граждан РФ, предпочитающих оставаться здесь надолго.

— По нашим оценкам, на острове на долгосрочной основе проживает более 10 тыс. соотечественников , чему способствует благоприятный климат и гостеприимство местных жителей. К тому же большинство индонезийцев положительно относится к России и внешнеполитическому курсу президента РФ Владимира Путина, — отметили в дипмиссии.

И пусть весь мир предпочтет Фото: Global Look Press/Carola Frentzen

Бали выбирают за довольно лояльные условия въезда и позитивное отношение к россиянам, которое сейчас можно встретить не в каждой стране, заверила «Известиям» проживающая на острове главный редактор местного портала «Бали форум» Елизавета Рудяк. По ее словам, с февраля нынешнего года в свете известных событий поток релокантов возрос. Вместе с тем, она выразила сомнения, что новая программа индонезийских властей повлечет за собой очередную волну переселенцев из РФ или облегчит жизнь тем, кто и так уже находится на Бали .

— Что касается нового потока, думаю, кто хотел приехать и располагал средствами для этого, уже приехал. Экспаты, живущие здесь, находятся в стране с визой КИТАС, которая выдается на год или два, либо по так называемым социальным оншорным визам, которые нужно продлевать каждые полгода. Но условия получения новой долговременной визы комьюнити не порадовало: нельзя сказать, что тут очень много богатых, а именно они — аудитория визы нового типа, и далеко не у всех есть возможность держать на счету такую крупную сумму, не снимая ее при этом . Другое дело, если бы эта виза давала разрешение на работу, — пояснила Елизавета Рудяк.

И пусть весь мир предпочтет Фото: Global Look Press/Bisinglasi

В свою очередь, директор агентства Legal Indonesia Service Сатья Пранама Путра выразил уверенность, что новая виза, подразумевающая возможность многократного въезда и выезда из Индонезии, станет хорошим стимулом для того, чтобы перебраться на Бали.

— Но пока рассуждать про новую визу рано, потому что не до конца объявлены условия ее получения и не понятно, что можно будет делать по этой визе, а что нет . Мы ждем, что все прояснится в течение ближайших 60 дней, — сказал он «Известиям».

Расстарались

В Индонезии постарались не ударить в грязь лицом и перед теми, кто вряд ли при всем желании сможет задержаться на Бали надолго, — перед десятками тысяч участников саммита «двадцатки» , под нужды которых на острове полностью забронировали 24 отеля.

— Власти Бали надеются, что проведение саммита G20 станет импульсом для развития острова и окажет положительное влияние на послепандемийное восстановление турпотока и экономики. И, несомненно, Джакарта со всей ответственностью подошла к своему председательству под лозунгом «Восстанавливаемся вместе, восстанавливаемся сильнее». В этой связи активно ведутся работы по уборке территорий, разгружается транспортная система, усилена охрана острова, — отметили в посольстве РФ в Джакарте.

И пусть весь мир предпочтет Фото: Global Look Press/Agung Fatma Putra

В дипмиссии обратили внимание и на то, что для передвижения международных лидеров, приехавших на саммит, власти Индонезии решили задействовать значительное число электромобилей — так Джакарта попыталась отразить свое стремление снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и подать положительный пример другим странам.

По информации островных СМИ, к саммиту на Бали подготовили порядка 1260 четырехколесных и двухколесных электромобилей и развернули сеть станций по их зарядке. Разумеется, власти загодя озаботились и состоянием дорог, отремонтировав львиную долю из них и даже отстроив новые подъездные пути и парковки для транспорта первых лиц.

Параллельно на Бали активно взялись и за «прокачку» мест, по которым членам иностранных делегаций и национальным лидерам вскоре предстоит не только проезжать, но и ступать ногами. Например, власти заметно облагородили мангровый питомник, где гости саммита будут высаживать деревья, и знаменитый культурный парк Гаруда Вишну Кенчана, на территории которого пройдет ужин президента Индонезии Джоко Видодо с лидерами стран-участниц саммита G20 . Парк оснастили системой видеонаблюдения, добавили около 250 дополнительных ламп уличного освещения и установили огромную крытую зону у пруда Лотус, чтобы защитить высокопоставленных гостей от возможных осадков.

И пусть весь мир предпочтет Фото: REUTERS/Antara Foto/Fikri Yusuf

Разумеется, на Бали позаботились о защите гостей не только от прихотей погоды: для охраны участников привлекли порядка 8 тыс. сотрудников полиции и развернули вокруг острова 12 военных кораблей . Кроме того, чтобы гостям не докучали пробки на дорогах и толпы местных, балийских офисных сотрудников, школьников и студентов перевели на время мероприятия на удаленку.