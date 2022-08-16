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Отрешение на въезд: как Финляндия будет ограничивать выдачу виз россиянам

И почему в РФ не видят смысла в зеркальной реакции на меры некоторых европейских стран
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Россия пока не планирует вводить визовые ограничения в ответ на аналогичный запрет для ее граждан со стороны некоторых европейских стран. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Эстонии, Москва «неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения». 16 августа о планах резко ограничить выдачу виз гражданам РФ заявила Финляндия — с начала сентября она сократится в 10 раз. Более того, Хельсинки вместе с Прагой настаивают на том, чтобы эти меры приняли все члены Евросоюза.

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Въезд открыт, но ограничен

16 августа правительство Финляндии одобрило предложение МИДа о том, чтобы в 10 раз сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам. Как сообщил глава дипломатического ведомства Пекка Хаависто, ограничения вступят в силу с начала сентября. Об этих планах министр говорил еще накануне заседания кабмина: по его словам, «ежедневно на получение финской визы от россиян поступает около тысячи заявлений», «в будущем это число можно сократить до 100–200 в день».

Новый механизм предполагает, что теперь в приоритете будут заявители, которые обращаются за въездным документом по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Правительство также предлагает ввести новый тип гуманитарной визы, который бы облегчил поездки гражданских активистов и журналистов.

Изменения визового режима связаны с событиями на Украине: как заявила в начале августа в беседе с финляндским агентством Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин, «неправильно, что, пока Россия ведет <…> в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы».

Отрешение на въезд
Хельсинки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится, — сказала она 8 августа, отметив, что санкционного законодательства у республики нет и поэтому Хельсинки будет искать другие варианты ограничений. — Например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт».

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— Финляндия, как и все страны Евросоюза, рассчитывает, что боевые действия на территории Украины завершатся как можно скорее, — сказал «Известиям» член комитета финляндского парламента по международным делам Киммо Кильюнен. — Ограничения на выдачу виз — это сигнал гражданам РФ о том, как Финляндия относится к происходящему на украинской территории: мы совершенно неприемлем этот вид военной операции против Украины. Это главная причина, по которой было принято решение по визовому режиму. Мы не против россиян — чего бы мы хотели, так это как можно более скорого прекращения боевых действий.

В российском истеблишменте решение финляндского правительства восприняли спокойно — там считают, что обострение вокруг виз — это временное явление.

Я бы хотел обратить внимание на то, что старая Европа, которая представляет для россиян больший туристический интерес, — например, Франция и Италия — выдачу виз не сокращает, ничего не ограничивает, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Не хотят нас видеть? Это их личное право. Думаю, что нагнетание ситуации, которое мы сейчас наблюдаем в некоторых европейских странах, вскоре пройдет. К этому надо относиться спокойно: можно отвечать или не отвечать. В любом случае решение принимать будет российский МИД.

Отрешение на въезд
визовый центр
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Ответных мер не планируем»

Финляндия стала пятой страной Евросоюза, которая выступает за ограничение или полноценный запрет на въезд туристов с российскими паспортами, — вместе с Чехией, которая на ближайшие полгода заняла пост председателя ЕС, она настаивает на том, чтобы обсуждать этот вопрос на общеевропейском уровне и принять единый для 27 членов союза подход. С аналогичной позицией выступают государства Балтии.

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Выдачу шенгенских виз россиянам ограничили еще порядка десяти стран. Помимо уже обозначенных, среди них — Бельгия, Дания, Мальта, Нидерланды, Словакия. Эстония сообщила, что с середины августа закроет въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, которые им выдали эстонские власти. По словам главы МИД республики, этот запрет коснется порядка 50 тыс. россиян.

В посольстве РФ в Таллине «Известиям» заявили, что «оснований не доверять приведенным эстонским цифрам нет — скорее всего, они соответствуют действительности». В диппредставительстве подчеркнули, что встречные визовые ограничения для граждан Эстонии Москва не рассматривает.

Россия неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения и, в отличие от эстонских властей, не осуществляет дискриминацию иностранных граждан по национальному признаку, — отметили в посольстве. — Пока нет причин полагать, что российские граждане, независимо от того, какая страна выдала им шенгенскую визу, столкнутся с препятствиями при выезде из Эстонии. Однако последующий въезд по визам, выданным эстонской стороной, в государства шенгенской зоны через Эстонию будет невозможен.

С аналогичным посылом в беседе с «Известиями» ранее выступило и посольство РФ в Латвии. «Зеркальных ответных мер на данные недружественные действия Риги пока не планируем, так сказать, «нанижем на общий счет», — подчеркнули неделю назад в диппредставительстве.

Отрешение на въезд
визы
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Тема виз будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на конец августа.

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«Полный запрет на выдачу россиянам виз всеми государствами — членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской <…>, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — заявил 12 августа глава чешского МИДа Ян Липавский.

При этом сторонники таких мер не уверены, что их примут на общеевропейском уровне. Как сказал 16 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, «ожидать консенсуса на уровне Евросоюза по вопросу введения запрета на выдачу гражданам России туристических виз не приходится» — такая договоренность может стать причиной разногласий еще на стадии подготовки.

Брюссель признает право стран сокращать и останавливать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство. Что до краткосрочных виз (не более 90 дней в любой 180-дневный период), то решение также всегда остается за государствами-членами, сказали ранее «Известиям» в Еврокомиссии; так или иначе, всегда будут категории людей, которым визы должны выдаваться, — это, в частности, члены семей, журналисты и диссиденты.

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