Въездная заслонка: страны Балтии и Финляндия пытаются закрыть Европу от россиян

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам западного сообщества выдворить всех россиян, находящихся на их территории. Идею рьяно поддержали Эстония, Латвия и Финляндия. Они поставили соответствующий вопрос перед Брюсселем и начали вводить меры, призванные максимально затруднить россиянам доступ на свою территорию. Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам планируют рассмотреть в рамках седьмого пакета санкций. Потери, которые несут национальные экономики от отсутствия прежде многочисленных российских туристов, никого в этих странах не волнуют. Подробности — в материале «Известий».

«Не право, а привилегия»

Первым идею о запрете выдачи туристических виз на уровне всего ЕС выдвинул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По его инициативе 28 июля было принято решение ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в Эстонии. Регистрировать краткосрочную работу в этой прибалтийской республике граждане России и Белоруссии смогут только при наличии выданной Эстонией визы. Граждане России и Белоруссии, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и ходатайствовать о получении долгосрочной визы для работы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма», — сказал Рейнсалу.

Теперь Эстонию вынуждены покидать российские студенты, не окончив здесь учебы, поскольку правительство не будет продлевать им визы и виды на жительство. Местный Союз студенческих представительств (ССП) 8 августа направил в адрес правительства письмо с просьбой сделать исключение для студентов из России, которые сейчас учатся в Эстонии и не могут продлить вид на жительство и студенческую визу из-за введенных санкций.

Въездная заслонка Фото: Getty Images/picture alliance

«Нет никаких индикаторов, что студенты из Российской Федерации или Белоруссии были бы опасны или устраивали бы провокации. Скорее, наоборот», — сказал глава ССП Маркус Эхасоо. Однако Урмас Рейнсалу дал понять, что поблажек россияне не дождутся. «Как министр иностранных дел я считаю неразумным делать тут какие-либо исключения из правил», — отрезал Рейнсалу.

Действия и предложения Урмаса Рейнсалу всецело поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Прекратите выдавать россиянам туристические визы. Посещение Европы — привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что, пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — написала Каллас в своем Twitter-аккаунте. Спустя сутки премьер ушла на самоизоляцию с положительным тестом на коронавирус.

В среду, 10 августа, предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России будет обсуждаться странами — членами ЕС, сообщили в кабинете министров Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что проект находится на повестке и теперь правительство ФРГ «должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС». Он отметил, что не может сообщать о промежуточных результатах до завершения обсуждений.

Комментируя свежую инициативу эстонских властей, редактор таллинской русскоязычной газеты «Сегодня» Александр Чаплыгин пишет в своем Telegram-канале, что туристы везут в Европу свои сбережения, чем поддерживают европейскую, а не российскую экономику. По его словам, власти желают задействовать в данном случае принцип коллективной ответственности, прибегая к демонизации целого народа.

Въездная заслонка Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Туристическая сфера Эстонии едва начала оправляться от двух лет ковидных ограничений. И русские туристы являются одним из основных источников дохода, — пишет он. — В общем, инициатива Эстонии выглядит сомнительно и с моральной, и с практической точек зрения. Мы потеряем реальные деньги и вряд ли приобретем имидж бескомпромиссных борцов со злом во имя добра».

В поиске способов

Инициативу своей эстонской коллеги активно поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она заявила, что готова работать над ограничением выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Вернувшаяся из летнего отпуска Марин назвала несправедливым то, что россияне могут ездить в Европу как туристы. « Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы — например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», — отметила она.

Тем временем финский портал Yle опубликовал итоги проведенного опроса, из которого следует, что за прекращение выдачи туристических виз гражданам России высказалось больше половины жителей Суоми (58%). Против оказались 24% опрошенных, а еще 18% затруднились с ответом. Больше всего сторонников запретов оказалось среди мужчин, людей в возрасте 50–64 лет, респондентов с высокими доходами, а также среди сторонников Коалиционной партии и «Истинных финнов». Противников же такого шага больше всего оказалось среди женщин, молодежи в возрасте 25–34 лет, а также сторонников политической силы «Власть принадлежит народу» и Шведской народной партии. Чаще выступают за запрет на выдачу виз жители Северной и Восточной Финляндии — то есть региона, больше всего пострадавшего от отсутствия российских туристов.

Въездная заслонка Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Переехавший в Россию оппозиционный финский журналист Кости Хейсканен усомнился в достоверности данного опроса. «Эти опросы — просто фейки, которые вбрасываются так же, как опросы о вступлении Финляндии в НАТО. Они будут, наверное, продолжаться и разжигать русофобские костры, которые ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, не приведут», — считает Хейсканен.

Так или иначе, в правительстве Финляндии дали понять, что ищут способы, как ограничить выдачу туристических виз россиянам. Министр иностранных дел Пекка Хаависто («Зеленые») заявил, что у Хельсинки есть способы ввести собственные визовые ограничения.

«Те средства, которые есть у Финляндии и которые можно быстро ввести — это, например, распределение бронирований на подачу заявки по категориям виз. Туристических виз можно выдавать меньше и ввести дополнительные ограничения по времени. Таким образом, те, кому действительно нужна виза из-за семейных обстоятельств, работы или учебы, будут иметь привилегии в визовой очереди», — пояснил глава МИДа. Он добавил, что правительство обсудило возможность введения «гуманитарных виз» для журналистов, диссидентов и других лиц. По словам Хаависто, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике в отношении россиян на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Въездная заслонка Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В этом году россияне пересекали границу с Финляндией порядка 800 тыс. раз. До пандемии и спецоперации на Украине количество пересечений было на уровне 13 млн в год. В правительстве Суоми жалуются, что российские туристы используют Финляндию в качестве перевалочного пункта на пути в другие страны ЕС. Впрочем, по словам главы консульского отдела МИДа Юсси Таннера, большинство российских туристов проводит некоторое время и в Финляндии — поскольку в противном случае им могут отказать в выдаче следующей визы. «Происходит движение через Финляндию в другие страны, а еще больше происходит таких попыток. Но в это можно вмешаться. Если человек использует финскую визу в первую очередь для посещения других стран, мы можем это остановить. Информация о визовых злоупотреблениях быстро распространяется между странами Шенгена», — комментирует Таннер.

Примкнувшие латыши

На прошлой неделе власти Латвии заявили, что прекратили выдачу виз россиянам, в том числе и гуманитарных. Ранее визы «в порядке исключения» выдавались гражданам РФ, либо уже получившим у себя на родине статус иноагента, либо сумевшим доказать, что «подвергаются преследованиям за свою политическую позицию». С начала марта по конец июля латвийские визы были выданы 247 работникам российских СМИ-иноагентов и 206 членам их семей. С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были выданы еще 654 визы гражданам РФ — по причине болезни или похорон родственника, или членам семей граждан Латвии и Евросоюза. Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз. Но теперь эта практика прекращена. При этом посольство России в Латвии сообщило, что не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз гражданам РФ.

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) подчеркивает, что въезд любого человека из России и Белоруссии вне зависимости от его политической позиции и профессиональной принадлежности на данный момент «связан с рисками». При въезде в Латвию граждан России и Белоруссии проводится их дополнительная проверка — на предмет того, не будет ли въезд иностранца представлять «угрозу национальной безопасности». Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают спецоперацию России на Украине. Подчеркивается, что за последние месяцы получили отказ во въезде в Латвию уже 62 человека, включая 41 россиянина и 14 белорусов. В подобных случаях обладателям шенгенской визы ее аннулировали.

«Многие из этих людей открыто выражали поддержку российской спецоперации», — отметили в латвийской СГБ. Тем временем праворадикальная партия «Национальный блок» готовит поправки к латвийскому закону об иммиграции. Праворадикалы желают создать правовую основу для отказа в продлении временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии, а также добиться резкого ограничения на выдачу постоянных ВНЖ.

Въездная заслонка Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз. Однако калининградский политолог Александр Носович не исключает, что попытки стран Балтии и Финляндии навязать практикуемые ими ограничения на въезд россиян всему ЕС могут в конце концов возыметь успех. Однако в этом случае перед лицом Евросоюза встанет новая угроза раскола.

« Верю — прибалты способны пробивать свои антироссийские инициативы на уровень всего ЕС. Главным образом потому, что схема выгодна «еврограндам»: немцы и французы поддерживают антироссийскую гадость, которую сами хотели сделать, а потом в разговоре с российскими дипломатами разводят руками. Мол, сами-то мы русофилы, но обязаны учитывать позицию государств Балтии как наших союзников внутри ЕС. Но кто станет главным пострадавшим от запрета всем гражданам России Шенгена? Шенген! Иначе говоря, свобода передвижения по Европе, а говоря в политической плоскости — единство ЕС», — пишет Носович в своем Telegram-канале.

Политолог подчеркивает, что связи Евросоюза с РФ многочисленные и разветвленные. «Взаимозависимость вопреки любым санкциям до того неистребима, что взять и поставить железный занавес, просто запретив всем россиянам ездить в Европу, уже невозможно. Поэтому из общего правила придется делать многочисленные исключения. Очень многочисленные, если вспомнить, что в одной Германии 4 млн выходцев из бывшего СССР», — заключает Носович.

По его словам, принятие запретов со стороны отдельных государств в отношении россиян может поставить под угрозу существование открытых границ между европейскими странами.

Въездная заслонка Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

«Вместо шенгенских для граждан РФ начнут массово оформлять национальные визы. С правом посещения, к примеру, Германии, но без права дальнейшего передвижения по ЕС. А как это контролировать? В ЕС границы открыты, и пограничников на них нет. Возрождать границы внутри Евросоюза из-за русских? Вводить тотальный контроль над перемещениями людей по Европе? Закрыть на проблему глаза? Какой вариант ни выбери, получается такой же конфуз, как с «тотальной экономической войной» против России», — заключает Носович.