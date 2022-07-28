Визовый нажим: зачем Прибалтика хочет закрыть россиянам въезд в ЕС

Эстонские власти ограничили для россиян возможность подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения. Таллин намерен добиваться от руководства Евросоюза полного запрета доступа в зону Шенгена для россиян. Соответствующие заявления уже сделали два эстонских министра. Поддержку своим намерениям Таллин нашел у соседей — литовцев, латышей и финнов. При этом обсуждается и «компромиссный» вариант — пускать в Шенген только тех россиян, кто согласится подписать заявление с осуждением действий России. Подробности — в материале «Известий».

Повысить градус

В четверг, 28 июля, правительство Эстонии утвердило новую санкцию в отношении россиян. Теперь граждане РФ не смогут подавать документы на получение ВНЖ или визы для обучающихся в вузах страны. По уточненным правилам рабочую визу смогут получить только те, у кого уже есть действующие въездные документы на руках. При этом виза должна быть выдана именно Эстонией: краткосрочные документы, полученные в третьих странах, больше не будут считаться законным основанием для получения визы с целью трудоустройства.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В Эстонии недавно сменилась правящая коалиция и, соответственно, правительство. Центристская партия, придерживающаяся относительно взвешенной политики в отношении России, вынуждена была уйти в оппозицию. Сейчас коалицию составляют Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия Эстонии. Новое правительство дает понять, что намерено наращивать градус противостояния с РФ — в частности, глава МИД Урмас Рейнсалу («Отечество») говорил, что у него на этом посту будет единственная цель и только один приоритет: «сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности».

Визовый нажим_4 Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время пресс-конференции Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Alexander Welscher

Свою борьбу Таллин намерен проводить на всех возможных фронтах, не делая никаких исключений. Так, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что власти считают необходимым ограничить выдачу виз российским туристам на уровне всего ЕС. Он уточнил, что после того, как Россия 15 июля сняла коронавирусные ограничения на пересечение границ, граждане РФ стали чаще въезжать в Эстонию. И это притом что эстонское государство в настоящее время практически не выдает виз российским гражданам. Но зато въездные документы продолжают выдавать россиянам многие другие страны Евросоюза. Министра решительно не устроило то, что владельцам этих виз нельзя запретить въезд в Эстонию.

«У нас есть единое шенгенское пространство для передвижения. А это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других государств — и нашу страну зачастую используют как транзитную», — сетовал Ляэнеметс.

Также он был недоволен тем, что «Эстония мало что может сделать в одиночку» — хотя и будет пытаться. «Мы могли бы рассмотреть такой вариант, что гражданин РФ, въехавший в шенгенскую зону по визе из другой европейской страны, не мог бы устроиться на работу в Эстонии. Что-то подобное сделать можно», — сказал Лаури Ляэнеметс.

В то же время он не счел хорошей идеей вариант закрытия сухопутной границы Эстонии с Россией. «Проблема в том, что и граждане Эстонии должны иметь возможность пересекать границу. К тому же необходимо осуществлять и некоторые грузоперевозки», — добавил он.

Визовый нажим_6 Пограничный пункт перехода «Нарва» на российско-эстонской границе Фото: Getty Images/picture alliance

По словам министра внутренних дел, единственным способом ограничить доступ российских туристов в Эстонию было бы введение санкций по всему Евросоюзу в целом. «Санкции в отношении России должны быть в Европе общими и едиными. Если за них выступают только страны Балтии и Польша, то влияние будет минимальным. Старания должны быть максимальными; на уровне Евросоюза, я думаю, нужно сказать «да». Мы должны договориться о том, кто инициирует это от имени правительства», — призывал Ляэнеметс.

В свою очередь, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также заявлял, что ограничения на поездки для российских граждан должны быть согласованы на уровне всего ЕС. Он сообщил, что уже пообщался на эту тему со своими латвийскими и финскими коллегами — и эстонский МИД готовится представить свою точку зрения в Брюсселе. Идеальным вариантом он видит, чтобы все страны Евросоюза договорились между собой, что не станут выдавать виз россиянам — а исключения делали бы в особых «гуманитарных» случаях. Посещение стран ЕС с целью туризма политик признает «морально неправильным».

Горячая финская поддержка

По мнению Урмаса Рейнсалу, Эстония также должна решить, стоит ли отзывать уже выданные визы. При этом в марте, когда Таллин объявил о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам, МИД страны заверил, что граждане РФ, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в республику. По словам же Урмаса Рейнсалу, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте. Но в то время в России еще действовали коронавирусные ограничения — и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

«Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии. И мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нам нужно, чтобы все страны были за. Мы собираемся пойти с данным вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной», — заключил Рейнсалу.

Эстонский журналист Родион Денисов отметил, что вероятность того, что Брюссель пойдет на поводу у Таллина, — весьма велика. «По всей вероятности, уже в ближайшее время ЕС примет общее решение о прекращении выдачи туристических виз гражданам РФ. То есть такие визы не сможет выдавать ни одна из стран ЕС. Экономические доводы больше никого не интересуют», — предположил Денисов. По его словам, дальнейшими шагами могут стать: отмена постоянного вида на жительство, высылка граждан РФ под надуманными предлогами, возможный запрет православной церкви Московского патриархата на территории ЕС и череда закрытий дипломатических представительств.

В Литве и Латвии заявили о своей поддержке этих предложений. Но аналогичные идеи сейчас громко звучат и в Финляндии, где предлагают заблокировать въезд жителям РФ хотя бы на местном уровне. В последнее время россияне стали чаще въезжать в Финляндию с туристическими целями, что не понравилось местным правящим политикам. 25 июля председатели парламентских фракций крупнейших партий страны заявили, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам. Такое мнение высказали представители Социал-демократической партии, Коалиционной партии, «Истинных финнов» и «Центра». В то же время звучали и призывы воздержаться от такого шага. Министр страны по делам ЕС Тютти Туппурайнен (СДП) сообщила, что Финляндия не будет прекращать выдачу россиянам туристических виз. По крайней мере — пока.

26 июля вице-премьер Аки Линден (СДП) заявил, что готов прекратить выдачу виз россиянам. «Лично я считаю, что эту практику следует ужесточить. На это есть свои причины», — отметил политик. По его словам, министерство иностранных дел Финляндии готово рассмотреть этот вопрос. В то же время Линден подчеркивает, что в ближайшее время никаких решений на сей счет не ожидается.

Министр Линден отмечал, что «до сих пор считалось, что нельзя наказывать простых людей», но теперь концепция изменилась. Многих эти предложения откровенно удивляют. В последнее время финские СМИ немало писали об огромном уроне, который понесла экономика приграничных районов этой страны от отсутствия российских туристов, в предыдущие годы дававших Финляндии огромный доход. Теперь же получается, что финские политики готовы собственными руками подрубать благосостояние своих граждан.

Бумажка с осуждением

Пока власти стран Балтии не могут полностью преградить доступ гражданам РФ в зону Шенгена, они довольствуются тем, что пытаются заставить въезжающих россиян подписывать на приграничных КПП некие бумаги с осуждением действий РФ. За последнее время подобные инциденты происходили с самыми разными людьми — от дальнобойщиков до публичных фигур. Так, 22 июля во въезде было отказано главе Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, главе Института современного развития (ИНСОР) Игорю Юргенсу. В Ригу Юргенс направлялся на проходивший там «Балтийский форум», сопредседателем наблюдательного совета которого он является. Юргенс — один из организаторов этого мероприятия, проводимого уже более двадцати лет.

Визовый нажим_5 Вид на мост через реку Нарва и на Нарвскую крепость (Эстония) со стороны города Нара (Россия). Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Мне вручили документ, в котором я должен был бы осудить правительства России и Белоруссии. Я отказался. Мне вручили ноту о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности Латвии. На этом закончился диалог», — рассказал Игорь Юргенс. Он добавил, что попросту не смог бы подписать такой документ. По его словам, это произошло на границе между Белоруссией и Латвией.

Эксперты называют инцидент с Юргенсом символичным. «Балтийский форум» был создан Янисом Урбановичем и Игорем Юргенсом как площадка экономического и политического диалога между Латвией и Россией в рамках концепции моста/хаба (транзит от грузов и финансов, а также Латвия как точка входа российского бизнеса в Европу)», — пишет в своем Telegram-канале эмигрировавший из Латвии в Россию публицист Вадим Авва. По его словам, в нынешних обстоятельствах концепция «Балтийского форума» оказалась Риге больше ненужной. Ну а введение опросника для россиян об их отношении к событиям на Украине как нельзя лучше соответствует недавнему требованию Киева.

Спецпредставитель МИД Украины по санкциям Алексей Макеев призывал ЕС ввести специальную анкету для граждан России. Не исключено, что подобные документы, заполненные и подписанные россиянами, потом будут выкладывать в открытый доступ.