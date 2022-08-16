Поставили на отток: как в Финляндии расценивают запрет на выдачу виз россиянам

Правительство Финляндии планирует 16 августа обсудить меры по ограничению турпотока из России . Глава МИД скандинавской страны Пекка Хаависто уже предложил сократить выдачу туристических виз и принимать документы от потенциальных путешественников только один день в неделю. Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят в инициативе правительства логики, и пожаловались: решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта , где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

За рубашкой в соседнее государство

От российской границы до Лаппеенранты всего 30 км, это ближайший к Петербургу и Выборгу крупный финский город. А потому и второй по популярности у российских туристов в этой стране — после столицы Хельсинки . До пандемии его посещало свыше 2 млн иностранных туристов, из них около 1,8 млн — россияне (в среднем около 4 тыс. человек в день). В 2022 году, по данным мэра города Киммо Ярвы, число гостей из России снизилось до 600 в день. Но с открытием сухопутных границ эта цифра вернулась на допандемийный уровень.

При этом повышенный интерес россиян к Лаппеенранте, где проживает всего 73 тыс. человек, объясняется тремя причинами. Это первый населенный пункт после КПП «Нуйямаа – Брусничное». Многие россияне выбирают именно этот КПП, поскольку он менее загружен в отличие от КПП «Торфяновка», через которую идет трасса Петербург– Хельсинки . На преодоление границы в Брусничном в среднем уходит час (поздно ночью трафик меньше и можно доехать быстрее). Кроме того, здесь находится ближайший к российской границе аэропорт, откуда на лоукостере Ryanair можно улететь, например, в Милан. И самая главная причина — в Лаппеенранте есть почти все магазины, ради которых большинство российских туристов сюда и приезжают . Не хватает только ИКЕА.

Приграничный финский регион Южная Карелия, куда входит и Лаппеенранта, играет, по сути, роль «большого магазина», куда приезжают за недоступными сейчас в России товарами жители Ленинградской области, Выборга и Карелии. Из Петербурга в Лаппеенранту возят организованные шопинг-туры — в среднем около 1500–2000 рублей за поездку туда-обратно .

Россиян в городе узнаешь по бумажным пакетам H&M. В примерочных огромного ТЦ в центре города в воскресенье слышна в основном русская речь.

Поставили на отток Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Приехали закупаться, скоро в школу и институт, а здесь вещи детские дешевле, чем в российских магазинах сети . Вот рубашку можно купить за €20, по нынешнему курсу это 1300–1400 рублей. Пять штук трусов — тоже €20, — рассказала «Известиям» Ирина, приехавшая с сыном из Выборга.

Свою поездку она называет шопингом выходного дня. При этом подсказывает мне, что обменивать рубли на евро лучше в России — в Лаппеенранте курс не такой выгодный.

Во многих магазинах Финляндии принимают карты UnionPay, выпущенные даже подсанкционными российскими банками . В банкоматах Nosto можно снять наличные с карточки Газпромбанка — одного из первых попавших под санкции. Выдает до €400 за раз, но с комиссией 10% от суммы.

Многие объявления и меню в Лаппеенранте дублируются сразу на три языка: финский, английский и русский.

С марта 2020-го до середины июля 2022 года в РФ действовали коронавирусные ограничения на пересечение границы. Россияне могли выехать в Финляндию по суше, только имея основания: лечение, учеба, работа или, например, посещение родственников.

Поставили на отток Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Похожие ограничения, только уже на въезд, действовали и в самой Финляндии — их отменили 1 июля. С 15 июля постановление правительства РФ было признано утратившим силу — сухопутные границы открылись для туристов .

В июле, как сообщает France 24, российско-финскую границу пересекли 185 тыс. раз, по сравнению со 125 тыс. в июне. По сообщениям местных СМИ, в июле Финляндия выдала россиянам более 10 тыс. новых виз.

Согласно данным погранслужбы ФСБ РФ, за первые два квартала 2022 года в Финляндию выехала 301 тыс. россиян. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году — тогда в скандинавскую страну отправились 190 тыс. человек.

С целью туризма за I квартал 2022 года из РФ в Финляндию выехало всего 2463 человека, с частным визитом — 96 тыс. При этом большая часть россиян направилась в соседнюю страну на автомобильном транспорте (личные авто и автобусы) — этот способ предпочли 80% потока. А сейчас он остается единственно возможным.

Между тем в доковидном 2019 году в республику с января по июнь въехали 1,8 млн россиян — страна входила в пятерку наиболее популярных направлений.

«В сфере торговли придется искать другую работу»

В марте 2022 года Финляндия присоединилась к санкциям ЕС против РФ и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов . Авиарейсы прекращены. Аналогично закрыто и железнодорожное сообщение — с 27 марта остановлены скоростные поезда «Аллегро», связывавшие Санкт-Петербург и Хельсинки.

Поставили на отток Фото: ТАСС/IMAGO/Seppo Samuli

С 18 августа соседняя Эстония закроет границы для россиян, имеющих эстонские визы . Уже на этой неделе власти прибалтийской республики обсудят способы, как запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, которые получили шенгенские визы, уточнил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Против полного запрета на выдачу виз 27 июля выступила Еврокомиссия , уточнившая в ответ на запрос финской газеты Helsingin Sanomat: «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты». Обсуждать эту меру ЕС намерен в конце августа с подачи Чехии, которая сейчас председательствует в объединении.

Закрытие эстонской границы еще больше повысит популярность финского направления, а с ним и Лаппеенранты. Билетов на автобусы из Санкт-Петербурга в Хельсинки, как выяснили «Известия», уже нет до середины сентября — все раскупили. Аналогичная ситуация с автобусами из Петрозаводска и Выборга.

Правда, уже 16 августа правительство Финляндии на неофициальной встрече обсудит ограничение въезда для россиян. Ранее министр иностранных дел республики Пекка Хаависто предложил не слишком изощренный механизм, который должен способствовать сокращению количества выданных виз россиянам. По его мнению, нужно просто принимать заявления раз в неделю .

— На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям, — пояснил он.

Напомним, в конце июля главные партии финского парламента призвали правительство перестать выдавать туристические визы гражданам РФ. К такой же мере еще в марте прибегли Эстония, Латвия, Литва, Чехия. В МИД РФ предупредили, что за действиями Хельсинки последуют ответные шаги Москвы.

Поставили на отток Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Что будете делать, если россиян перестанут пускать, интересуюсь у Ирины из Выборга.

— Честно, я это впервые от вас слышу. Не знаю. Вряд ли до этого дойдет , — отмечает собеседница «Известий», пока ее сын примеряет рубашку за ширмой. — Сюда удобно ездить, и финнам самим выгодно, смотрите столько туристов. Зачем им закрываться?

Молодой продавец в H&M подтверждает: большая часть покупателей приехала из России.

— Да, много русских туристов, в основном потому что в России закрыты магазины нашей сети, и они приезжают к нам за товарами. Чаще всего приходят и покупают одежду на всю семью, — подчеркивает наш собеседник.

«Если закроют границы, это будет плохо для всего города», — сказала в беседе с «Известиями» торговка солеными лакричными лентами — салмиакки.

— Туристов было больше в июле, сейчас уже меньше. К нам много приезжают и из других регионов Финляндии, из Польши. Россиян здесь больше всех, но туристическая инфраструктура их не интересует, они приезжают за одеждой, продуктами, — подчеркнула собеседница «Известий». — Если мы останемся без россиян, многим в сфере торговли придется искать другую работу .

Поставили на отток Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Министерство экономики и занятости Финляндии уточняет, что в сфере туризма в 2019 году работало около 154 тыс. человек.

В одном только Санкт-Петербурге, расположенном в 200 км от Лаппеенранты, проживают 5,5 млн человек — столько же, сколько во всей Финляндии. Это большой рынок для всего юга скандинавской страны.

В допандемийные годы российские туристы в среднем оставляли в регионе Южная Карелия около €1 млн в день. Такую же сумму ущерба экономике города предвидят в муниципалитете Лаппеенранты — сумма была подсчитана исходя из опыта пандемийных ограничений. Потому за последние годы администрация региона решила делать ставку на привлечение туристов из других стран и регионов Финляндии.

Согласно данным министерства экономики и занятости страны, внутренние туристы в 2019 году потратили €11 млрд, в то время как иностранные — €5,3 млрд. То есть на каждый евро, потраченный туристом из-за границы, сами финны оставляют два.

Глава портала Visit Finland Кристина Хиетасаари заявила, что российский турпоток составляет 19% от общих цифр иностранных туристов. Потери от закрытия границ могут составить свыше €600 млн в год .

Поставили на отток Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Город уже как минимум дважды лишался российских туристов — в первый год коронавируса и в 2014–2015 годах, когда рубль резко упал более чем на 120% по отношению к евро и шопинг в Финляндии перестал быть выгодным для россиян.

«Надо сначала посчитать»

Аналогичные настроения разделяют и в Хельсинки, до куда из Лаппеенранты столько же, сколько до Петербурга, — около 200 км.

На площади у причала субботняя ярмарка, оранжевые палатки с едой, где, как пишут местные СМИ, частенько можно встретить и самого президента Саули Ниинистё.

Покупаю магнит с флагом Финляндии, спрашиваю продавца, много ли сегодня было россиян.

— Не, уже не так много русских, за сегодняшнее утро было пятеро всего, они не покупают магнитики, — чеканит продавец.

Зато у его коллеги по цеху, торгующей черешней по €6 за килограмм, с туристами из России всё в порядке.

Поставили на отток Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Да, и русских, и украинцев сегодня было много. Их стало сильно больше в последнее время. Что буду делать, если для туристов закроют границы? Я даже не знаю, правда ли — эти заявления , — моя собеседница на секунду задумывается. — Буду продавать черешню другим.

По данным статбюро Финляндии, больше всего отели в стране в 2022 году бронируют британцы, немцы, шведы и эстонцы. Россияне не входят даже в первую десятку. Хотя еще в 2018 году возглавляли этот рейтинг. Даже в ковидном 2020 году граждане РФ были самой большой группой туристов в Хельсинки — город посетили 58 тыс. россиян (против 48 тыс. туристов из ФРГ).

Перед главным кафедральным собором Св. Николая стоят два красных экскурсионных автобуса Hop-on-bus. Интересуюсь у гида, много ли среди покупателей россиян.