Замкнулись в себе: зачем Украина ввела визовый режим для россиян

Украина ввела визовый режим для граждан России. Новый порядок пересечения границы начнет действовать с 1 июня 2022 года. Процедура получения разрешения на въезд пока не описана. «Известия» рассказывают о том, что предшествовало решению Киева, как россияне ездили в соседнюю республику в последние годы и следует ли ждать зеркального ответа от Москвы.

Визовый режим для России — как принималось решение

В пятницу, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Цель мероприятий — «противодействие беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности государства».

«...Символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало по времени с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно», — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Замкнулись в себе_3 Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

Формальным поводом послужила петиция украинских граждан, созданная на сайте президента Украины весной. Ее поддержало нужное для ответа главы государства количество подписантов — 26 тыс. человек. Зеленский поднятый вопрос назвал «важным и насущным». «Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — отметил он.

По словам президента Украины, теперь правительство должно принять постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и Российской Федерации о безвизовых поездках граждан.

«Согласно запланированному решению, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — резюмировал Зеленский. Несмотря на то, что введения нового порядка въезда осталось две недели, процедура получения виз не разъяснена.

История поездок россиян и украинцев

Безвизовый режим между Россией и Украиной действует с января 1997 года, а в первый год после распада СССР, до октября 1992-го, границы и вовсе были «прозрачными», без пунктов таможенного досмотра. В 2004 году стороны подписали специальный протокол, который позволял гражданам одной страны находиться на территории другой 90 дней — при наличии миграционной карты с отметкой погранконтроля.

До 2014 года россияне составляли большую часть всех иностранных визитеров на Украину — как туристов, так и въезжающих по другим причинам. По данным из открытых источников, с 2006 по 2013 годы россияне составляли от 30 до 44% от общего числа посещавших Украину. Чаще всего речь шла о самостоятельных поездках к друзьям или родственникам, многие ездили по делам или на отдых. Путешествующих россиян привлекали древние достопримечательности — например, Киево-Печерская лавра, Софийский собор в Киеве и средневековый центр Львова.

Замкнулись в себе_2 Киево-Печерская лавра и монумент «Родина-мать» в Киеве Фото: РИА Новости

В 2014 году турпоток из России на Украину упал сразу на 300%. Весной 2015-го Киев ужесточил россиянам въезд в страну: пересекать границу по внутренним паспортам и свидетельству о рождении запретили, попасть на Украину можно было только по загранпаспорту. Тем, у кого он был старого образца, нужно было еще дополнительно сдать отпечатки пальцев.

Как утверждали тогда представители туристического бизнеса, на спрос это уже никак не повлияло — он не восстановился. Многие туроператоры с 2015 года вообще отменили продажу путевок на Украину. Российские граждане сами потеряли желание туда ехать — если в 2013 году страну посетили более 10 млн россиян, то, к примеру, в 2017-м — только 1,5 млн.

В обратную сторону — из Украины в Россию — пассажиропоток, по данным украинских СМИ, тоже постоянно уменьшался. Например, в 2014 году поездами воспользовались 4,3 млн человек, в 2015-м — 2,4 млн, в 2016-м — 2 млн, а в 2017-м — 1,8 млн. В 2018 году спрос на поездки в Россию у украинцев продолжал падать. Во многом способствовали этому отмена Киевом сперва прямого авиасообщения, затем — железнодорожного.

При этом украинцы жить и работать в Российской Федерации не перестали. По словам замглавы Администрации президента Дмитрия Козака, с 2016 по 2022 год российское гражданство получили около 978 тыс. граждан Украины. Общая численность украинцев, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек. Это означает, что многие, кто ранее ездили на заработки, остались и обосновались в РФ.

Замкнулись в себе_1 Провожающие и пассажиры у поезда «Киев - Москва» на железнодорожном вокзале в Киеве. 2018 год Фото: РИА Новости

В марте 2020-го из-за пандемии коронавируса Украина запретила въезд в страну всем иностранцам, но затем заменила эту меру на карантинные ограничения, в том числе для России: на границе нужно было в дополнение к пакету документов прикрепить отрицательный текст на ковид.

В 2021 году украинские пограничники запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, кроме некоторых исключительных ситуаций (например, смерть близких родственников). Такие же ограничения коснулись мужчин 16-60 лет и женщин 20-35 лет с украинским гражданством, но зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя.

С 12 февраля 2022 года украинские пограничники фактически перестали пускать на территорию страны граждан России.

«Наши граждане и так не хотят туда ездить»

— Киев объявил о введении визового режима, но странно, что извещения о том, что страна выходит из соглашения правительств о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, Москва не получила. Решение Зеленского я расцениваю как бессмысленное. Вводить визовый режим для россиян бесполезно, потому что пассажиропоток снизился до минимума. Сейчас идет специальная операция. Наши граждане и так не хотят туда ездить. Кого Киев хочет заставить выстроиться в очередь за разрешениями на въезд? Жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта? Традиционное сотрясение воздуха, — сказал «Известиям» Богдан Безпалько, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Односторонний выход Украины из соглашения безвизовых поездках подразумевает возможность введения разрешений на въезд и Россией для украинских граждан. Рассматривают ли представители власти такое развитие событий, нам рассказал сенатор Сергей Цеков.