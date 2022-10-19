С конкурентами борьба: как ЕС пересматривает взгляды на отношения с КНР

Евросоюз намерен пересмотреть свои отношения с Китаем в сторону их дальнейшего ужесточения . Как свидетельствуют многочисленные утечки из внутреннего документа Европейской службы внешних связей, на саммите 20-21 октября лидеры ЕС обсудят идею считать Пекин преимущественно соперником и конкурентом, выскажутся за дальнейшее снижение экономической зависимости от него и усиление давления на КНР по теме Тайваня . Таким образом Евросоюз, по сути, практически полностью становится в фарватер США в деле полномасштабного противостояния второй крупнейшей экономике мира.

Смена парадигмы

C 2019 года отношения Евросоюза с Китаем выстраивались по триединой формуле «партнер-конкурент-соперник». В 2022-м все больше европейских политиков стали высказываться за то, чтобы переосмыслить такой подход и считать Пекин, в первую очередь, конкурентом и соперником и уже по остаточному принципу — партнером. И, судя по всему, в последнее время этот настрой превратился в Европе в политический мейнстрим.

Незадолго до саммита лидеров ЕС в Брюсселе 20-21 октября, на котором, согласно анонсу главы Европейского совета Шарля Мишеля, пройдет «стратегическая дискуссия по Китаю и обмен мнениями о том, как мы хотим выстраивать эти важнейшие отношения в будущем», 17 октября в Люксембурге состоялась предваряющая саммит встреча глав МИД стран-членов объединения .

С конкурентами борьба Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI

Она была закрытой, но по ее итогам Европейская служба внешних связей подготовила обобщающий документ, утечки из которого широко разошлись по европейским СМИ . Общая суть рекомендаций к лидерам ЕС по итогам дискуссий глав внешнеполитических ведомств свелась к необходимости ужесточить подход к взаимодействию с КНР, воспринимать эту страну, в первую очередь, как конкурента по всем фронтам и снижать зависимость европейской экономики от китайской .

« Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников», « деятельность и позиции Китая в многосторонних организациях являются примером его решимости систематически продвигать альтернативное видение мирового порядка » — вот лишь краткий набор постулатов из внутреннего документа ЕС, попавшего в прессу.

Отдельный пункт в документе европейские дипломаты посвятили Тайваню, высказавшись за то, чтобы предупреждения Пекину о недопустимости вторжения на остров, в чем Китай подозревают все последние месяцы, стали более решительными и артикулированными и включали для пущей убедительности намеки на экономические последствия такого шага.

Наконец, одно из положений документа затронуло тему Украины. Лидерам ЕС настоятельно посоветовали не заблуждаться относительно официально нейтральной позиции Пекина по этому конфликту . «Хотя в последнее время Китай, похоже, немного дистанцировался от целей России на Украине, особенно когда Путин пригрозил применением ядерного оружия, двусторонние отношения между Китаем и Россией явно представляют собой сильное стратегическое партнерство, основанное на поддержке основных интересов друг друга, и их нельзя игнорировать», — отметили авторы.

С конкурентами борьба Фото: REUTERS/Aly Song

При этом в Европе сочли, что в отношениях с Пекином Брюсселю стоит оставить открытым и окно (хотя, скорее, форточку) возможностей, отметив, что в таких, явно не самых интересных Китаю областях, как изменение климата, продовольственная безопасность и здравоохранение, сотрудничество должно быть продолжено.

Единым трансатлантическим фронтом

Пересмотр взглядов Евросоюза на отношения с КНР происходит на фоне ужесточения политики на китайском направлении Штатами . 12 октября американский президент Джо Байден подписал новую «Стратегию национальной безопасности США», где черным по белому сказано: «КНР — единственный опасный конкурент с намерением изменить международный порядок, задействовав при этом всю экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели».

Ранее администрация Байдена ввела запрет на поставки китайцам чипов американского производства, включая выпущенные за пределами США по технологиям Штатов. С учетом того, что Китай потребляет порядка трех четвертей всех продаваемых в мире полупроводников, сам производя лишь около 15% из всего объема мирового производства, эта мера, безусловно, болезненно ударит по второй экономике мира. Одновременно с этим негативные последствия американской затеи, по оценкам специалистов, ощутят на себе порядка 80% высокотехнологичных компаний в мире, включая ведущих американских производителей полупроводников.

Тем не менее, вслед за США Европа, похоже, решила целенаправленно наступить на те же грабли . 12 октября, выступая перед послами ЕС в Брюсселе, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал: во многом « процветание [Европы] было основано на дешевой энергии, поступающей из России… и доступе к большому китайскому рынку — для экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций, для дешевых товаров». Но это «мир, которого больше нет», а значит, по мысли Борреля, Европа должна уменьшить свою зависимость от поставок сырья , товаров и технологий из Китая, особенно с учетом существующей уязвимости ЕС от поставок российских энергоносителей.

С конкурентами борьба Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— Эта смена подхода основана не на объективной оценке, а на желании Европы не остаться одной и во всех вопросах копировать политику США , — пояснил «Известиям» замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов. — Надо отдать должное китайскому руководству: они использовали возможности для налаживания связей со странами ЕС, но переоценили самостоятельность Европы. Оказалось, что говорить о стратегической автономии она может, а на деле ей не обладает.

Тем не менее, по мнению эксперта, никаких жестких ответных мер Китай предпринимать не будет, поскольку Пекин по-прежнему настроен на здоровое развитие отношений с Брюсселем.

Официально КНР действительно предпочла не обострять обстановку. «Китай и Европа являются партнерами, а не соперниками , с тесной экономической связью и сильной взаимодополняемостью, а их двустороннее сотрудничество намного значительнее, чем конкуренция», — сказал 17 октября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя грядущий пересмотр Брюсселем стратегии в отношении его страны.

Впрочем, китайское экспертное сообщество оказалось чуть более откровенным . Как дал понять «Известиям» директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй, снижение зависимости от Китая не решит фундаментальных проблем ЕС, а попросту вынудит ее опираться на поставки из других стран, что лишь увеличит стоимость импорта для самого союза .

В интервью изданию Global Times директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заметил, что с учетом различий во взглядах на преимущества сотрудничества с Пекином среди разных стран-членов ЕС, достичь консенсуса на встрече его лидеров будет не так просто.

С конкурентами борьба Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Отчасти на это намекает и позиция Олафа Шольца — канцлера Германии, наиболее сильно из всех стран ЕС завязанной на китайский рынок. 11 октября Шольц, собирающийся в ноябре с визитом в КНР в сопровождении большой бизнес-делегации, отметил, что отделение от Китая было бы «неправильным ответом», поскольку «глобализация стала историей успеха, которая обеспечила процветание многим людям». Впрочем, еще не факт, что немецкий лидер, который лишь несколько месяцев назад, будучи с визитом в Японии, утверждал, что немецким компаниям стоит диверсифицироваться, а не зацикливаться на Китае, будет активно отстаивать сотрудничество с КНР с брюссельской площадки.