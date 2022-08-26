Чипы решают всё: почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов

Приостановка выдачи 10-летних загранпаспортов МИД РФ может объясняться дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов, сообщили «Известиям» знакомые с ситуацией участники IT-рынка, а также источники, близкие к профильным ведомствам . 26 августа министерство заявило о том, что в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя временно прекращает прием заявок на загранпаспорта нового образца. По словам одного из собеседников «Известий», у выпускающего чипы зеленоградского завода «Микрон» возникли проблемы с зарубежными расходными материалами для производства . Оформление паспортов с биометрией может быть возобновлено по мере решения технических проблем. В любом случае, россияне по-прежнему могут получать биометрические загранпаспорта через МФЦ, а также документы, рассчитанные на пять лет, указывают эксперты.

Паспорт временно недоступен

Консульский департамент МИД РФ 26 августа сообщил, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам — в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. Там уточнили, что по-прежнему в обычном порядке можно получить простой 5-летний паспорт.

В соответствии с федеральным законом, МИД РФ выдает загранпаспорта гражданам по письменному заявлению, поданному через организацию, которая направляет его за пределы России . Она должна быть зарегистрирована в министерстве. Иными словами, это решение коснется ограниченного круга лиц, получавших такие документы через аккредитованные при МИД организации, в том числе журналистов и дипломатов. Кроме того загранпаспорт МИД выдается гражданам, которые постоянно проживают за пределами России и не могут приехать сюда, чтобы подать документы через территориальное УФМС.

В своем сообщении дипведомство не уточнило, касаются ли технические проблемы другого ведомства, выдающего биометрические загранпаспорта — УМФС, через которое эти документы оформляет большинство россиян. К слову, информация о подобных мерах была размещена только на сайте консульского Департамента МИД РФ. Между тем, как сообщили «Известиям» на горячей линии правительства Москвы заказать сейчас 10-летний загранпаспорт можно как через сайт «Госуслуг» или в МФЦ по предварительной записи.

В чем дело

Биометрические загранпаспорта печатает «Гознак». Однако начинку — чип, в котором зашита вся важнейшая информация о человеке, производит другое предприятие: зеленоградский завод «Микрон», частично получая расходники для этого за рубежом . Выдача 10-летних документов прекратилась, поскольку у «Микрона» возникли проблемы с выпуском, сообщил «Известиям» осведомленный источник в IT-отрасли. По его словам, предприятию, принадлежащему «Ростеху» и АФК «Система», не хватает расходных материалов. «Известия» направили вопросы представителю «Микрона», а также в «Гознак», перечисленные компании и Минпромторг. В ведомстве порекомендовали обратиться за комментарием в МИД РФ и в «Микрон».

Сложно предположить, что выпуск паспортов приостановился из-за отсутствия у «Микрона» расходных материалов, сомневается другой участник рынка микроэлектроники. Необходимые для этого чипы вполне реально получить по параллельному импорту, предприятие могло бы создать запасы расходных материалов, считает он. По словам собеседника «Известий», чипы для загранпаспортов также выпускают нидерландская компания NXP и немецкая Infineon. Возможно, возникли проблемы с поставками из этих стран, не исключает собеседник.

За эксплуатацию системы, позволяющей выпускать и идентифицировать на пунктах паспортного контроля 10-летние паспорта с чипами отвечает НИИ «Восход», подведомственный Минцифре. «Известия» направили запрос в это ведомство.

Близкий к МВД источник тоже сообщил «Известиям», что дело в чипах. По его словам, комплектующие для них поставлялись из «недружественных стран», сейчас вопрос поставок завис, до сентября у ведомства хватит запасов, а дальше — вопрос .

У МИД закончились бланки «Госзнака» с иностранными чипами, в МВД такие бланки еще остались, поэтому через МФЦ обычные граждане могут получать биометрические загранпаспорта, объяснил источник, близкий к одному из профильных ведомств.

В пресс-службе «Микрона» вечером 26 июня «Известиям» сообщили: «Завод работает в штатном режиме, очередная партия чипов в «Гознак» отгружена на прошлой неделе .

Как приостановят, так и восстановят

Как рассказал «Известиям» дипломатический источник, ранее уже происходили некоторые технические задержки в рамках контракта с «Гознаком» , выпускающим эти документы — правда, тогда выдача загранпаспортов просто задерживалась, не приостанавливалась. И все удалось решить оперативно, утверждает он.

— Тогда вместо положенных нескольких недель загранпаспорта на 10-летний срок выдали спустя пару месяцев , — рассказал «Известиям» человек, получавший документ через МИД России.

В Совфеде, беседуя с «Известиями» отметили: «не стоит искать чёрную кошку в темной комнате».

— Я ничего критического там не вижу. Как приостановят, так и восстановят. Речь же не идет о полном прекращении выдачи загранпаспортов. Причин может быть бесконечно много. Но это всего лишь документ определенного технического свойства. Ничего не произошло. Все нормально, — заметил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Однако проблема все же может быть долгосрочной. Глава политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Известиями» допустил, что причина для приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов отчасти может быть связана с политической ситуацией , ведь расходники для чипов изготавливались за рубежом. И все же «речь о "железном занавесе" не идет, все, кто хочет получить обычный загранпаспорт сроком на пять лет сможет это сделать», уверен эксперт.

Материал подготовили Валерий Кодачигов, Алена Нефедова, Наталья Башлыкова и Ксения Набаткина