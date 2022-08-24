Раскол общности: в ЕС нет консенсуса по запрету виз для россиян

Страны Евросоюза вряд ли придут к консенсусу по поводу запрета виз для граждан России, заявили «Известиям» в Европарламенте . Хотя главы МИД государств ЕС уже на следующей неделе собираются обсудить варианты изменения Шенгенского визового кодекса, чтобы значительно сократить выдачу документов россиянам. Впрочем, участники объединения еще до встречи в чешской столице, по сути, поделились на условные лагеря . В то время как, например, Германия, Кипр, Греция или Португалия не хотят возводить дополнительные барьеры, в Варшаве уже предлагают создать коалицию, которая объединит членов Евросоюза, выступающих за введение новых ограничений . Но даже в случае единогласия реформирование Шенгенского визового кодекса займет не один месяц, напоминают эксперты.

Новые коалиции

На неформальной встрече в Праге 30–31 августа главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз и на их использование . Эту информацию подтвердили в Еврокомиссии. По информации СМИ, речь пойдет как об изменении Шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи виз по национальному признаку , так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций.

Тем временем в ЕС уже намечается раскол по этому вопросу. Пока Эстония и Финляндия продолжают усиливать ограничения для россиян на границах и призывать к этому остальных членов объединения, Греция, Кипр и Португалия выступили против запрета на выдачу туристических документов .

Раскол общности Фото: Getty Images/Aslan Alphan

«Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями . Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу», — заявил СМИ постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиус Корнелиу.

Не спешат возводить дополнительные барьеры и в западной части Европы. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что не представляет, каким образом можно полностью ограничить въезд россиян . Власти некоторых стран ЕС, которые продолжают выдавать шенген россиянам, пока официально не комментируют идею запрета.

Например, в МИД Испании «Известиям» заявили, что не могут предоставить комментарий до встречи в Праге. Во французском ведомстве «Известиям» лишь сообщили, что политика выдачи шенгенских виз находится в компетенции ЕС и Париж тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами.

— ЕС запускает конкурс на худшую идею против России. Завтра исламисту будет легче приехать в Европу, чем российской балерине , — отметил в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, добавив, что единства по этому вопросу в ЕС нет.

По его словам, допуск иностранца на территорию страны должен быть суверенным и демократическим выбором конкретной страны, по сути, зависящим от мнения граждан, и потому нельзя проводить политику запрета на уровне всего ЕС. «Сейчас мы наблюдаем, как страны Прибалтики и Польши пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций», — заметил евродепутат.

Раскол общности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На фоне возникшего раскола Польша решила даже создать коалицию государств для продвижения запрета выдачи шенгенских виз гражданам России . Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Радослав Фогель. Он выразил надежду, что «страны, которые сегодня блокируют это решение в ЕС, изменят свое отношение, а некоторые из них, например Германия, в конечном итоге решат порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений».

На сегодняшний день в эту коалицию помимо Польши могут попасть Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция и Финляндия . Эти страны на национальном уровне так или иначе ограничивают въезд россиян. Однако пока единого рецепта все-таки нет даже у них. 23 августа премьер-министр Финляндии уточнила, что республика замедляет выдачу туристических виз гражданам РФ в дополнение к уже принятым мерам. В Латвии тем временем также начался сбор подписей за выдворение из страны лиц, лояльных к России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, сказала недавно в интервью Bild, что, несмотря на необходимость запрета, российские граждане должны иметь возможность посещать своих родственников, а границы республики надо оставлять открытыми для беженцев. Напомним, власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз гражданам РФ и на въезд в страну по уже выданному шенгену . Однако допускаются россияне, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы шенгенского соглашения. Получается, что предпринятые ими на национальном уровне попытки всё равно не приближают их к цели запретить россиянам посещать европейские города.

Основание для реформы

Примечательно, что даже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 22 августа заявил: он не считает отмену шенгенских виз для граждан России верной мерой . По его словам, нельзя закрывать границы перед россиянами, которые хотели бы сейчас покинуть свою страну, но можно запретить въезд в Евросоюз крупнейшим представителям российского бизнеса. Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик считает, что консенсуса по этому вопросу странам не удастся найти, поскольку есть много нюансов.

Раскол общности Фото: Getty Images/Tero Vesalainen

— Принятие запретов исключительно на основании гражданства далеко не уместно в мире, уважающем права человека . Среди граждан России, запрашивающих шенгенскую визу, есть не только туристы, но и люди, выезжающие по гуманитарным соображениям, по семейным обстоятельствам, по работе и учебе, а также по медицинским причинам. Не рассматривать эти заявления на индивидуальной основе было бы посягательством на ряд основных прав, включая право на частную и семейную жизнь , — заявил евродепутат.

По его словам, это решение также ограничит граждан России, проживающих в третьих странах. «Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — отметил политик.

В ЕС ранее уже инициировали реформы шенгенского визового кодекса на фоне миграционного кризиса. Например, в 2018 году ЕС предложил увеличить стоимость виз. Однако весь процесс в итоге растянулся на два года, и нововведения вступили в силу только в начале 2020-го. К слову, из-за соглашения между ЕС и РФ об упрощенной выдаче виз стоимость для россиян осталась прежней.

В конце 2020 года после терактов реформировать шенген предлагал президент Франции Эммануль Макрон, подчеркнув, что власти ЕС должны усилить контроль на внешних границах и обеспечить их защиту. 10 июня этого года Совет ЕС объявил, что утвердил общий подход к реформе Шенгенского кодекса о границах. В частности, планируется предложить новые инструменты для борьбы с использованием потоков мигрантов в нелегитимных целях, в том числе политических. Также изменения должны установить новую правовую основу для мер на внешних границах в случае кризисов в области здравоохранения, опираясь на уроки, извлеченные из опыта пандемии COVID-19.

Раскол общности Фото: Getty Images/Ivan-balvan

На вопрос о том, будет ли реформа Шенгенской зоны учитывать нынешний кризис в отношениях с РФ, в Еврокомиссии «Известиям» не предоставили комментарий. Однако ранее в ЕК сообщали, что страны могут сокращать и останавливать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство. Тем не менее там отметили, что всегда будут категории людей, которым визы должны выдаваться, — это, в частности, касается членов семей, журналистов и диссидентов.

— Есть множество идей по изменению визового кодекса, однако важно понимать, что это в любом случае затяжная процедура. Это не вопрос одного дня или месяца, а вопрос кропотливой работы , ведь эти изменения должны быть поддержаны всеми членами ЕС и другими странами Шенгенской зоны, — заявил «Известиям» директор Центра европейской информации и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По его словам, в случае достижения консенсуса в кодекс могут быть внесены изменения, которые разрешают странам в свете чрезвычайных ситуаций ограничивать выдачу виз гражданам отдельных государств или отдельных категорий либо запрещать въезд на территорию своей страны через внешнюю границу.

— Тем не менее стоит дождаться все-таки, когда эти предложения будут изложены на бумаге, тогда их можно будет проанализировать. Пока мне кажется, что достичь единого мнения по этому вопросу ЕС не удастся в силу образовавшегося расхождения между членами. Примечательно, что в США эту идею вовсе не поддерживают , — добавил эксперт.

Однако, по его мнению, ЕС все-таки может пойти как раз на отмену облегченного визового режима с РФ, из-за которого реформа 2020 года россиян пока не касается. Правда, 14 августа замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Франция и Нидерланды, как и Германия, выступают против приостановления действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ. При этом Амстердам уже частично ограничивает выдачу виз россиянам.