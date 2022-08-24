Раскол общности: в ЕС нет консенсуса по запрету виз для россиян
Страны Евросоюза вряд ли придут к консенсусу по поводу запрета виз для граждан России, заявили «Известиям» в Европарламенте. Хотя главы МИД государств ЕС уже на следующей неделе собираются обсудить варианты изменения Шенгенского визового кодекса, чтобы значительно сократить выдачу документов россиянам. Впрочем, участники объединения еще до встречи в чешской столице, по сути, поделились на условные лагеря. В то время как, например, Германия, Кипр, Греция или Португалия не хотят возводить дополнительные барьеры, в Варшаве уже предлагают создать коалицию, которая объединит членов Евросоюза, выступающих за введение новых ограничений. Но даже в случае единогласия реформирование Шенгенского визового кодекса займет не один месяц, напоминают эксперты.
Новые коалиции
На неформальной встрече в Праге 30–31 августа главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз и на их использование. Эту информацию подтвердили в Еврокомиссии. По информации СМИ, речь пойдет как об изменении Шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций.
Тем временем в ЕС уже намечается раскол по этому вопросу. Пока Эстония и Финляндия продолжают усиливать ограничения для россиян на границах и призывать к этому остальных членов объединения, Греция, Кипр и Португалия выступили против запрета на выдачу туристических документов.
«Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями. Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу», — заявил СМИ постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиус Корнелиу.
Не спешат возводить дополнительные барьеры и в западной части Европы. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что не представляет, каким образом можно полностью ограничить въезд россиян. Власти некоторых стран ЕС, которые продолжают выдавать шенген россиянам, пока официально не комментируют идею запрета.
Например, в МИД Испании «Известиям» заявили, что не могут предоставить комментарий до встречи в Праге. Во французском ведомстве «Известиям» лишь сообщили, что политика выдачи шенгенских виз находится в компетенции ЕС и Париж тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами.
— ЕС запускает конкурс на худшую идею против России. Завтра исламисту будет легче приехать в Европу, чем российской балерине, — отметил в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, добавив, что единства по этому вопросу в ЕС нет.
По его словам, допуск иностранца на территорию страны должен быть суверенным и демократическим выбором конкретной страны, по сути, зависящим от мнения граждан, и потому нельзя проводить политику запрета на уровне всего ЕС. «Сейчас мы наблюдаем, как страны Прибалтики и Польши пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций», — заметил евродепутат.
На фоне возникшего раскола Польша решила даже создать коалицию государств для продвижения запрета выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Радослав Фогель. Он выразил надежду, что «страны, которые сегодня блокируют это решение в ЕС, изменят свое отношение, а некоторые из них, например Германия, в конечном итоге решат порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений».
На сегодняшний день в эту коалицию помимо Польши могут попасть Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция и Финляндия. Эти страны на национальном уровне так или иначе ограничивают въезд россиян. Однако пока единого рецепта все-таки нет даже у них. 23 августа премьер-министр Финляндии уточнила, что республика замедляет выдачу туристических виз гражданам РФ в дополнение к уже принятым мерам. В Латвии тем временем также начался сбор подписей за выдворение из страны лиц, лояльных к России.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, сказала недавно в интервью Bild, что, несмотря на необходимость запрета, российские граждане должны иметь возможность посещать своих родственников, а границы республики надо оставлять открытыми для беженцев. Напомним, власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз гражданам РФ и на въезд в страну по уже выданному шенгену. Однако допускаются россияне, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы шенгенского соглашения. Получается, что предпринятые ими на национальном уровне попытки всё равно не приближают их к цели запретить россиянам посещать европейские города.
Основание для реформы
Примечательно, что даже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 22 августа заявил: он не считает отмену шенгенских виз для граждан России верной мерой. По его словам, нельзя закрывать границы перед россиянами, которые хотели бы сейчас покинуть свою страну, но можно запретить въезд в Евросоюз крупнейшим представителям российского бизнеса. Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик считает, что консенсуса по этому вопросу странам не удастся найти, поскольку есть много нюансов.
— Принятие запретов исключительно на основании гражданства далеко не уместно в мире, уважающем права человека. Среди граждан России, запрашивающих шенгенскую визу, есть не только туристы, но и люди, выезжающие по гуманитарным соображениям, по семейным обстоятельствам, по работе и учебе, а также по медицинским причинам. Не рассматривать эти заявления на индивидуальной основе было бы посягательством на ряд основных прав, включая право на частную и семейную жизнь, — заявил евродепутат.
По его словам, это решение также ограничит граждан России, проживающих в третьих странах. «Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — отметил политик.
В ЕС ранее уже инициировали реформы шенгенского визового кодекса на фоне миграционного кризиса. Например, в 2018 году ЕС предложил увеличить стоимость виз. Однако весь процесс в итоге растянулся на два года, и нововведения вступили в силу только в начале 2020-го. К слову, из-за соглашения между ЕС и РФ об упрощенной выдаче виз стоимость для россиян осталась прежней.
В конце 2020 года после терактов реформировать шенген предлагал президент Франции Эммануль Макрон, подчеркнув, что власти ЕС должны усилить контроль на внешних границах и обеспечить их защиту. 10 июня этого года Совет ЕС объявил, что утвердил общий подход к реформе Шенгенского кодекса о границах. В частности, планируется предложить новые инструменты для борьбы с использованием потоков мигрантов в нелегитимных целях, в том числе политических. Также изменения должны установить новую правовую основу для мер на внешних границах в случае кризисов в области здравоохранения, опираясь на уроки, извлеченные из опыта пандемии COVID-19.
На вопрос о том, будет ли реформа Шенгенской зоны учитывать нынешний кризис в отношениях с РФ, в Еврокомиссии «Известиям» не предоставили комментарий. Однако ранее в ЕК сообщали, что страны могут сокращать и останавливать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство. Тем не менее там отметили, что всегда будут категории людей, которым визы должны выдаваться, — это, в частности, касается членов семей, журналистов и диссидентов.
— Есть множество идей по изменению визового кодекса, однако важно понимать, что это в любом случае затяжная процедура. Это не вопрос одного дня или месяца, а вопрос кропотливой работы, ведь эти изменения должны быть поддержаны всеми членами ЕС и другими странами Шенгенской зоны, — заявил «Известиям» директор Центра европейской информации и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
По его словам, в случае достижения консенсуса в кодекс могут быть внесены изменения, которые разрешают странам в свете чрезвычайных ситуаций ограничивать выдачу виз гражданам отдельных государств или отдельных категорий либо запрещать въезд на территорию своей страны через внешнюю границу.
— Тем не менее стоит дождаться все-таки, когда эти предложения будут изложены на бумаге, тогда их можно будет проанализировать. Пока мне кажется, что достичь единого мнения по этому вопросу ЕС не удастся в силу образовавшегося расхождения между членами. Примечательно, что в США эту идею вовсе не поддерживают, — добавил эксперт.
Однако, по его мнению, ЕС все-таки может пойти как раз на отмену облегченного визового режима с РФ, из-за которого реформа 2020 года россиян пока не касается. Правда, 14 августа замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Франция и Нидерланды, как и Германия, выступают против приостановления действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ. При этом Амстердам уже частично ограничивает выдачу виз россиянам.