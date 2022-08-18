Как с хрустальной визой: запретит ли ЕС выдачу шенгена для россиян
Евросоюз не планирует полностью запрещать шенгенские визы для граждан РФ, однако он допускает сокращение их выдачи — этот вопрос министры иностранных дел ЕС обсудят на встрече 31 августа. В Совете ЕС «Известиям» сказали, что визовые ограничения обсуждаются на общеевропейских встречах, в целом решение, оформлять въездные документы или нет, находится в компетенции отдельных государств — членов объединения. Из-за событий на Украине ограничения в отношении РФ ввели уже порядка десяти стран. Одной из них стала Эстония — с 18 августа она перестала пускать россиян, которым сама же выдала визы. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа эти рестрикции.
Вопрос привилегии
С полуночи 18 августа официальный Таллин закрыл въезд для россиян по шенгенским визам, выданным эстонскими консульскими учреждениями. Об этом решении руководство страны сообщило 11 августа, заявив: с учетом происходящего на Украине поездки в Евросоюз — это не вопрос прав человека и свободы передвижения, но привилегия тех, с кем в ЕС готовы общаться как с гостем или деловым партнером.
По информации Таллина, запрет коснется примерно 50 тыс. граждан РФ — именно столько россиян получили эстонский шенген. Что до людей с визами, выданными другими странами Евросоюза, то для них въезд в Эстонию по-прежнему открыт. Хотя глава МИД республики Урмас Рейнсалу допустил, что запрет коснется и этих категорий.
«Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги», — заявил дипломат, отметив, что сейчас Таллин разрабатывает решение, запрещающее въезд с визами от третьих стран ЕС, — МИД и МВД подготовят предложения на следующей неделе.
Нынешние ограничения допускают ряд исключений: они не касаются сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, а также людей, которые занимаются международными перевозками или имеют право на свободное передвижение по законам ЕС; также они не затронут лиц, которые едут в Евросоюз по гуманитарным соображениям, близких родственников граждан Эстонии и тех, у кого есть постоянный вид на жительство в стране.
Российская сторона изначально вводить ответные меры не собиралась. Как заявили ранее «Известиям» в посольстве РФ в Эстонии, Москва «неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения и, в отличие от эстонских властей, не осуществляет дискриминацию иностранных граждан по национальному признаку». Однако 18 августа МИД РФ заявил: без ответа инициативы европейских стран по визам Москва не оставит — о своих мерах она объявит позднее.
«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю: эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете», — заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.
Таллин не единственный член ЕС, который выступает за визовые ограничения для граждан РФ. Ранее такое решение приняли порядка десяти стран: Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Словакия, Чехия. На днях ограничения ввела Финляндия: как сообщил МИД республики, с 1 сентября число регистрируемых в день заявок сократят с 1 тыс. до 500, 20% времени будет зарезервировано для туристов, а 80% — для тех, кто планирует въезд по другим причинам (они могут быть связаны, например, с семейными отношениями, работой или учебой).
— При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования, — пояснили «Известиям» в посольстве Финляндии в Москве. — Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально, и среди прочего цель поездки и необходимые документы влияют на время обработки. Заявки на получение визы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами ЕС.
Как сообщил глава дипломатического ведомства Пекка Хаависто, аннулировать уже выданные документы Хельсинки не планирует.
Ограничения чреваты тем, что на получение визы потребуется больше времени. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в случае с Финляндией сроки вырастут до 4–5 месяцев.
Без полного запрета
Финляндия вместе с Эстонией и Чехией, которая сейчас занимает пост председателя Евросоюза, ратуют за то, чтобы такие меры приняли на общеевропейском уровне. Так, по мнению Хельсинки, Брюссель должен приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме — это значит, что сбор, в частности, вырастет с €35 до €80.
«Известия» обратились в Совет Евросоюза с вопросами, может ли ЕС запретить выдачу шенгенских виз россиянам и как Брюссель оценивает уже принятые ограничения. Там ответили, что вопрос въездных документов — одна из тем, которые стоят на повестке, когда речь заходит об ответе Евросоюза на российские действия на Украине. Одним из шагов в этой области стало решение от 25 февраля приостановить упрощенный режим для российских дипломатов и бизнесменов. Что до оценки действий отдельных стран-членов, то этот вопрос в Совете комментировать отказались.
Так или иначе, тема общеевропейских ограничений будет обсуждаться на уровне ЕС: главы МИД Союза встретятся для неформальных переговоров в Праге 31 августа, чтобы поднять вопрос об изменении Шенгенского кодекса. Речь пойдет о сокращении выдачи виз гражданам РФ, кроме отдельных категорий, но не о тотальном запрете.
«Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, — например, гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, лица, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, к примеру, для срочного лечения», — заявил в беседе с ТАСС диписточник в Брюсселе, отметив, что пересмотр Шенгенского кодекса — это длительный юридический процесс без гарантированного результата.
В начале августа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер пояснила, что Визовый кодекс ЕС, в принципе, не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, однако страны союза могут самостоятельно принимать решения по отдельным случаям.
— С точки зрения национальных законодательств, это легитимные шаги — в визовой сфере никто не может заставить страны ЕС принимать решения, которые они не хотят, — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — В Шенгенском кодексе есть исключения, когда государства могут пойти вразрез с общими нормами. Прецедент уже был — во время пандемии COVID. Но поскольку это было общемировое явление, никто на это особого внимания не обращал.
Разговоры о запрете на шенген для россиян идут в связи с российской спецоперацией на Украине. Европейские политики отмечают, что цель этих ограничений — послать россиянам сигнал о том, как в Европе относятся к происходящему.
— Финны полны решимости показать, что действия имеют последствия не только для Кремля, но и для российского народа. Мы, конечно, надеемся на живой культурный обмен между Россией и Финляндией, но люди ценят мир превыше всего, — сказал «Известиям» советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен.
Он подчеркнул, что до тех пор, пока Москва продолжает свою спецоперацию на Украине, возврата к «делам как обычно» не будет. Однако, если она решит ее прекратить, «события смогут развиваться в другом направлении», резюмировал Генри Ванханен.
При этом единства по вопросу виз среди членов ЕС нет. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ответственность за происходящее несeт руководство РФ, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», — сказал политик 11 августа.