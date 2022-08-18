Как с хрустальной визой: запретит ли ЕС выдачу шенгена для россиян

Евросоюз не планирует полностью запрещать шенгенские визы для граждан РФ, однако он допускает сокращение их выдачи — этот вопрос министры иностранных дел ЕС обсудят на встрече 31 августа. В Совете ЕС «Известиям» сказали, что визовые ограничения обсуждаются на общеевропейских встречах, в целом решение, оформлять въездные документы или нет, находится в компетенции отдельных государств — членов объединения . Из-за событий на Украине ограничения в отношении РФ ввели уже порядка десяти стран. Одной из них стала Эстония — с 18 августа она перестала пускать россиян, которым сама же выдала визы . В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа эти рестрикции .

Вопрос привилегии

С полуночи 18 августа официальный Таллин закрыл въезд для россиян по шенгенским визам, выданным эстонскими консульскими учреждениями . Об этом решении руководство страны сообщило 11 августа, заявив: с учетом происходящего на Украине поездки в Евросоюз — это не вопрос прав человека и свободы передвижения, но привилегия тех, с кем в ЕС готовы общаться как с гостем или деловым партнером .

По информации Таллина, запрет коснется примерно 50 тыс. граждан РФ — именно столько россиян получили эстонский шенген . Что до людей с визами, выданными другими странами Евросоюза, то для них въезд в Эстонию по-прежнему открыт. Хотя глава МИД республики Урмас Рейнсалу допустил, что запрет коснется и этих категорий.

«Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги », — заявил дипломат, отметив, что сейчас Таллин разрабатывает решение, запрещающее въезд с визами от третьих стран ЕС, — МИД и МВД подготовят предложения на следующей неделе .

Как с хрустальной визой Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Нынешние ограничения допускают ряд исключений : они не касаются сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, а также людей, которые занимаются международными перевозками или имеют право на свободное передвижение по законам ЕС; также они не затронут лиц, которые едут в Евросоюз по гуманитарным соображениям, близких родственников граждан Эстонии и тех, у кого есть постоянный вид на жительство в стране.

Российская сторона изначально вводить ответные меры не собиралась . Как заявили ранее «Известиям» в посольстве РФ в Эстонии, Москва «неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения и, в отличие от эстонских властей, не осуществляет дискриминацию иностранных граждан по национальному признаку». Однако 18 августа МИД РФ заявил: без ответа инициативы европейских стран по визам Москва не оставит — о своих мерах она объявит позднее.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю: эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете», — заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

Таллин не единственный член ЕС, который выступает за визовые ограничения для граждан РФ. Ранее такое решение приняли порядка десяти стран: Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Словакия, Чехия. На днях ограничения ввела Финляндия: как сообщил МИД республики, с 1 сентября число регистрируемых в день заявок сократят с 1 тыс. до 500, 20% времени будет зарезервировано для туристов, а 80% — для тех, кто планирует въезд по другим причинам (они могут быть связаны, например, с семейными отношениями, работой или учебой).

Как с хрустальной визой Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования, — пояснили «Известиям» в посольстве Финляндии в Москве. — Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально, и среди прочего цель поездки и необходимые документы влияют на время обработки. Заявки на получение визы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами ЕС.

Как сообщил глава дипломатического ведомства Пекка Хаависто, аннулировать уже выданные документы Хельсинки не планирует.

Ограничения чреваты тем, что на получение визы потребуется больше времени . По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в случае с Финляндией сроки вырастут до 4–5 месяцев .

Без полного запрета

Финляндия вместе с Эстонией и Чехией, которая сейчас занимает пост председателя Евросоюза, ратуют за то, чтобы такие меры приняли на общеевропейском уровне . Так, по мнению Хельсинки, Брюссель должен приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме — это значит, что сбор, в частности, вырастет с €35 до €80.

«Известия» обратились в Совет Евросоюза с вопросами, может ли ЕС запретить выдачу шенгенских виз россиянам и как Брюссель оценивает уже принятые ограничения. Там ответили, что вопрос въездных документов — одна из тем, которые стоят на повестке, когда речь заходит об ответе Евросоюза на российские действия на Украине. Одним из шагов в этой области стало решение от 25 февраля приостановить упрощенный режим для российских дипломатов и бизнесменов. Что до оценки действий отдельных стран-членов, то этот вопрос в Совете комментировать отказались.

Как с хрустальной визой Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Так или иначе, тема общеевропейских ограничений будет обсуждаться на уровне ЕС: главы МИД Союза встретятся для неформальных переговоров в Праге 31 августа, чтобы поднять вопрос об изменении Шенгенского кодекса. Речь пойдет о сокращении выдачи виз гражданам РФ, кроме отдельных категорий, но не о тотальном запрете .

« Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать , — например, гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, лица, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, к примеру, для срочного лечения», — заявил в беседе с ТАСС диписточник в Брюсселе, отметив, что пересмотр Шенгенского кодекса — это длительный юридический процесс без гарантированного результата.

В начале августа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер пояснила, что Визовый кодекс ЕС, в принципе, не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, однако страны союза могут самостоятельно принимать решения по отдельным случаям.

— С точки зрения национальных законодательств, это легитимные шаги — в визовой сфере никто не может заставить страны ЕС принимать решения, которые они не хотят , — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — В Шенгенском кодексе есть исключения, когда государства могут пойти вразрез с общими нормами. Прецедент уже был — во время пандемии COVID. Но поскольку это было общемировое явление, никто на это особого внимания не обращал .

Разговоры о запрете на шенген для россиян идут в связи с российской спецоперацией на Украине. Европейские политики отмечают, что цель этих ограничений — послать россиянам сигнал о том, как в Европе относятся к происходящему.

Как с хрустальной визой Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Финны полны решимости показать, что действия имеют последствия не только для Кремля, но и для российского народа . Мы, конечно, надеемся на живой культурный обмен между Россией и Финляндией, но люди ценят мир превыше всего, — сказал «Известиям» советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Москва продолжает свою спецоперацию на Украине, возврата к «делам как обычно» не будет. Однако, если она решит ее прекратить, «события смогут развиваться в другом направлении», резюмировал Генри Ванханен.