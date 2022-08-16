Отпуск без рецепта: турпоток из Европы в Россию сократился в шесть раз

Во II квартале этого года Россию посетило более 76 тыс. граждан Евросоюза — из них более 3 тыс. с туристической целью , фиксирует статистика пограничной службы ФСБ РФ. По сравнению с прошлым годом виден заметный спад — за аналогичный период 2021-го РФ посетило более 18 тыс. путешественников из стран ЕС. С апреля по май свободного от пандемии 2019-го в Россию приехало с туристической целью и вовсе более 483 тыс. европейцев . Как заявили «Известиям» в РСТ, за последние три года туристический поток в Россию из всех стран мира упал в среднем на 95–97%. К ограничительным пандемийным мерам теперь добавились проблемы с картами и отсутствие прямого авиасообщения .

Двери открыты

Пока ряд стран ЕС, выступающих за отмену виз для россиян, пополняется новыми инициаторами, сами европейцы продолжают приезжать в Россию . Причем, как показывает статистика пограничной службы ФСБ РФ, даже с целью туризма. «Известия» проанализировали данные за II квартал 2022 года (статистики за III квартал пока нет).

За апрель–июнь более 76 тыс. граждан стран ЕС посетили российские города. Более 3 тыс. из них — с целью туризма . Больше всего за этот период в Россию с туристической целью приехало немцев (1837), французов (251), итальянцев (232), испанцев (70) и голландцев (69) .

Напомним, в странах Центральной и Южной Европы пока не раскачивают тему с отменой виз для россиян. Ранее на этот шаг пошли Эстония, Латвия и Чехия . 16 августа ограничения поездок россиян в свою страну обсудит правительство Финляндии.

Отпуск без рецепта Пограничники патрулируют берега реки Нарвы, которая отделяет Эстонию от России Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

При этом, как показывает статистика пограничной службы ФСБ РФ, граждане стран Прибалтики, Финляндии и Чехии преимущественно прибывают в РФ с деловыми и частными визитами . Причем общее количество приезжавших из этих стран в РФ порой куда выше, чем из Центральной Европы .

Например, всего с апреля по июнь 2022 года в Россию приехало более 14 тыс. эстонцев. Из них только пятеро — с туристической целью, 278 — по работе, с деловым визитом — 998 и с частным — почти 10 тыс. Из Латвии во II квартале в Россию прибыло более 11 тыс. человек: с целью туризма — 42, по работе — 290, с деловым визитом — 1,4 тыс. и с частным — более 3 тыс. За аналогичный период из Литвы в РФ въехало более 8 тыс. человек: 23 — туристы, по работе — 248, нанесли деловой визит — 891 и частный — 3,7 тыс. Из Чехии с апреля по июнь в Россию прибыли 707 человек, из них с целью туризма —17, по работе — 93, с деловые визитом — 314 и с частным — 108. Из Финляндии во II квартале приехали 6,6 тыс. человек: восемь как туристы, 335 — по рабочим вопросам, более 1 тыс. — с деловым визитом и 4,4 тыс. — с частным.

Абсолютным лидером по поездкам в РФ в тяжелое для европейско-российских отношений время стала Германия. Всего во II квартале 2022 года в нашу страну приехало более 10 тыс. немцев . Из них 1,8 тыс. — с туристической целью, 721 — по работе, 2,7 тыс. — с деловым визитом и 1,8 тыс. — с частным. Разумеется, по сравнению с допандемийным периодом наблюдается спад. Во апреле–июне 2019 года в Россию приехало более 169 тыс. граждан ФРГ. Однако в аналогичный период 2021-го в РФ прибыло всего 6,6 тыс. немцев, то есть меньше, чем после начала спецоперации на Украине. В любом случае представить себе, что из Германии в Россию (и наоборот) перестанут приезжать люди, учитывая общность истории стран, почти невозможно.

Напомним, комментируя возможный запрет выдачи шенгенских виз россиянам, канцлер Германии Олаф Шольц как раз заявил, что ему трудно это представить , отметив, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане.

Отпуск без рецепта Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk

— Согласно ст. 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны , как это определено в ст. 2(21) кодекса. Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которой ни одно из государств — членов ЕС не находится в состоянии войны, визовым кодексом не предусмотрен, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

По его словам, государство ЕС, отказывающее в выдаче виз или во въезде гражданам третьих стран, законно находящимся на территории ЕС, обязано доказать, что это лицо представляет угрозу. «В обратном случае отказ можно назвать незаконным в соответствии с законодательством ЕС и ст. 8 Европейской конвенции о правах человека», — добавил евродепутат.

Новые правила туризма

Исходя из цифр, можно сделать вывод, что из-за нынешних обстоятельств туризм между РФ и ЕС как минимум не может восстановиться до допандемийных показателей. Всего с апреля по июнь в 2019 году Россию с туристической целью посетило более 483 тыс. граждан ЕС . Из-за пандемии в аналогичный период 2021-го в РФ приехало почти в 26 раз меньше европейских туристов — около 18 тыс. И, как было отмечено ранее, с апреля по июнь 2022 года в РФ приехали только 3 тыс. граждан ЕС с целью туризма.

Однако, как рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, такая динамка наблюдается в целом со всеми странами мира.

Отпуск без рецепта Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— За последние три года из-за пандемийных ограничений, отсутствия электронных виз, а теперь еще и невозможности проведения оплаты с помощью карт зарубежных банков и отсутствия прямого авиасообщения, общий процент падения турпотока в РФ составил в среднем 95–97% . Это касается всех стран без исключения, и Европа здесь совершенно ни при чем. Рынки Ближнего Востока, Латинской Америки показывают такую же тенденцию , — отметил эксперт.

По данным статистики пограничной службы ФСБ РФ с января по июнь 2022 года Россию посетили 81,5 тыс. иностранных туристов, а в допандемийном первом полугодии 2019-го — почти 2 млн.

Дмитрий Горин также подчеркнул в беседе с «Известиями», что транзитные рейсы через Турцию не всем по карману . «Если билет в Стамбул в том году обходился в среднем в 20 тыс. рублей, то теперь средний чек — 50–60 тыс. То есть раньше из европейских стран в РФ и наоборот можно было добраться за 20–30 тыс. рублей, а сейчас — за 80–150 тыс. », — объяснил эксперт.

Получается, что в нынешних обстоятельствах туризм между РФ и ЕС осложняется все-таки не только с точки зрения убеждений, но также из-за санкционных препон.

Отпуск без рецепта Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Когда евро стоил 54 рубля, мы с мужем задумались посетить Россию, чтобы поездить по Золотому кольцу. Потом ситуация изменилась, и для иностранцев стало слишком дорого путешествовать по РФ, — объяснила «Известиям» русская жена ирландца.

Как рассказал «Известиям» Дмитрий Горин, несмотря на то что РФ не переставала выдавать визы европейцам, пока нерешенным остается вопрос введения электронных виз, которые могли бы облегчить туризм .

— Если классическая виза стоит в среднем до $120, то электронная могла бы обходиться в $40. Основное удобство такого документа — возможность сделать его онлайн за четыре дня, — добавил вице-президент РСТ.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова отметила необходимость как можно скорее разморозить в России проект электронной визы для 52 стран . «Да, среди них есть недружественные, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу страну, откроют ее для себя, потратят здесь деньги, мы ничего не теряем, только приобретаем », — добавила она.

Отпуск без рецепта Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Комментируя инициативы стран ЕС по ограничению выдачи виз россиянам, Зарина Догузова заявила: в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений. В противном случае, по ее словам, именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.