Ждем, надеемся, не верим: получит ли делегация РФ визы на ГА ООН

США вполне могут не дать визы членам российской делегации для участия в сентябрьской Генассамблее ООН , стартующей в Нью-Йорке 20 сентября. Такие опасения «Известиям» высказали два члена нынешней делегации и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, входивший в ее состав в прежние годы . Между тем, как заявили «Известиям» в российском МИДе, Москва призвала Вашингтон «воздержаться от провокационных действий» , которые могут привести к срыву участия представителей РФ в работе ГА ООН. В противном случае Москва будет «действовать соответственно», сказал «Известиям» сенатор Григорий Карасин.

«Риск существует всегда»

В нынешней ситуации невыдача Штатами виз представителям РФ на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН не станет для Москвы большим сюрпризом . Такое мнение «Известиям» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, вошедший в состав российской делегации.

— Это будет грубым нарушением взятых на себя обязательств, по которым CША должны обеспечивать возможность всем членам официальных делегаций всех стран — членов ООН участвовать в Генассамблее . Но в нынешней ситуации ничего удивительного не будет, потому что американцы уже преодолели очерчивающую линию здравого смысла и международного права, — отметил сенатор в беседе с «Известиями». — Ждем, посмотрим и действовать будем соответственно. Найдем [чем ответить] .

Другой член делегации — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий — также оценил риск невыдачи виз американцами как «немалый», отметив «Известиям», что шансы на это «пока неясны» и варьируются «от 0 до 100%».

Ждем, надеемся Фото: Getty Images/Chris Hondros

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, традиционно входивший в состав российской делегации ранее в качестве председателя комитета СФ по международным делам, отметил, что «риск существует всегда, поскольку мы имеем дело с американцами».

— Полагаться на обязательства США — будь то в рамках многосторонних или двусторонних соглашений — просто не приходится. Американцы себя не только в этой ситуации, но и во многих других проявили как сторона, непредсказуемая в своих действиях , которая не обращает внимания на собственные обязательства и которая везде продавливает свои позиции и интересы, даже если это идет в ущерб совместной работе. Поэтому я никаких вариантов исключать не могу, — сказал сенатор «Известиям».

При этом Константин Косачев напомнил про опыт своей работы на площадке ГА ООН в последние годы, когда он был членом делегации, уже будучи под американскими санкциями.

— В первый раз мне выдали визу, но с жесточайшими ограничениями — работать только в здании штаб-квартиры ООН, не отклоняясь от маршрута по пути в гостиницу и не встречаясь ни с кем по дороге. Второй и в третий раз мне просто не оформили визу — мне в ней не отказывали, но мне ее не выдали вовремя, и я не смог принять участие в Генассамблее ни два года назад, ни три года назад. Это было прямым нарушением обязательств США как страны, принимающей у себя штаб-квартиру организации, — посетовал сенатор.

Ждем, надеемся Фото: Getty Images/Chris Hondros /

Согласно соглашению 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН, США взяли на себя обязательства по обеспечению прав на въезд, передвижение и размещение тех, кто был приглашен в Нью-Йорк . При этом у Штатов всегда была возможность отказать тем гостям, которые гипотетически могут представлять «угрозу национальной безопасности» . Но на деле Штаты не раз «заматывали» выдачу виз вообще без явных причин.

Чтоб без срывов

Напомним, согласно распоряжению Владимира Путина, в нынешнем году в делегацию на международное мероприятие в Нью-Йорке во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вошли десять человек, включая замглаву МИДа Сергея Вершинина и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

И, как заявили «Известиям» в МИД РФ, Москва исходит из того, что все российские делегаты своевременно получат въездные визы в США и что свобода их передвижения будет обеспечена в полной мере в соответствии с существующими правилами пребывания в Нью-Йорке. Хотя при этом и добавили, что «наша делегация направляется в Нью-Йорк не для разъездов по городу, а для интенсивной работы в штаб-квартире ООН в рамках весьма насыщенной повестки дня».

На Смоленской площади призвали американскую сторону не только «добросовестно рассмотреть все визовые заявки», но и «воздержаться от провокационных действий , которые могут привести к срыву участия главы российской делегации в работе ГА ООН».

Ждем, надеемся Фото: Getty Images/Lawrence Jackson

— Все вопросы, связанные с пролетом российского спецборта, должны быть согласованы в установленном порядке по двусторонним каналам между авиационными властями России и США, — отметили в дипведомстве.

Волнения Москвы насчет воздушного коридора отнюдь не напрасны. В марте США и страны Евросоюза закрыли свое пространство для российских самолетов. Казалось бы, для бортов с официальными делегациями должны быть исключения, но, как показал один резонансный случай в июне, делать их некоторые страны совершенно не намереваются. Тогда три балканские страны — Болгария, Черногория и Северная Македония — закрыли свое воздушное пространство для пролета борта министра Лаврова в Сербию, из-за чего визит в Белград в последнюю минуту сорвался.

Не Россией единой

В прошлые годы, еще до украинских событий, приведших к беспрецедентному ухудшению отношений России и Запада, Москва не раз обращала внимание ООН на проблему невыдачи США въездных виз для участия в мероприятиях. В этом месяце Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны — хозяйки штаб-квартиры организации , о чем Сергей Лавров рассказал журналистам 5 августа. «У США есть обязанности сделать так, чтобы делегации любой страны — члена ООН комфортно и нормально участвовали в работе любых органов. Конечно, власти США пренебрегают этими обязательствами», — отметил глава МИД РФ. В тот же день в офисе генсека ООН заявили, что поддерживают тесный контакт по вопросу выдачи виз российским дипломатам с РФ и США, но каких-то четких заверений в том, что в этом году всё пройдет ровно, не последовало.

«Известия» обратились в Госдепартамент США с вопросом о том, в какие сроки российские делегаты могут получить американские визы и будут ли они свободны в своих передвижениях по Нью-Йорку с учетом того, что часть из них, включая Сергея Лаврова, находится под санкциями США. Однако оперативного ответа в ведомстве не предоставили.

Ждем, надеемся Фото: Getty Images/REUTERS/Mike Segar

11 августа главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель отметил, что «как принимающая страна ООН, Соединенные Штаты, как правило, обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать поездкам в район штаб-квартиры представителей государств-членов » и что Вашингтон «очень серьезно относится к обязательствам по этому соглашению». Но при этом дипломат дал понять, что в соответствии с законодательством Соединенных Штатов вопросы о том, кто получит визу, а кто нет и почему, «являются конфиденциальными» . Исходя из этой логики, интрига вокруг документов для российской делегации, очевидно, будет храниться американцами до последнего.

Правда, заявление Пателя было сделано в ответ на вопрос о том, будут ли США выдавать визы для участия в Генассамблее ООН не российской делегации (об этом в публичном пространстве не высказывались), а президенту Ирана Ибрахиму Раиси . На днях в Штатах стали всё активнее раздаваться призывы к администрации президента Джо Байдена отказать ему и всей иранской делегации в визах на том основании, что в 1988 году Раиси был заместителем прокурора в комиссии, которая, по западным оценкам, приговорила к высшей мере наказания 5 тыс. иранцев по политическим мотивам.