Ждем, надеемся, не верим: получит ли делегация РФ визы на ГА ООН
США вполне могут не дать визы членам российской делегации для участия в сентябрьской Генассамблее ООН, стартующей в Нью-Йорке 20 сентября. Такие опасения «Известиям» высказали два члена нынешней делегации и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, входивший в ее состав в прежние годы. Между тем, как заявили «Известиям» в российском МИДе, Москва призвала Вашингтон «воздержаться от провокационных действий», которые могут привести к срыву участия представителей РФ в работе ГА ООН. В противном случае Москва будет «действовать соответственно», сказал «Известиям» сенатор Григорий Карасин.
«Риск существует всегда»
В нынешней ситуации невыдача Штатами виз представителям РФ на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН не станет для Москвы большим сюрпризом. Такое мнение «Известиям» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, вошедший в состав российской делегации.
— Это будет грубым нарушением взятых на себя обязательств, по которым CША должны обеспечивать возможность всем членам официальных делегаций всех стран — членов ООН участвовать в Генассамблее. Но в нынешней ситуации ничего удивительного не будет, потому что американцы уже преодолели очерчивающую линию здравого смысла и международного права, — отметил сенатор в беседе с «Известиями». — Ждем, посмотрим и действовать будем соответственно. Найдем [чем ответить].
Другой член делегации — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий — также оценил риск невыдачи виз американцами как «немалый», отметив «Известиям», что шансы на это «пока неясны» и варьируются «от 0 до 100%».
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, традиционно входивший в состав российской делегации ранее в качестве председателя комитета СФ по международным делам, отметил, что «риск существует всегда, поскольку мы имеем дело с американцами».
— Полагаться на обязательства США — будь то в рамках многосторонних или двусторонних соглашений — просто не приходится. Американцы себя не только в этой ситуации, но и во многих других проявили как сторона, непредсказуемая в своих действиях, которая не обращает внимания на собственные обязательства и которая везде продавливает свои позиции и интересы, даже если это идет в ущерб совместной работе. Поэтому я никаких вариантов исключать не могу, — сказал сенатор «Известиям».
При этом Константин Косачев напомнил про опыт своей работы на площадке ГА ООН в последние годы, когда он был членом делегации, уже будучи под американскими санкциями.
— В первый раз мне выдали визу, но с жесточайшими ограничениями — работать только в здании штаб-квартиры ООН, не отклоняясь от маршрута по пути в гостиницу и не встречаясь ни с кем по дороге. Второй и в третий раз мне просто не оформили визу — мне в ней не отказывали, но мне ее не выдали вовремя, и я не смог принять участие в Генассамблее ни два года назад, ни три года назад. Это было прямым нарушением обязательств США как страны, принимающей у себя штаб-квартиру организации, — посетовал сенатор.
Согласно соглашению 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН, США взяли на себя обязательства по обеспечению прав на въезд, передвижение и размещение тех, кто был приглашен в Нью-Йорк. При этом у Штатов всегда была возможность отказать тем гостям, которые гипотетически могут представлять «угрозу национальной безопасности». Но на деле Штаты не раз «заматывали» выдачу виз вообще без явных причин.
Чтоб без срывов
Напомним, согласно распоряжению Владимира Путина, в нынешнем году в делегацию на международное мероприятие в Нью-Йорке во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вошли десять человек, включая замглаву МИДа Сергея Вершинина и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
И, как заявили «Известиям» в МИД РФ, Москва исходит из того, что все российские делегаты своевременно получат въездные визы в США и что свобода их передвижения будет обеспечена в полной мере в соответствии с существующими правилами пребывания в Нью-Йорке. Хотя при этом и добавили, что «наша делегация направляется в Нью-Йорк не для разъездов по городу, а для интенсивной работы в штаб-квартире ООН в рамках весьма насыщенной повестки дня».
На Смоленской площади призвали американскую сторону не только «добросовестно рассмотреть все визовые заявки», но и «воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к срыву участия главы российской делегации в работе ГА ООН».
— Все вопросы, связанные с пролетом российского спецборта, должны быть согласованы в установленном порядке по двусторонним каналам между авиационными властями России и США, — отметили в дипведомстве.
Волнения Москвы насчет воздушного коридора отнюдь не напрасны. В марте США и страны Евросоюза закрыли свое пространство для российских самолетов. Казалось бы, для бортов с официальными делегациями должны быть исключения, но, как показал один резонансный случай в июне, делать их некоторые страны совершенно не намереваются. Тогда три балканские страны — Болгария, Черногория и Северная Македония — закрыли свое воздушное пространство для пролета борта министра Лаврова в Сербию, из-за чего визит в Белград в последнюю минуту сорвался.
Не Россией единой
В прошлые годы, еще до украинских событий, приведших к беспрецедентному ухудшению отношений России и Запада, Москва не раз обращала внимание ООН на проблему невыдачи США въездных виз для участия в мероприятиях. В этом месяце Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны — хозяйки штаб-квартиры организации, о чем Сергей Лавров рассказал журналистам 5 августа. «У США есть обязанности сделать так, чтобы делегации любой страны — члена ООН комфортно и нормально участвовали в работе любых органов. Конечно, власти США пренебрегают этими обязательствами», — отметил глава МИД РФ. В тот же день в офисе генсека ООН заявили, что поддерживают тесный контакт по вопросу выдачи виз российским дипломатам с РФ и США, но каких-то четких заверений в том, что в этом году всё пройдет ровно, не последовало.
«Известия» обратились в Госдепартамент США с вопросом о том, в какие сроки российские делегаты могут получить американские визы и будут ли они свободны в своих передвижениях по Нью-Йорку с учетом того, что часть из них, включая Сергея Лаврова, находится под санкциями США. Однако оперативного ответа в ведомстве не предоставили.
11 августа главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель отметил, что «как принимающая страна ООН, Соединенные Штаты, как правило, обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать поездкам в район штаб-квартиры представителей государств-членов» и что Вашингтон «очень серьезно относится к обязательствам по этому соглашению». Но при этом дипломат дал понять, что в соответствии с законодательством Соединенных Штатов вопросы о том, кто получит визу, а кто нет и почему, «являются конфиденциальными». Исходя из этой логики, интрига вокруг документов для российской делегации, очевидно, будет храниться американцами до последнего.
Правда, заявление Пателя было сделано в ответ на вопрос о том, будут ли США выдавать визы для участия в Генассамблее ООН не российской делегации (об этом в публичном пространстве не высказывались), а президенту Ирана Ибрахиму Раиси. На днях в Штатах стали всё активнее раздаваться призывы к администрации президента Джо Байдена отказать ему и всей иранской делегации в визах на том основании, что в 1988 году Раиси был заместителем прокурора в комиссии, которая, по западным оценкам, приговорила к высшей мере наказания 5 тыс. иранцев по политическим мотивам.
В январе 2020 года власти США уже отказали в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН. В прошлом с аналогичной дискриминацией сталкивались и другие представители Ирана, а также Венесуэлы и Кубы. Однако самым скандальным случаем по-прежнему считается отказ США в визе для приезда на ГА ООН в 1988 году ныне покойному лидеру Организации освобождения Палестины Ясиру Арафату на основании его причастности к террористическим организациям.