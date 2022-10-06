Склонны к измене: рискует ли Тайвань потерять союзников

Пока одни страны, официально исходящие из принципа «одного Китая», выказывают активную поддержку Тайваню, другие из числа дипломатических союзников острова, похоже, дают слабину . На днях Парагвай, последняя страна — партнер Тайваня в Южной Америке, запросил у Тайбэя инвестиций в $1 млрд — для противостояния «огромному давлению» Китая. С момента прихода к власти на острове Цай Инвэнь Тайвань уже лишился восьми дипломатических союзников , сохранив отношения всего с 14 государствами. Что удерживает страны в тайваньской орбите, кто еще рискует дрогнуть и всему ли причиной превосходство китайской «дипломатии чековых книжек» — в материале «Известий» .

Тайвань, ты друг мне, но …

Вслед за резонансной высадкой на Тайване спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси «поддержать остров перед лицом китайской угрозы» личным присутствием своим долгом сочли и многие другие политики как США, так иных стран . В конце августа на острове побывала внушительная делегация из Литвы и японские депутаты, в начале сентября там же отметилась и группа французских парламентариев. На этой неделе Тайвань торжественно принимает межпартийную делегацию из Германии, вскоре готовясь встретить также депутатов из Великобритании и Канады.

Но пока с одной стороны продолжило прибывать, с другой появился риск убыли. Виртуальный «нож в спину» Тайваню, похоже, задумала нанести последняя в Южной Америке страна, поддерживающая дипломатические отношения с островом, — Парагвай . На днях в интервью The Financial Times президент страны Марио Абдо Бенитес посетовал, что парагвайский народ, мол, не очень ощущает на себе «реальные преимущества стратегического альянса» Асунсьона и Тайбэя. И чтобы страна их лучше прочувствовала, глава Парагвая попросил правительство Тайваня о новых инвестициях в $1 млрд . Именно такая сумма, по расчетам Бинетеса, помогла бы ему противостоять «огромному давлению» Китая с целью смены дипломатического признания на Пекин, а заодно — и немалому внутреннему давлению сельскохозяйственного лобби. Парагвай — крупный экспортер бобов и говядины, и местные фермеры неоднократно высказывали недовольство отсутствием доступа своей продукции на рынок Китая, способного закупать в разы больше островных союзников.

Склонны к измене_1 Делегация из Литвы на встрече с министром Национального совета развития Тайваня Кунг Мин-синем в Тайбэе Фото: National Development Council

В ответ на возникшую шумиху МИД Тайваня пообещал направить в Парагвай сразу две делегации инвесторов , чтобы изучить новые возможности для вложения средств в экономику страны. Но, конечно, до конца опасений в том, что Асунсьон задумался о смене дипломатического признания с Тайбэя на Пекин, это не развеяло .

— Еще неизвестно, как Тайвань отреагирует на просьбу Парагвая о дополнительной финансовой помощи. Если он не сможет этого сделать, материковый Китай, скорее всего, воспользуется шансом установить дипломатические отношения с Парагваем , если только США не вмешаются и не будут склонять Парагвай к тому, чтобы он этого не делал. Так что здесь сразу три фактора — фактор Тайваня, фактор Китая и фактор США — будут играть свою роль, — сказал «Известиям» гонконгский политолог-международник Сонни Ло.

По мнению эксперта Уорикского университета по политике и международным исследованиям Тома Лонга, то, куда склонится в итоге чаша весов, будет зависеть не столько от конкуренции между Тайванем и Китаем, сколько от внутренней политики в Парагвае.

Склонны к измене_2 Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес Фото: TASS/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

— Долгое время было правдой, что Китай мог бы превзойти Тайвань строго с точки зрения материальных выгод. Но внутренняя политика Парагвая и его взгляд на собственное положение в мире благоприятствовали продолжению отношений с Тайванем, даже несмотря на то что многие из его соседей изменили позиции, — сказал британский эксперт «Известиям». — Однако сегодня старые политические коалиции в Парагвае находятся под давлением. Оппозиция набирает слаженность, и она уже давно более благосклонна к Китаю .

В апреле 2023 года в Парагвае пройдут выборы, и с подачи оппозиции вопрос о пересмотре дипотношений наверняка всплывет вновь.

Потери союзников

С момента прихода к власти на Тайване в 2016 году представительницы Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, недолюбливаемой на материке за предполагаемое стремление к независимости, остров уже лишился восьми своих дипломатических союзников. Отношения с Тайбэем в пользу Пекина поочередно разорвали Сан-Томе и Принсипи, Панама, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова, Кирибати и Никарагуа . И всегда в решении о смене партнера на международной арене присутствовал совершенно очевидный материальный подтекст.

Как признал экс-глава внешнеполитического ведомства Тайваня Дэвид Ли, перед разрывом дипотношений с Тайбэем небольшое африканское государство Сан-Томе и Принсипи запрашивало у острова большую финансовую помощь, и не получив ее, тут же переметнулось в стан союзников Китая.

Материковая «дипломатия чековых книжек» взяла вверх и в случае с Сальвадором . В августе 2018 года Сан-Сальвадор не смог уговорить Тайбэй на внушительные вливания в один портовый проект (по мнению тайваньских чиновников, он был экономически нецелесообразен), и вскоре страна разорвала с Тайванем дипотношения в пользу КНР.

Схожая история случилась и в другом уголке мира — в южной части Тихого океана, в котором лояльность Тайваню сейчас сохраняют четыре островных государства. Осенью 2019 года, как утверждал уже нынешний глава тайваньского МИД Тайваня Джозеф У, китайцы «перекупили» сначала Соломоновы острова, а затем и Кирибати .

А после того как от Тайваня отреклась Панама, тут же увидавшая серьезный приток китайских инвестиций, об «измене» задумались и в Гондурасе — по крайней мере в конце 2021 года Сиомара Кастро, собиравшаяся вот-вот вступать в должность президента страны, прямо говорила о намерении порвать с Тайбэем и признать Пекин. Но в итоге новое правительство Гондураса передумало — как считается, убедить новые власти оставить всё как есть помогла прилетавшая в Гондурас делегация США.

А вот с Никарагуа так не получилось. В декабре 2021 года в Манагуа заявили о разрыве дипотношений с островом и их установлении с Китаем. Примечательный штрих — незадолго до этого администрация Цай Иньвэнь согласилась предоставить Никарагуа новый кредит в размере $100 млн, но тайваньские банки отказались его давать, опасаясь нарушить санкции США против Никарагуа и тем самым подвергнуть риску собственный бизнес.

— Из остающихся 14 союзников Тайваня те, что находятся в Центральной Америке под влиянием США, скорее всего, будут придерживаться тайваньской стороны, другие же будут не столь в этом уверены, поскольку дипломатия денег, я уверен, будет всё более интенсивной, — предложил гонконгский эксперт Сонни Ло.

Склонны к измене_4 Фото: Global Look Press/Carlos Herrera

С растущим давлением, требующим пересмотра позиций, сталкиваются все дипломатические союзники Тайваня, и, хотя многие из них испытывают искренние симпатии к Тайваню и имеют исторические связи с островом, Китай способен предложить значительные материальные выгоды, признал, в свою очередь, и Том Лонг.

— Однако дипломатическое соперничество между Тайванем и Китаем не следует понимать просто как соревнование между этими правительствами. Вместо этого нужно взглянуть на политику и общества оставшихся союзников Тайваня и подумать о том, почему они продолжают поддерживать отношения с островом . Очень часто ответы содержат гораздо больше нюансов, чем упрощенное объяснение «дипломатии чековой книжки», предлагаемое многими комментаторами, — отметил при этом собеседник.

К примеру, колеблющийся Гондурас, чье новое правительство не имеет исторических связей с Тайванем, в отличие от Парагвая, рассматривает Китай не столько как рынок для экспорта, сколько как конкурента своей легкой промышленности. Это, по словам эксперта, делает ситуацию немного более благоприятной для Тайваня. Схожие нюансы наверняка есть и у других союзников Тайбэя.