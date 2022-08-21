Деловое продолжение: как конфликт вокруг Тайваня влияет на бизнес в Китае

Напряженность вокруг Тайваня заставляет западные компании, работающие на китайском материке, задумываться о переориентации на другие рынки, рассказали «Известиям» в Торговой палате Евросоюза в КНР. Вместе с тем тайваньский фактор стал отнюдь не единственной проблемой, побуждающей иностранный бизнес переосмыслять свои стратегии ведения бизнеса в Китае, признали европейские и американские собеседники. Подробнее о том, что вызывает долгосрочное чувство беспокойства представителей деловых кругов и к каким последствиям это приведет, — в материале «Известий».

Месяц от месяца нелегче

С нынешней весны иностранному бизнесу в Китае жилось особенно несладко. Тотальный локдаун, введенный с конца марта из-за коронавируса в деловой и финансовой столице КНР Шанхае, значительно вышиб из привычной колеи практически всю производственную и деловую активность. К началу лета большую часть ковидных ограничений свернули, но для многочисленного западного бизнес-сообщества всплыл другой риск геополитического свойства — что делать, если напряженность вокруг Тайваня примет неожиданный оборот.

— Рекордные 23% наших членов, опрошенных в апреле 2022 года, сообщили, что они уже рассматривают возможность переноса текущих или планируемых инвестиций из Китая на другие рынки в результате жесткой политики КНР в отношении COVID-19. Растущая напряженность вокруг Тайваня стала еще одним фактором, который будет влиять на инвестиционные решения и который повысил важность управления рисками и повышения устойчивости цепочки поставок, — рассказали «Известиям» в Торговой палате Евросоюза в КНР.

Толчком для оценки рисков Тайваня среди транснациональных компаний стали и события на Украине, сказал президент этой организации Йорг Вуттке (его слова «Известиям» привели в структуре).

Цветы для жизни Фото: REUTERS/Jameson Wu

— И хотя дело не в том, что штаб-квартира считает, что [председатель КНР] Си Цзиньпин может рассмотреть возможность вторжения в ближайшее время, но компании хотят проверить, как вероятность блокады или войны повлияют на их глобальную структуру, — сказал президент Торговой палаты ЕС.

Начало опасениям о возможной блокаде Тайваньского пролива положил визит в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2–3 августа, на который Пекин ответил масштабными учениями вокруг острова. Главный этап маневров был завершен 10 августа, но другие учения Народно-освободительной армии Китая в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня продолжаются. И это чревато логистическими сбоями в Тайваньском проливе, по которому в этом году прошла почти половина мирового контейнерного флота. Большинство судов использует именно этот маршрут на пути из Китая и Японии в Европу и даже из США в Океанию и азиатские страны.

Согласно сообщениям Wall Street Journal, с весны в США стал стремительно расти спрос на страхование корпораций от политических рисков. Этот специфический вид страховки охватывает ряд форс-мажоров, возможных при возникновении военного конфликта, вроде попадания ракеты в завод, национализации частных активов после госпереворота или блокирование валютных вкладов в результате действий правительства. Изначальным триггером популярности этого недешевого вида страхования стали события на Украине, однако с середины лета спрос на него стал расти уже в связи с потенциальным конфликтом в Тайваньском проливе.

Разумеется, задумываются об этом и в бизнес-сообществе на острове. 8 августа Американская торговая палата на Тайване объявила опрос среди 540 своих членов относительно последствий нынешней напряженности в проливе для бизнеса. Каковы его результаты, «Известиям» в палате оперативно не ответили. Но сам факт внимания к этой теме явно свидетельствует о возросших опасениях.

Деловое продолжение Фото: ТАСС/dpa/Matthias Rietschel

Не в последнюю очередь это связано с тем, что на Тайване производится большая часть всех полупроводников и передовых чипов в мире. И как отметил западной прессе глава отдела исследований инвестиционной группы CLSA в Тайбэе Патрик Чэн, все последние недели большинство вопросов от инвесторов о делах в тайваньской компании TSMC — крупнейшем производителе чипов касались именно геополитических рисков, а не технологических моментов.

Кульминация проблем

Вместе с тем напряженность вокруг Тайваня стала совершенно не единственным фактором, побудившим иностранные компании переосмыслить свои стратегии относительно ведения бизнеса в Китае. Отношения между КНР и Тайванем были напряженными на протяжении десятилетий, и многие компании «научились жить с бряцанием оружием и балансированием на грани войны», заметил «Известиям» живущий в Пекине юрист Джеймс Циммерман, в прошлом возглавлявший Американскую торговую палату в Китае.

— Но сегодня стратегическое мышление иностранных компаний учитывает кульминацию таких тревожных проблем, как продолжающаяся торговая война, политика «нулевой терпимости» к COVID-19 и ограничения на поездки, изнурительные проблемы с цепочками поставок, запугивание Пекином собственного народа (например, в Гонконге и Синьцзяне) и некоторых отдельных стран, которые расстраивают Пекин по какой-либо причине (вроде Литвы, Австралии и Индии) и даже отказ страны противостоять Москве в связи со <спецоперацией> на Украине, — перечислил он факторы в пользу более скептического отношения Запада к ведению дел на китайском рынке.

По словам американского эксперта, это не означает полного «разъединения», однако может привести к переносу производства, технологий и ресурсов в другие, более стабильные и кооперативные экономики.

Деловое продолжение Фото: REUTERS/Aly Song

Сейчас среди иностранных компаний даже появилась концепция «Китай плюс один» или «Китай плюс два», означающая, что КНР будет по-прежнему основной базой для производства, но в портфеле корпораций должна иметься и альтернативная страна или государства Юго-Восточной Азии, рассказал Financial Times глава Американской торговой палаты в Шанхае Эрик Чжэн.

То, что дело не только в ситуации вокруг Тайваня, «Известиям» признали и в Торговой палате ЕС, сославшись, помимо экономической войны между США и Китаем и связанным с этим риском санкций, еще и на ситуацию в области кибербезопасности и управления данными в КНР, а также на готовящееся законодательство Соединенных Штатов и ЕС, которое потребует от компаний предоставлять независимую сертификацию третьей стороной с подтверждением, что все цепочки их поставок свободны от принудительного труда.

— Эти факторы привели к потере делового доверия и необходимости определения альтернативных направлений инвестирования. Это открывает двери для других развивающихся рынков, которые могут обеспечить большую надежность и предсказуемость, чтобы заполнить образовавшийся вакуум и активно привлекать иностранные инвестиции, которые в противном случае могли бы быть связаны с Китаем, — пояснили в организации.

Но при этом там всё же признали, что полное отделение КНР и Евросоюза друг от друга маловероятно ввиду размера и потенциала китайского рынка. В 2021 году товарооборот между сторонами подскочил до рекордных $828 млрд. Вряд ли так просто смогут развязаться с Пекином и Штаты, которые, несмотря на многочисленные тарифы и усиление политической напряженности, остаются главным партнером Китая с двусторонним товарооборотом в $755,6 млрд за прошлый год.