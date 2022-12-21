Крупный план: чем займется армия России в 2023-м

Президент России Владимир Путин провел 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, на котором были подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в уходящем году и поставлены задачи на следующий. Подробности — в материале «Известий».

Что сказал президент об СВО

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что все задачи СВО будут выполнены, несмотря ни на что, безопасность российских граждан будет обеспечена на всех территориях. Он отметил, что против России сейчас используется военный потенциал практически всех стран НАТО. Необходимо тщательно изучить и проанализировать применяемые противником средства, что позволит повысить боевые возможности наших войск.

Крупный план Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев

Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые принимают участие в спецоперации по освобождению Донбасса, и предложил почтить минутой молчания память погибших бойцов. За время спецоперации государственные награды получили более 100 тыс. человек, 120 — звание Героя Российской Федерации.

Какие задачи поставлены перед военными

Глава государства в ходе коллегии поставил перед военными ряд задач. Он поручил повысить боевые возможности Воздушно-космических сил, проанализировать опыт и тактики НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии. Полученный в ходе спецоперации боевой опыт должен быть оперативно систематизирован и включен в программы обучения личного состава и подготовки войск.

Также президент отметил необходимость модернизации системы военных комиссариатов и заявил, что офицеры и сержанты, проявившие себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке , быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии.

Правительство, руководство Минобороны, главы регионов, представители оборонно-промышленного комплекса и другие ведомства должны работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданного координационного совета.

Как прошла мобилизация и что будет дальше

По словам президента, в ряды Вооруженных сил призвано, как и планировалось, 300 тыс. человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в войска также прибыли более 20 тыс. добровольцев , которые не стали дожидаться повесток. Часть из них уже находится в зоне боевых действий, 150 тыс. человек еще проходят подготовку на военных полигонах . Президент подчеркнул, что «это достаточный резерв для ведения операции».

Крупный план Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По данным Шойгу, от мобилизации были освобождены более 830 тыс. работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально значимых сфер . Он отметил, что система мобилизации оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения, и с ее началом возникли определенные трудности, поэтому «все недостатки пришлось исправлять на ходу».

В дальнейшем мобилизованных должны заменить контрактники. По словам Шойгу, необходимо довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек.

Как сейчас ведется спецоперация

Российские вооруженные силы, по словам Шойгу, продолжают наносить удары высокоточным оружием по украинским системам военного управления, уничтожают военные предприятия и разрушают цепочки поставок оружия, поступающего из стран Запада.

Как работают медики в зоне СВО

В ходе нынешней спецоперации России удалось добиться самой низкой летальности за всю историю военной медицины , заявил глава Минобороны. Медики оказывают первую помощь раненым за 10 минут и доставляют их в медицинские подразделения в течение часа, а в военные госпитали в течение первых суток. Также он сообщил, что во исполнение поручения президента началась реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года.

Крупный план Фото: РИА Новости

Что беспокоит Москву

Москву настораживает наращивание военного присутствия НАТО у российских границ, а также стремление Запада максимально затянуть конфликт на Украине.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что власти Украины прибегают к запрещенным методам противоборства , таким как теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. При этом Запад не обращает внимание на ядерный шантаж, провокации на ЗАЭС, информацию о подготовке грязной ядерной бомбы.

Готова ли Москва к переговорам

Шойгу подчеркнул, что Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам, так как не она стала источником украинского конфликта. Он напомнил, что причиной вооруженного противостояния на Донбассе стал профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы.

Какие планы у Минобороны на 2023 год

Глава министерства заявил о намерении продолжать проведение специальной военной операции в 2023 году до полного выполнения поставленных задач. Также Шойгу призвал создать группировку войск на северо-западе России, объяснив такую необходимость расширением НАТО. Речь идет о создании Московского и Ленинградского военного округов. Кроме того, необходимо «сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также — армейский корпус в Карелии» и «переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте», в воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Также министр обороны предложил при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. По его словам, необходимо обеспечить возможность, по желанию, заключать контракт с первого дня прихода на службу.

Крупный план Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Шойгу сообщил, что в следующем году в состав Воздушно-морского флота РФ войдут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей . Кроме того, планируется поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», а в состав авиационных стратегических ядерных сил принять три стратегических ракетоносца Ту-160М.

Министр обороны заявил о необходимости наращивания поставок комплексов гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» и проведения маневров войск «Запад-2023».