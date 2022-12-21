Боевой прием: Владимир Путин наградил участников спецоперации

Владимир Путин 20 декабря на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что страна восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины. В зоне проведения спецоперации в этот день российская армия продолжала наступательные действия на донецком направлении, а на других наносила по противнику упреждающие огневые удары. Также в небе над Донбассом были сбиты три самолета и два вертолета ВФУ. Эксперты отмечают, что противник пытается парировать российские атаки, бросив на стол свой последний козырь — авиацию.

Награды для героев

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля назвал всех участников специальной военной операции героями.

— Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, — сказал он.

Президент добавил, что участники спецоперации также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах.

Боевой прием Президент РФ Владимир Путин с лауреатами государственных наград Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Награды получили участники спецоперации и россияне, проявившие свои лучшие профессиональные качества в области образования, науки, здравоохранения, промышленности и в других сферах.

Награды также получили врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 20 декабря, подтвердил, что Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции, где общался с командующими СВО. По словам пресс-секретаря лидера страны, поездка Владимира Путина состоялась еще в пятницу, 16 декабря.

О поездке Владимира Путина в зону СВО 20 декабря написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции, вчера вернулся из Белоруссии. Это говорит о том, что идет уточнение ранее принятых решений, и какие-то положительные и позитивные события нас в любом варианте должны ожидать», — говорилось в сообщении.

Боевой прием Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области, октябрь 2022 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

«Если он [Гурулев] имеет в виду [Объединенный] штаб [войск], где он [Путин] был в пятницу, то да», — подтвердил Песков.

Огневое воздействие

В Минобороны 20 декабря рассказали подробности боестолкновений в зоне специальной военной операции. В частности, на донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия.

— В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское ЛНР.

— В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, — рассказал Игорь Конашенков.

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Боевой прием Военнослужащий РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Воздушные силы Украины понесли чувствительные потери в небе над ДНР. Истребительная авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское и украинский вертолет Ми-8 в районе Тимофеевки.

Войска ПВО РФ в ДНР также уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе города Угледар и вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Северное. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотников.

Сейчас на краснолиманском и артемовском направлениях складывается наиболее напряженная ситуация, отметил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенко.

— Большие потери авиации говорят о проблемах украинских войск при отражении российского наступления под Донецком и Артемовском, — считает он. — Противник пытался парировать российские атаки, бросив на стол свой последний козырь — авиацию. Вертолеты и самолеты ВФУ при этом не заходят за линию соприкосновения, а открывают огонь из своего тыла, обычно неприцельно и малоэффективно. Такая тактика не является сюрпризом для наших войск. Поэтому вчера успешно поработали и истребительная авиация, и ПВО.

Российские самолеты атакуют украинскую авиацию дальнобойными ракетами, а зенитчики стараются подловить ее из засад, скрытно выдвигаясь ближе к линии фронта, отметил эксперт.

— Под Артемовском продолжаются изматывающие бои, — отметил Дмитрий Болтенков. — ВФУ не в состоянии поддерживать такие темпы потерь авиации и будут вынуждены сократить ее использование или стрелять с еще большей дистанции, что сделает ее еще менее полезной, — считает эксперт.

С-300 теряют радары

На других направлениях российская армия продолжила наносить упреждающие удары по украинским вооруженным формированиям.

— На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля, — сообщил Игорь Конашенков.

Боевой прием Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт» Вооруженных сил РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На южно-донецком направлении уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й, 72-й механизированных бригад ВФУ и диверсионно-разведывательная группа противника.

За сутки на этом направлении потери составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили склад боеприпасов ВФУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 143 района сосредоточения войск.

Кроме того, уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Бои на переправе

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков отвечал за бесперебойную связь батальонной тактической группы, когда в ходе боя вышли из строя ретрансляционные пункты радиостанций и опрокинулась антенна. Он заново развернул антенну и настроил станции.

Благодаря отважным и решительным действиям Нарана удалось передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения противника, что помогло уничтожить военную технику и большое количество живой силы.

Боевой прием Военнослужащий РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Во время наступления артиллерийский взвод сержанта Хабиба Хабиева отвечал за уничтожение объектов противника. В ходе одного из боев Хабиб вынес из-под обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуацию. Затем продолжил корректировать огонь артиллерии.

Благодаря точным и своевременно переданным Хабибом данным противник понес существенные потери, не смог сдержать наступление российских войск и отступил.

Стремясь сорвать форсирование водоема российскими подразделениями, украинские националисты обстреляли мост, повредив один из его узлов. Старший сержант Владимир Костин заменил поврежденный узел, что позволило продолжить переправу.

В составе подразделения Владимир не раз обезвреживал минно-взрывные устройства и умело управлял боевой машиной при проделывании проходов в противопехотных минных полях. Мужество, отвага и профессиональные навыки Владимира Костина обеспечили безопасное продвижение наших войск.