Проверка на пороге: для чего Шойгу проверял передовые позиции в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне СВО. Он облетел районы дислокации подразделений и проверил передовые позиции, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. Ранее, 16 декабря, президент Владимир Путин провел совещание в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в спецоперации. Сергей Шойгу в ходе поездки проверял боеготовность укомплектованных мобилизованными частей накануне зимней кампании, считают эксперты. Также в Минобороны 18 декабря сообщили об освобождении Яковлевки в ДНР и рассказали о результатах ракетных ударов по украинской военной инфраструктуре.

Зона особого внимания

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации, сообщили в военном ведомстве 18 декабря. Глава министерства облетел районы дислокации войск и проверил позиции российских подразделений. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск на операционных направлениях. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Визит Сергея Шойгу в зону СВО надо рассматривать как инспекцию войск министром, который отвечает за то, чтобы армия успешно выполняла боевые задачи, сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Проверка на пороге Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Сейчас глава военного ведомства является связующим звеном между армией и оборонно-промышленным комплексом, а также одновременно с этим занимается международной повесткой, — объяснил эксперт. — В ходе визита министр в первую очередь проверил, насколько наши войска, доукомплектованные мобилизованными, готовы к выполнению серьезных боевых задач. Безусловно, эта поездка связана с визитом Верховного главнокомандующего Владимира Путина в штаб СВО накануне. В ходе него, скорее всего, были рассмотрены и утверждены планы зимней кампании.

Как сообщалось ранее, 16 декабря Владимир Путин весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине.

— Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ракеты против радаров

Стали известны и подробности удара по системам военного управления, объектам оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающей их работу энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Проверка на пороге Фото: Министерство обороны РФ

По его словам, в ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс был израсходован по специально запущенным ложным целям.

При этом были уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

— В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле, — отметил генерал-лейтенант Конашенков.

Освобождение Яковлевки

Вооруженные силы России 17 и 18 декабря продолжали вести бои с украинскими вооруженными формированиями.

На донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. Завершается его зачистка от остатков украинских войск.

Также на этом направлении были отражены контратаки ВФУ. Противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей.

Яковлевка — это ключевая точка севернее Артемовска, объяснил Алексей Леонков.

— После ее освобождения ВС РФ могут угрожать оперативным окружением украинских сил в Артемовске и Соледаре, — считает он. — Находясь в ней, российская армия угрожает дорогам, по которым осуществляется снабжение украинских формирований, укрепившихся в этих городах. Также из нее можно эффективно корректировать артиллерийский огонь и работу авиации по позициям противника.

Проверка на пороге Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

За двое суток на купянском направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей и боевая бронированная машина.

На краснолиманском направлении в субботу и воскресенье было нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам ВФУ пресечены попытки украинских формирований провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР. Потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На южнодонецком направлении в воскресенье нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВФУ, уничтожены ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы. Потери украинских формирований за сутки составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Днем ранее на данном тактическом направлении обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ, до 35 военнослужащих и два бронетранспортера.

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, пункт управления 113-й бригады теробороны, пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВФУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также 162 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 233 района сосредоточения войск.

Проверка на пороге Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили три беспилотника, три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе Токмака Запорожской области и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Чаплинка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Связь под обстрелами

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе боев гвардии сержант Владимир Косенков под плотным огнем противника оказал неотложную медицинскую помощь пятерым раненым мотострелкам. Затем он лично вынес их из-под обстрела в безопасный район, а после окончания боя обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь, отметили в военном ведомстве.

Стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, украинские националисты атаковали позиции наших войск. Мгновенно оценив обстановку, лейтенант Андрей Крюков приступил к определению координат позиций артиллерии противника. Благодаря своевременно переданным им данным российские артиллеристы уничтожили две огневые позиции противника, в том числе два буксируемых 155-миллиметровых орудия и до 14 националистов.

В ходе дежурства на наблюдательном посту гвардии сержант Владимир Дашиев обнаружил группу украинских диверсантов. Он оперативно доложил их координаты на пункт управления оперативного дежурного и открыл огонь из стрелкового оружия, заставив противника остановиться и занять оборону. По группе вооруженных националистов был нанесен артиллерийский удар, в результате которого враг был ликвидирован.

Проверка на пороге Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Гвардии сержант Владимир Дашиев проявив бдительность, мужество и отвагу, не допустил прорыва националистов на вверенном ему направлении, — отметили в Минобороны.

В условиях плотного огня противника полковник Александр Савенков организовал установку ретранслятора на крыше одного из зданий в районе наблюдательного пункта, обеспечив подразделения устойчивой связью. Спустя несколько дней украинские боевики предприняли попытку контрнаступления. В ходе атаки рядом с аппаратной разорвался минометный снаряд и основная система связи вышла из строя. Александр в кратчайшие сроки организовал связь с вышестоящим КП по резервным средствам связи. После очередного минометного обстрела Савенков обнаружил двух раненых военнослужащих, вытащил их из-под огня, доставил в укрытие и оказал первую медицинскую помощь.

При организации связи на новых позициях противник обстрелял район дислокации из РСЗО HIMARS. Александр получил тяжелые ранения, но выполнил поставленную задачу, не допустив потери управления, что позволило отразить наступление врага, рассказали в военном ведомстве.

Сержант Федор Рыбалов выполнял боевую задачу по эвакуации вооружения и поврежденной в боях военной техники. Противник открыл артиллерийский огонь по району скопления техники. Несмотря на это, Федор с подчиненными продолжил выполнение задачи. Умело маневрируя на ограниченной площади, российским военнослужащим удалось оперативно вывести всю эвакуируемую технику из зоны обстрела. При этом потерь со стороны подчиненных Рыбалова также допущено не было, добавили в военном ведомстве.

Проверка на пороге Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Подразделение младшего сержанта Дениса Иванова обнаружило в лесополосе минное поле, большое количество боевой техники и группу украинских диверсантов, готовящих наступление на район, подконтрольный нашим вооруженным силам. Денис сообщил об этом на командный пункт, после чего закрепился на рубеже и организовал оборону. Когда националисты начали продвигаться к нашим позициям, их внезапно атаковало подразделение Иванова. В неравном бою наши военнослужащие в течение нескольких часов не давали противнику развить наступление.

Благодаря смелости и самоотверженности младшего сержанта Дениса Иванова, а также храбрости и слаженности действий его подчиненных, морским пехотинцам, несмотря на попытки боевиков взять их в кольцо, удалось выстоять, нанеся значительный урон наступающим силам противника, что вынудило его отступить на исходные рубежи, рассказали в Минобороны.