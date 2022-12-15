 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Персоналу медучреждений в Москве рекомендовали носить маски
Экономика
Эксперт допустил рост доллара до 70 рублей к концу 2023 года
Новости компаний
Российские фармацевты разработали препараты для лечения болезней ЦНС
Наука
Причиной утечки на «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита
Мир
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Общество
Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в новых регионах
Авто
АвтоВАЗ утвердил производство свыше 400 тыс. машин в 2023 году
Общество
Заммэра Москвы Бирюков заявил о готовности городских служб к вечернему снегопаду
Общество
Путин предложил расширить мандат фонда «Круг добра»
Авто
В Казахстане возобновилось производство седана Hyundai Solaris
Армия
Новейший корвет «Меркурий» вышел на испытания в Балтийское море
Общество
Путин поручил с 2023 года запустить программу по борьбе с диабетом
/

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»

Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВСУ 15 декабря выпустили из «Градов» по центру столицы ДНР 40 ракет. Как сообщил «Известиям» руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов, снаряды имели больший, чем обычно, объем взрывчатого вещества, а, соответственно, их удары оказались особо разрушительными. Повреждены десятки зданий. Восемь человек ранено, один погибший. Последствия очередного варварского акта украинских военных увидел специальный корреспондент «Известий».

«Ударило прямо над нами так, что ноги подкосились»

Город начал сотрясаться от разрывов около 7 утра, артналет продлился несколько минут. Накрыло квадрат площадью примерно 1,5 на 1,5 км — самый центр. В зону поражения попал район Крытого рынка, который за последние дни обстреливают уже в пятый раз (никаких военных объектов рядом нет). Остановка «Студенческий городок», а также корпуса и общежития Аграрного и Технического университетов. Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором проломило насквозь центральный купол. Больница №4. Библиотека имени Крупской. Несколько жилых многоквартирных домов, улицы, магазины, спортивные площадки и так далее. Как рассказали «Известиям» в представительстве ДНР в СЦКК, несколько ракет — около восьми, — упало в реку Кальмиус.

Взлетел град
Остановка «Студгородок»

Остановка «Студгородок»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На остановке «Студгородок» один снаряд оставил в земле глубокую воронку, от взрывной волны и осколков вылетело около сотни окон в округе. Другой попал в здание четырехэтажного торгового центра тут же, разворотив часть крыши и верхнего этажа, уничтожил несколько магазинов (к счастью, не произошло возгорания). Как рассказал «Известиям» владелец одной из торговых точек в подземном переходе рядом, в момент атаки под землей находилось пять прохожих, которые спешили по своим делам.

Раздались разрывы, все ближе и ближе — рассказал мужчина. — А потом ударило прямо над нами так, что ноги подкосились. Люди закричали, свет погас. Казалось, еще раз тряхнет — стекла повылетают в витринах здесь, в переходе. Мы включили фонарики. Какое-то время не решались выходить наружу: а вдруг продолжат! Наверху женщина наша знакомая работает в продуктовом магазине, во время подобных случаев она всегда к нам прибегает прятаться. А тут не появилась. Пошли, наконец, узнавать. Выяснилось — жива! Упала на пол и переждала, на улицу выбегать не рискнула…

Взлетел град
Наведение порядка в храме после обстрела

Наведение порядка в храме после обстрела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Примечательно, что спустя три-четыре часа на месте разрывов было убрано и чисто. Коммунальщики собрали три «КамАЗа» «мусора» — обшивка зданий, деревья, камни, стекло. Все это перегораживало почти целиком главную городскую артерию — улицу Артема. Основной принцип — порядок и чистота, несмотря ни на какие ЧП, соблюдается в Донецке железно.

Через дорогу от остановки «градина» прилетела в купол Донецкого кафедрального собора, пробив его насквозь, чуть ниже маковки. В храме в этот час шла служба.

— Я находилась на клиросе, когда раздался взрыв, это было в 7:06, — поделилась с «Известиями» певчая Елена. — Мы только приступили к чтению третей части литургии, и вдруг канонада, разрывы. А потом град камней и метала сверху посыпался. Люди за колонны попрятались, батюшка был в алтаре. Я принялась молитву читать. И, так получилось, что даже не испугалась…

Взлетел град
Пробоина от снаряда в куполе собора

Пробоина от снаряда в куполе собора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

После, по словам Елены, священники, служители и прихожане перешли в другой — нижний храм, и продолжили литургию. А потом в собор пришло несколько женщин, которые навели внутри порядок.

«Стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб»

В доме №141 по улице Набережной в квартире №17 снаряд пробил стену на первом этаже, попав в квартиру. В эту минуту в комнате спал молодой человек по имени Дмитрий. То, что с ним произошло, иначе, чем чудом не назовешь.

— Проснулся от близких разрывов, — рассказывает он, стоя в центре комнаты с закопченными стенами. — Инстинктивно скатился вниз, за кровать, которая стоит как раз у окна, закрыл голову руками. И в этот момент в комнату влетел «Град», проломил плиту, оконную решетку, пол и провалился в подвал.

Взлетел град
Жильцы дома 141 на улице Набережной

Жильцы дома № 141 на улице Набережной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По счастливой случайности, ракета не разорвалась.

— Началась утечка газа, пошел характерный запах, — продолжает Дмитрий. — Потом в подвальном помещении заполыхал пожар. Я вызвал экстренные службы. Попытался потушить огонь сам, но безуспешно. Проблема усугублялась тем, что у нас практически нет воды.

Итог: комната разрушена. Но сам цел. Только несколько ссадин на лице. Состояние свое характеризует, как «шоковое, потому что до сих пор трудно осознать произошедшее». В ближайшее время собирается обратиться к врачам.

Выпущенные по Донецку ракеты оказались более разрушительными, чем обычно.

Взлетел град
Результаты артналета

Результаты артналета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Причина тому — более высокий, чем обычно, объем взрывчатого вещества, — пояснил «Известиям» генерал Руслан Якубов. Некоторые здания и дома пострадали катастрофически, стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб. Производитель этих ракет — одна из восточно-европейских стран. Среди сегодняшних раненых — люди, которые застали обстрел в своих постелях. А также те, кто шел на службу и работу. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Университетской тяжелые ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась.

Сергей Прудников, Донецк

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022