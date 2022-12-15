«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
ВСУ 15 декабря выпустили из «Градов» по центру столицы ДНР 40 ракет. Как сообщил «Известиям» руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов, снаряды имели больший, чем обычно, объем взрывчатого вещества, а, соответственно, их удары оказались особо разрушительными. Повреждены десятки зданий. Восемь человек ранено, один погибший. Последствия очередного варварского акта украинских военных увидел специальный корреспондент «Известий».
«Ударило прямо над нами так, что ноги подкосились»
Город начал сотрясаться от разрывов около 7 утра, артналет продлился несколько минут. Накрыло квадрат площадью примерно 1,5 на 1,5 км — самый центр. В зону поражения попал район Крытого рынка, который за последние дни обстреливают уже в пятый раз (никаких военных объектов рядом нет). Остановка «Студенческий городок», а также корпуса и общежития Аграрного и Технического университетов. Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором проломило насквозь центральный купол. Больница №4. Библиотека имени Крупской. Несколько жилых многоквартирных домов, улицы, магазины, спортивные площадки и так далее. Как рассказали «Известиям» в представительстве ДНР в СЦКК, несколько ракет — около восьми, — упало в реку Кальмиус.
Остановка «Студгородок»
На остановке «Студгородок» один снаряд оставил в земле глубокую воронку, от взрывной волны и осколков вылетело около сотни окон в округе. Другой попал в здание четырехэтажного торгового центра тут же, разворотив часть крыши и верхнего этажа, уничтожил несколько магазинов (к счастью, не произошло возгорания). Как рассказал «Известиям» владелец одной из торговых точек в подземном переходе рядом, в момент атаки под землей находилось пять прохожих, которые спешили по своим делам.
— Раздались разрывы, все ближе и ближе — рассказал мужчина. — А потом ударило прямо над нами так, что ноги подкосились. Люди закричали, свет погас. Казалось, еще раз тряхнет — стекла повылетают в витринах здесь, в переходе. Мы включили фонарики. Какое-то время не решались выходить наружу: а вдруг продолжат! Наверху женщина наша знакомая работает в продуктовом магазине, во время подобных случаев она всегда к нам прибегает прятаться. А тут не появилась. Пошли, наконец, узнавать. Выяснилось — жива! Упала на пол и переждала, на улицу выбегать не рискнула…
Наведение порядка в храме после обстрела
Примечательно, что спустя три-четыре часа на месте разрывов было убрано и чисто. Коммунальщики собрали три «КамАЗа» «мусора» — обшивка зданий, деревья, камни, стекло. Все это перегораживало почти целиком главную городскую артерию — улицу Артема. Основной принцип — порядок и чистота, несмотря ни на какие ЧП, соблюдается в Донецке железно.
Через дорогу от остановки «градина» прилетела в купол Донецкого кафедрального собора, пробив его насквозь, чуть ниже маковки. В храме в этот час шла служба.
— Я находилась на клиросе, когда раздался взрыв, это было в 7:06, — поделилась с «Известиями» певчая Елена. — Мы только приступили к чтению третей части литургии, и вдруг канонада, разрывы. А потом град камней и метала сверху посыпался. Люди за колонны попрятались, батюшка был в алтаре. Я принялась молитву читать. И, так получилось, что даже не испугалась…
Пробоина от снаряда в куполе собора
После, по словам Елены, священники, служители и прихожане перешли в другой — нижний храм, и продолжили литургию. А потом в собор пришло несколько женщин, которые навели внутри порядок.
«Стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб»
В доме №141 по улице Набережной в квартире №17 снаряд пробил стену на первом этаже, попав в квартиру. В эту минуту в комнате спал молодой человек по имени Дмитрий. То, что с ним произошло, иначе, чем чудом не назовешь.
— Проснулся от близких разрывов, — рассказывает он, стоя в центре комнаты с закопченными стенами. — Инстинктивно скатился вниз, за кровать, которая стоит как раз у окна, закрыл голову руками. И в этот момент в комнату влетел «Град», проломил плиту, оконную решетку, пол и провалился в подвал.
Жильцы дома № 141 на улице Набережной
По счастливой случайности, ракета не разорвалась.
— Началась утечка газа, пошел характерный запах, — продолжает Дмитрий. — Потом в подвальном помещении заполыхал пожар. Я вызвал экстренные службы. Попытался потушить огонь сам, но безуспешно. Проблема усугублялась тем, что у нас практически нет воды.
Итог: комната разрушена. Но сам цел. Только несколько ссадин на лице. Состояние свое характеризует, как «шоковое, потому что до сих пор трудно осознать произошедшее». В ближайшее время собирается обратиться к врачам.
Выпущенные по Донецку ракеты оказались более разрушительными, чем обычно.
Результаты артналета
— Причина тому — более высокий, чем обычно, объем взрывчатого вещества, — пояснил «Известиям» генерал Руслан Якубов. Некоторые здания и дома пострадали катастрофически, стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб. Производитель этих ракет — одна из восточно-европейских стран. Среди сегодняшних раненых — люди, которые застали обстрел в своих постелях. А также те, кто шел на службу и работу. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Университетской тяжелые ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась.
Сергей Прудников, Донецк