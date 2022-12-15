«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»

ВСУ 15 декабря выпустили из «Градов» по центру столицы ДНР 40 ракет . Как сообщил «Известиям» руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов, снаряды имели больший, чем обычно, объем взрывчатого вещества, а, соответственно, их удары оказались особо разрушительными . Повреждены десятки зданий. Восемь человек ранено, один погибший. Последствия очередного варварского акта украинских военных увидел специальный корреспондент «Известий» .

«Ударило прямо над нами так, что ноги подкосились»

Город начал сотрясаться от разрывов около 7 утра, артналет продлился несколько минут. Накрыло квадрат площадью примерно 1,5 на 1,5 км — самый центр . В зону поражения попал район Крытого рынка, который за последние дни обстреливают уже в пятый раз (никаких военных объектов рядом нет). Остановка «Студенческий городок», а также корпуса и общежития Аграрного и Технического университетов. Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором проломило насквозь центральный купол. Больница №4. Библиотека имени Крупской. Несколько жилых многоквартирных домов, улицы, магазины, спортивные площадки и так далее. Как рассказали «Известиям» в представительстве ДНР в СЦКК, несколько ракет — около восьми, — упало в реку Кальмиус.

Взлетел град Остановка «Студгородок» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На остановке «Студгородок» один снаряд оставил в земле глубокую воронку, от взрывной волны и осколков вылетело около сотни окон в округе . Другой попал в здание четырехэтажного торгового центра тут же, разворотив часть крыши и верхнего этажа, уничтожил несколько магазинов (к счастью, не произошло возгорания). Как рассказал «Известиям» владелец одной из торговых точек в подземном переходе рядом, в момент атаки под землей находилось пять прохожих, которые спешили по своим делам.

— Раздались разрывы, все ближе и ближе — рассказал мужчина. — А потом ударило прямо над нами так, что ноги подкосились . Люди закричали, свет погас. Казалось, еще раз тряхнет — стекла повылетают в витринах здесь, в переходе. Мы включили фонарики. Какое-то время не решались выходить наружу: а вдруг продолжат! Наверху женщина наша знакомая работает в продуктовом магазине, во время подобных случаев она всегда к нам прибегает прятаться. А тут не появилась. Пошли, наконец, узнавать. Выяснилось — жива! Упала на пол и переждала, на улицу выбегать не рискнула…

Взлетел град Наведение порядка в храме после обстрела Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Примечательно, что спустя три-четыре часа на месте разрывов было убрано и чисто. Коммунальщики собрали три «КамАЗа» «мусора» — обшивка зданий, деревья, камни, стекло. Все это перегораживало почти целиком главную городскую артерию — улицу Артема. Основной принцип — порядок и чистота, несмотря ни на какие ЧП, соблюдается в Донецке железно.

Через дорогу от остановки «градина» прилетела в купол Донецкого кафедрального собора , пробив его насквозь, чуть ниже маковки. В храме в этот час шла служба .

— Я находилась на клиросе, когда раздался взрыв, это было в 7:06, — поделилась с «Известиями» певчая Елена. — Мы только приступили к чтению третей части литургии, и вдруг канонада, разрывы. А потом град камней и метала сверху посыпался. Люди за колонны попрятались, батюшка был в алтаре. Я принялась молитву читать. И, так получилось, что даже не испугалась…

Взлетел град Пробоина от снаряда в куполе собора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

После, по словам Елены, священники, служители и прихожане перешли в другой — нижний храм, и продолжили литургию. А потом в собор пришло несколько женщин, которые навели внутри порядок.

«Стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб»

В доме №141 по улице Набережной в квартире №17 снаряд пробил стену на первом этаже, попав в квартиру . В эту минуту в комнате спал молодой человек по имени Дмитрий . То, что с ним произошло, иначе, чем чудом не назовешь.

— Проснулся от близких разрывов, — рассказывает он, стоя в центре комнаты с закопченными стенами. — Инстинктивно скатился вниз, за кровать, которая стоит как раз у окна, закрыл голову руками. И в этот момент в комнату влетел «Град», проломил плиту, оконную решетку, пол и провалился в подвал .

Взлетел град Жильцы дома № 141 на улице Набережной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По счастливой случайности, ракета не разорвалась.

— Началась утечка газа, пошел характерный запах, — продолжает Дмитрий. — Потом в подвальном помещении заполыхал пожар. Я вызвал экстренные службы. Попытался потушить огонь сам, но безуспешно. Проблема усугублялась тем, что у нас практически нет воды.

Итог: комната разрушена. Но сам цел . Только несколько ссадин на лице. Состояние свое характеризует, как «шоковое, потому что до сих пор трудно осознать произошедшее». В ближайшее время собирается обратиться к врачам.

Выпущенные по Донецку ракеты оказались более разрушительными, чем обычно.

Взлетел град Результаты артналета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Причина тому — более высокий, чем обычно, объем взрывчатого вещества , — пояснил «Известиям» генерал Руслан Якубов. Некоторые здания и дома пострадали катастрофически, стандартный «Град» не способен нанести такой ущерб. Производитель этих ракет — одна из восточно-европейских стран . Среди сегодняшних раненых — люди, которые застали обстрел в своих постелях. А также те, кто шел на службу и работу. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Университетской тяжелые ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась .

Сергей Прудников, Донецк