Оказаться на высоте: что даст ВС России взятие Водяного

Российские силы продолжают продвигаться под Донецком. Так, на авдеевском направлении ВС РФ освободили основную часть села Водяное . В ходе боев за него уничтожено до 50 боевиков и восемь единиц военной техники. Эксперты отмечают, что дальнейшее наступление наших войск позволит отрезать Авдеевку от линий снабжения и обеспечить ее освобождение. А под Краматорском был поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВФУ «Лиман».

С прицелом на Авдеевку

В Минобороны РФ 14 декабря заявили, что на донецком направлении российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР.

— Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поселок имеет важное значение на авдеевском направлении, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Оказаться на высоте Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Yevhen Titov

— Его освобождение позволяет облегчить продвижение в Первомайском, которое Водяное прикрывает с фланга, — объяснил он. — А это продвижение в перспективе даст возможность отрезать Авдеевку от линий снабжения. Кроме того, Водяное находится на высоте, которая контролирует значительный участок местности. Взятие села произошло, несмотря на многократные попытки противника отбросить наши войска. ВФУ понимают значение поселка и две недели пускали войска волнами в контратаки, не считаясь с потерями.

Для ВС РФ важно отодвинуть противника дальше на запад, чтобы он не мог доставать артиллерией Донецк, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— С освобождением Авдеевки бои на этом направлении не прекратятся, — считает он. — От Авдеевки до центра Донецка 10–12 км, а артиллерия бьет на 40–50 км. Нашим войскам надо будет отогнать украинские силы на запад от Авдеевки минимум на 15–20 км, чтобы их артиллеристы боялись вылезать на передок ради нанесения ударов по городу. В целом же сейчас идут бои местного значения, которые позволяют нам сохранять инициативу на этом направлении.

На исходные

Российская армия в этот день продолжала вести бои с украинскими формированиями и на других участках фронта.

— На купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих , бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов, — рассказал Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВФУ, а в районе Стельмаховки в ЛНР разбита колонна резервов ВФУ и уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери украинских формирований — более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

На южнодонецком направлении ВФУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Оказаться на высоте Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ВС РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, мощными ударами по колоннам ВФУ сорвана переброска резервов противника. З а сутки на данном направлении уничтожено до 80 боевиков, три бронированные машины и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВФУ «Лиман» под Краматорском в ДНР, склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВФУ, на котором хранилось до 2 тыс. реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра, склад ракетно-артиллерийского вооружения, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а также 186 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО РФ за сутки уничтожили три беспилотника и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Экипаж машины боевой

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев удерживал позиции российских войск, когда украинские националисты атаковали наших военнослужащих. Его рота, занимая стратегически выгодную позицию, отразила четыре атаки противника, уничтожила танк, БМП, три бронированных автомобиля и до 200 националистов , рассказали в военном ведомстве.

Оказаться на высоте Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Подразделение младшего сержанта Семена Никитина удерживало стратегически важную высоту. Противник в очередной раз предпринял наступление. Семен прицельным огнем ПТУР уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. Противник, понеся потери, вынуждено отступил , рассказали в военном ведомстве.