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«Кременная имеет стратегическое значение, наша задача — стоять железно»

«Известия» побывали в городе и пообщались с добровольцами из батальона БАРС-13
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Наиболее горячий участок фронта в ЛНР сегодня — город Кременная, который находится в 30 км от границы с Харьковской областью. Кременная — ключ к северу Луганщины, военные объясняют: если ВСУ смогут взять ее, то перехватят стратегическую инициативу на всем направлении. Одно из подразделений, защищающих город, — батальон «БАРС-13», он состоит из добровольцев. О положении дел на этой линии, а также о том, кто и почему идет воевать в добровольческие отряды, — в специальном материале «Известий».

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Ни шагу назад

В Кременную мы прибываем поздно вечером. Места тут живописные — Кременную называют «легкими Донбасса»: в этом краю располагаются боровые и пойменные леса, состоящие из вековых дубов и сосен. Впрочем, единственное, что бросается в глаза сейчас, — те же, что и на остальной территории боевых действий, ощерившиеся дома с занавешенными окнами, разрушенные строения (ВСУ непрерывно обстреливают город), бредущие по дорогам редкие жители. Ни за что другое, выбивающееся из этого ряда, взгляд просто не в силах зацепиться.

Едем на «УАЗе», рядом командир 13-х «БАРСов» Сергей Фомченков (позывной Фомич), собравший и это подразделение, и «БАРС-14». Сейчас подступается к созданию еще одного.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Командир 13-х «БАРСов» Сергей Фомченков, позывной Фомич
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Желающих идти добровольцами много! — объясняет он. — Надо давать людям возможность, тем более добровольцы — это априори надежная и крепкая сила, их никто не заставлял никуда иди, они пришли сюда сами. Они очень мотивированы и эффективны на наиболее опасных участках фронта, где надо стоять по принципу «ни шагу назад».

«БАРС-13» (боевой армейский резерв специальный) стоит здесь по соседству с другими подразделениями, включая мобилизованных, ЧВК и так далее. Этот рубеж наши формирования заняли после приказа об отходе из Красного Лимана.

Кременная имеет стратегическое значение, — разъясняет Фомич. — Здесь центр коммуникаций, дорожный узел. ВСУ его пробуют на зуб непрерывно, ищут слабые места. При условии взятия города они выходят на оперативные просторы и, соответственно, на юге могут окружить лисичанско-северодонецкую агломерацию, а на севере — Сватово и Старобельск, то есть взять под контроль значительные территории ЛНР. Поэтому задача наша — стоять железно.

На счету каждый штык

Многие идут в добровольческие соединения, потому что не подпадают под какую-либо категорию, например возрастную. И в этом смысле «БАРСы» — действительно важный и специальный резерв, без него в стороне остались бы тысячи тех, кто может принести ощутимую пользу общему делу. А в нынешних условиях, как говорят военные, каждый штык на счету.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Средний возраст пришедших в батальон, по словам Фомченкова, — 38,5 года. Срок заключения контракта — три месяца с возможностью продления, и большинство продлевают. Крайне важно также, что недавним указом президента России добровольцы полностью уравнены в статусе и льготах с остальными военнослужащими, что для многих стало дополнительным стимулом идти в зону СВО.

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Среди бойцов батальона — 47-летний Андрей (позывной Карлсон) из Ярославской области, отец шестерых детей.

Шофером работал, распиловщиком на пилораме. Но, честно вам скажу, всегда с ранних лет мечтал стать военным. Не сложилось. Всю жизнь об этом жалел, — делится Андрей. — И вот выдалась возможность… Пусть сыновья гордятся. Средний мой, Яшка, особенно переживает. И дочка старшая тоже. Отпускать не хотела, плакала. Пообещал, что вернусь.

Владимиру из Люберец (позывной Агар) 60 лет. Он, по его словам, из тех самых «люберов», что в свое время оборудовали качалки в подвалах, занимались культуризмом, ездили драться в Москву. Кстати, он не единственный в батальоне люберецкий, есть еще.

У меня бизнес свой дома был, жил хорошо, — говорит Владимир, по телосложению и стати которого видно: человек с богатым спортивным прошлым. — Но подумал: если я чего-то стою, то должен ехать. Сейчас я простой солдат.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Самый младший боец в подразделении 13-й «БАРС» —19-летний Дмитрий из Ростова-на-Дону, позывной Кадет

Самый младший в батальоне — ростовчанин Дмитрий (позывной Кадет). Воевать пришел в 18 лет. 19 лет ему исполнилось уже в Кременной.

— Кадет, потому что учился в Шахтинском казачьем кадетском корпусе, — рассказывает парень. — Родители были против, мама просто грудью становилась. Но я сказал: «Уже совершеннолетний, сам отвечаю за себя». Отслужил три месяца и снова продлил контракт. Очень рад, что приехал, занимаюсь своим делом. День рождения справил здесь, на передовой. В подарок получил от сослуживца хороший бронежилет. Теперь пользуюсь.

По территории противника

У 37-летнего Сергея позывной Дядька, он уроженец Иркутской области. Отец двоих своих своих детей и двоих приемных. В батальоне с августа, в основном за баранкой.

Приехал воевать с другом, почти братом, позывной у него Русский. И его пример, так случилось, показал мне по-настоящему, что такое военные действия, как это непросто, — делится Сергей. — В Дробышево его ранило, пренебрег бронежилетом, изрешетило осколками. Привязали мы его к лестнице, чтобы обездвижить, поместили на крышу машины, так вывозили. Он попал в госпиталь в Сватово, но госпиталь разбомбили из «Хаммерсов». Он чудом выжил, отправили его в Старобельск, но и там больницу с ранеными украинцы уничтожили ракетами. Снова остался в живых! Найти его потом удалось только в Москве…

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Известен Дядька на весь батальон тем, что на второй день своей службы нечаянно заехал на «КамАЗе» под российским триколором на украинскую территорию и плутал там 1,5 часа.

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— Ехал по навигатору и дорожным указателям в сторону Богородичного, — рассказывает Дядька. — Миновал украинский блокпост, он почему-то пустовал. Решил: все правильно, бежали! Заподозрил неладное, только когда выехал к указателю на Славянск. И когда мирные люди, увидев меня, становились как вкопанные. И еще когда военная «Нива» рванула от меня, проломив ворота дома…

Выбраться удалось полями, свернув с трассы. После его, как Андрея Некрасова из фильма «Служили два товарища», два дня водили к командующему армии — рассказывать, что и где видел.

Артиллерийской поддержки стало больше

Штаб батальона располагается в одном из обычных домов Кременной, из которого уехали хозяева.

С порога бросается резкий контраст — артефакты недавней мирной жизни рядом с военно-полевой красотой. Трещащие рации, спальники на полу, бушлаты, автоматы и гранаты. И тут же плюшевые медведи на полках, сложенные аккуратно белоснежные полотенца в шкафах, семейные фото в рамках и кораблики из ракушек. На стене рядом с декоративными картинами — российский флаг.

На столе в центре самой большой комнаты — карта, над которой сразу по приезде склоняются Фомич и командиры, выясняя, где противник за минувшие сутки пытался прорываться, где были замечены ДРГ, на что стоит обратить пристальное внимание завтра.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
В штабе, справа — С. Фомченков

Начштаба Сергей Геннадьевич (позывной Кудесник) — доброволец из подмосковной Коломны (на фронте вообще немало бойцов из Московской области). 53 года, бывший кадровый военный, награжден двумя орденами Мужества.

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— В армии прослужил с 1986-го по 2003-й, — говорит он. — А начинал свой путь с Одесского военного округа, город Болград.

По словам Кудесника, еще весной он стучался в военкомат, но ему отказали из-за возраста. Записался в добровольческий батальон, который как раз только-только сформировался.

За последние два-три месяца у нас в армии произошли положительные изменения, учимся на своих ошибках, — рассказывает начштаба. — Артиллерийской поддержки стало больше, бьет она точнее, — и в подтверждение снаружи непрерывно работает наша «арта», дом временами трясется от близких выходов. — Отношение к поставленным задачам стало жестче, раньше нередко имел место подход «работа не волк». Снабжение улучшилось.

В настоящее время, объясняет Геннадьевич, на луганском фронте в целом наблюдается относительное затишье, несмотря на непрерывные прощупывания со сторону ВСУ. Стороны накапливают силы, говорит он: «А после затишья, как известно, жди грома».

Сергей Прудников, Кременная

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