Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы

Вооруженные силы РФ в выходные дни отразили атаки противника и продолжали вести наступательные действия на донецком и краснолиманском направлениях. В районе Донецка российские войска выбивали противника из укрепленных опорных пунктов. За двое суток здесь было уничтожено около 90 украинских боевиков и более 10 единиц военной техники . Эксперты отмечают, что российская армия сейчас улучшает свои позиции и продолжает вытеснять ВФУ из районов, откуда обстреливается Донецк.

Заняли выгодные рубежи

Вооруженные силы России 10 и 11 декабря отбили атаки противника и продолжали вести наступательные действия сразу на двух стратегических направлениях.

В выходные на краснолиманском направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи. 11 декабря противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики.

Местности значение Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

После огневого поражения все подразделения ВФУ отброшены на исходные позиции.

— Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВФУ.

В субботу, 10 декабря, на этом направлении были сорваны две контратаки украинских формирований, усиленных иностранными наемниками, уничтожено до 60 военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На донецком направлении в выходные дни российские войска также продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов и отражая контратаки подразделений ВФУ.

За двое суток на данном направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих , бронетранспортер, две БМП, две боевые бронемашины и шесть пикапов.

Местности значение Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— На купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих , бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей, — заявил Игорь Конашенков.

Днем ранее на данном направлении было уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

В воскресенье на южнодонецком направлении противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск усиленным взводом. Огнем артиллерии украинским формированиям было нанесено поражение, уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа. Накануне также были сорваны атаки подразделений ВФУ на позиции наших войск. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. Потери противника здесь за сутки составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

— Это бои местного значения, которые не влияют ни на что кардинально, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В ходе них мы улучшаем локальную обстановку и, как я понимаю, пытаемся отодвинуть ВФУ из тех районов, с которых они сейчас бешено обстреливают Донецк. Это необходимая работа, но она не определит ни исход зимней кампании, ни что-то другое. Если мы в течение недели–двух возьмем Артемовск, мы создадим определенную угрозу на этом направлении. Но наступление зависит от многих факторов. Если мы будем наступать только здесь, далеко мы тоже не продвинемся. Нам нужно выходить на стратегическое наступление с других направлений.

Уничтожили «Бук»

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили шесть пунктов управления противника, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, 178 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 374 района сосредоточения войск.

Местности значение Фото: РИА Новости

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады терробороны, 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ, взвод реактивных систем залпового огня «Град» и пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили четыре беспилотника и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в районе населенного пункта Алмазное в ДНР, города Мелитополь, а также Новое, Комсомольское, Новогоровка и Жовтневое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подвиг Даниила Углянского

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Местности значение Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Автомобильная колонна рядового Александра Антоненко перевозила с передовой раненых военнослужащих и поврежденную военную технику. Боевики открыли минометный огонь по колонне. Рядовой Антоненко, проявив личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, что позволило избежать потерь личного состава и уничтожения техники, рассказали в военном ведомстве.

Украинские националисты обстреляли позиции наших подразделений. Лейтенант Даниил Углянский принял бой с противником. Вместе с подчиненными он организовал оборону и руководил боем на протяжении пяти часов. Сам Даниил получил множественные ранения. Заметив, что со стороны боевиков прибывает подкрепление, он отправил свою группу в направлении наших сил и вызвал огонь артиллерии на себя. Придя в себя, лейтенант прополз более 5 км до позиций наших войск, после чего представил старшему командованию ценные сведения о расположении и характере действий противника на участке обороны.