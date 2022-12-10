Метили на юг: отбиты новые атаки ВФУ в Запорожской области и ДНР

Владимир Путин 9 декабря заявил, что военная спецоперация идет своим чередом, «никаких вопросов и проблем сегодня нет». В Москве в этот же день прошла встреча глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). По ее итогам принято коммюнике, отражающее консолидированные подходы в решение вопросов безопасности. В зоне проведения СВО на Украине российская армия отбила наступление на южно-донецком направлении. Эксперты отмечают, что цель многочисленных украинских атак — накопление данных для своей новой автоматизированной системы управления войсками и поиск с ее помощью уязвимых мест в нашей обороне.

Своим чередом

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что проблем в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине нет.

— СВО идет своим чередом. Всё стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет, — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Президент отметил, что Минобороны РФ ведет себя «достаточно прозрачно» и всё то, что происходит в реалиях на земле, отражается в ежедневных сводках военного ведомства.

Метили на юг_2 Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Так всё на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего, — подчеркнул он.

Президент сказал, что самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии в СВО закрыты.

— Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, — рассказал Владимир Путин.

Также президент сообщил, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет.

Консолидированный подход

В пятницу, 9 декабря, прошла и встреча глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Председательствовал на ней министр обороны России, генерала армии Сергея Шойгу.

— По итогам заседания принято Совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности, — сказал глава российского военного ведомства.

Метили на юг_1 Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Он также уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

Для участия во встрече прибыли военные делегации из девяти стран. По видео-конференц-связи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

На юг не пройдешь

В Минобороны России 9 декабря рассказали, что противник предпринял наступление на южно-донецком направлении. ВФУ атаковали силами до трех усиленных взводов в направлении населенных пунктов Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

— В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Метили на юг_3 Уничтоженный танк ВСУ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

ВФУ продолжают искать уязвимые места в нашей обороне, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— 7 декабря стало известно, что ВФУ запустили свою боевую автоматизированную систему управления (АСУ), — рассказал он «Известиям». — Многочисленные атаки на разных участках фронта хоть и стоят украинским силам дорого, но они в них видят смысл. Их результаты анализируются: учитывается количество сил, время нашей реакции и другие параметры. Идет наработка военной Big Data, которая должна показать наиболее уязвимые точки. Не надо к этим атакам относиться как к безумию. Скорее всего, идет поиск некоего алгоритма, который бы позволил им провести результативное наступление.

MLRS и MARS II под прицелом

Вооруженные силы России 9 декабря продолжили вести бои и на других направлениях в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, — заявил Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВФУ. Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Метили на юг_4 Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На донецком направлении за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 183 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивная система залпового огня «Ураган», три установки реактивной системы залпового огня «Град», склад боеприпасов ВФУ.

Метили на юг_5 Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота ведет огонь из пулемета на одной из боевых позиций на херсонском направлении Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.

Средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Готовили засаду

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Майор Сергей Мещеряков обеспечивал боевое охранение колонны батальонной тактической группы российских десантников. На маршруте следования колонны Сергей обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов. Вместе с подчиненными он вступил в бой с противником, в ходе которого военнослужащие вышли в тыл боевиков и уничтожили два минометных расчета и два автомобиля «Хаммер». Националисты лишились минометной поддержки и отступили.

Смелые и решительные действия майора Сергея Мещерякова позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь, рассказали в военном ведомстве.

Метили на юг_6 Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на запорожском направлении в специальной военной операции Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Подразделение подполковника Михаила Подкопаева удерживало оборону на одном из тактических направлений, когда украинские боевики обстреляли их позиции. Михаил организовал вывод своих подчиненных, вооружения и военной техники из-под вражеского огня. Переместившись на запасные позиции, российские военнослужащие приступили к подавлению наступательных действий боевиков.

— Благодаря мужеству и самоотверженности подполковника Подкопаева подразделение, не понеся потерь при обстреле врагом, в результате ответного огня подавило огневые точки националистов и заставило их отступить на исходные позиции, — подчеркнули в Минобороны.

Подразделение майора Александра Жукова выполняло передислокацию на новые позиции. Находясь в головном БТР в колонне, Александр заметил впереди группу вооруженных националистов, готовящих засаду. Он принял решение вступить в бой, в ходе которого подорвался на вражеской мине, получил множественные тяжелые повреждения, но продолжал руководить подчиненными до тех пор, пока не потерял сознание.

Стойкость и самоотверженность майора Александра Жукова, а также профессионализм его подчиненных позволили уничтожить диверсионную группу украинских боевиков, рассказали в военном ведомстве.