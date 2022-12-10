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Метили на юг: отбиты новые атаки ВФУ в Запорожской области и ДНР

Противник продолжает искать уязвимые места в нашей обороне, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Владимир Путин 9 декабря заявил, что военная спецоперация идет своим чередом, «никаких вопросов и проблем сегодня нет». В Москве в этот же день прошла встреча глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). По ее итогам принято коммюнике, отражающее консолидированные подходы в решение вопросов безопасности. В зоне проведения СВО на Украине российская армия отбила наступление на южно-донецком направлении. Эксперты отмечают, что цель многочисленных украинских атак — накопление данных для своей новой автоматизированной системы управления войсками и поиск с ее помощью уязвимых мест в нашей обороне.

Своим чередом

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что проблем в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине нет.

— СВО идет своим чередом. Всё стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет, — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Президент отметил, что Минобороны РФ ведет себя «достаточно прозрачно» и всё то, что происходит в реалиях на земле, отражается в ежедневных сводках военного ведомства.

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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Так всё на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего, — подчеркнул он.

Президент сказал, что самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии в СВО закрыты.

— Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, — рассказал Владимир Путин.

Также президент сообщил, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет.

Консолидированный подход

В пятницу, 9 декабря, прошла и встреча глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Председательствовал на ней министр обороны России, генерала армии Сергея Шойгу.

— По итогам заседания принято Совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности, — сказал глава российского военного ведомства.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Он также уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

Для участия во встрече прибыли военные делегации из девяти стран. По видео-конференц-связи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

На юг не пройдешь

В Минобороны России 9 декабря рассказали, что противник предпринял наступление на южно-донецком направлении. ВФУ атаковали силами до трех усиленных взводов в направлении населенных пунктов Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

— В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Уничтоженный танк ВСУ

Уничтоженный танк ВСУ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

ВФУ продолжают искать уязвимые места в нашей обороне, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— 7 декабря стало известно, что ВФУ запустили свою боевую автоматизированную систему управления (АСУ), — рассказал он «Известиям». — Многочисленные атаки на разных участках фронта хоть и стоят украинским силам дорого, но они в них видят смысл. Их результаты анализируются: учитывается количество сил, время нашей реакции и другие параметры. Идет наработка военной Big Data, которая должна показать наиболее уязвимые точки. Не надо к этим атакам относиться как к безумию. Скорее всего, идет поиск некоего алгоритма, который бы позволил им провести результативное наступление.

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MLRS и MARS II под прицелом

Вооруженные силы России 9 декабря продолжили вести бои и на других направлениях в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, — заявил Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВФУ. Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

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Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы «Мста-Б»

Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б»

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На донецком направлении за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 183 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивная система залпового огня «Ураган», три установки реактивной системы залпового огня «Град», склад боеприпасов ВФУ.

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Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота ведет огонь из пулемета на одной из боевых позиций на Херсонском направлении

Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота ведет огонь из пулемета на одной из боевых позиций на херсонском направлении

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.

Средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Готовили засаду

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Майор Сергей Мещеряков обеспечивал боевое охранение колонны батальонной тактической группы российских десантников. На маршруте следования колонны Сергей обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов. Вместе с подчиненными он вступил в бой с противником, в ходе которого военнослужащие вышли в тыл боевиков и уничтожили два минометных расчета и два автомобиля «Хаммер». Националисты лишились минометной поддержки и отступили.

Смелые и решительные действия майора Сергея Мещерякова позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь, рассказали в военном ведомстве.

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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на запорожском направлении в специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделение подполковника Михаила Подкопаева удерживало оборону на одном из тактических направлений, когда украинские боевики обстреляли их позиции. Михаил организовал вывод своих подчиненных, вооружения и военной техники из-под вражеского огня. Переместившись на запасные позиции, российские военнослужащие приступили к подавлению наступательных действий боевиков.

— Благодаря мужеству и самоотверженности подполковника Подкопаева подразделение, не понеся потерь при обстреле врагом, в результате ответного огня подавило огневые точки националистов и заставило их отступить на исходные позиции, — подчеркнули в Минобороны.

Подразделение майора Александра Жукова выполняло передислокацию на новые позиции. Находясь в головном БТР в колонне, Александр заметил впереди группу вооруженных националистов, готовящих засаду. Он принял решение вступить в бой, в ходе которого подорвался на вражеской мине, получил множественные тяжелые повреждения, но продолжал руководить подчиненными до тех пор, пока не потерял сознание.

Стойкость и самоотверженность майора Александра Жукова, а также профессионализм его подчиненных позволили уничтожить диверсионную группу украинских боевиков, рассказали в военном ведомстве.

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