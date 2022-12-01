Идеальный штурм: Российская армия освободила три поселка в ДНР

Вооруженные силы России в ходе наступления на донецком направлении освободили поселки Белогоровка, Андреевка, Перше Травня и ведут наступление на Водяное, сообщили в среду, 30 ноября, в Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в полтора раза, при этом особое внимание будет уделено развитию артиллерии. Эксперты считают, что нам надо сосредоточиться на разработке и производстве высокоточных снарядов. Также министр сообщил, что за два последних месяца было обучено свыше 300 тыс. резервистов и подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов для арторудий, комплексов ПВО и других систем вооружения.

Оружейный бюджет

В 2022 году на гособоронзаказ из бюджета выделят в 1,5 раза больше средств, чем годом ранее, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, в этом году оптимизирована реализация действующих госконтрактов. На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения.

— С учетом опыта специальной военной операции, эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. И значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии, — заявил Сергей Шойгу.

Идеальный штурм_6 Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат Фото: РИА Новости

По словам министра, сейчас в СВО тестируются новые способы боевого применения артиллерии. В первую очередь это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотники, а также современные и перспективные образцы вооружения.

За два месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев, для этого задействовано больше ста полигонов в России и Белоруссии, а также около 3 тыс. инструкторов.

В учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи, рассказал Сергей Шойгу.

— Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений, — отметил министр обороны.

«Боги войны»

В ходе заседания коллегии Минобороны Сергей Шойгу также рассказал, как совершенствуется тактика контрбатарейной борьбы. Для эффективных ударов по иностранным реактивным и артиллерийским системам активно привлекаются дальнобойные установки залпового огня «Торнадо-С» и артустановки большой мощности «Малка».

В ходе специальной военной операции вся российская артиллерия показала себя с хорошей стороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В настоящий момент это тот вид вооружений, который наносит противнику наибольший урон, — рассказал он. — Однако мы видим тенденцию — артиллерии нужны высокоточные боеприпасы. Плюс сами артиллерийские подразделения должны действовать в составе ударно-разведывательного контура.

Идеальный штурм_1 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Сейчас в зоне СВО противник активно использует блуждающую артиллерию, напомнил эксперт.

— Чтобы ей противостоять, надо совершенствовать разведывательно-ударные контуры и комплексы контрбатарейной борьбы. Они должны не только определять место и артсистему, которая ведет огонь, но моментально передавать эту информацию нашим батареям. Для этого надо повышать уровень автоматизации комплексов, чтобы от получения информации о противнике до его поражения проходили считаные минуты, — отметил Алексей Леонков.

— В ходе спецоперации лучше всего показала себя 203-миллиметровая «Малка», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Но у нее, к сожалению, до сих пор нет управляемых снарядов. Ими можно было бы высокоточно поражать цели на дальности порядка 50 км. Прекрасно себя показали РСЗО «Торнадо-С» — они точно работают по координатам. Хорошо действуют в СВО и самоходные «Мста-С», производство которых сейчас увеличено.

Идеальный штурм_2 Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» ведет стрельбу по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

ВС РФ могли бы серьезно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, отметил эксперт.

— Для этого надо дать «Малке» высокоточные снаряды и обеспечить рост производства корректируемых боеприпасов для «Торнадо-С», — отметил эксперт. Также он напомнил, что в СВО применяются разведывательно-ударные комплексы.

Серьезные структурные изменения в артиллерии сейчас не нужны, отметил Виктор Мураховский.

— Существующих двух дивизионов в бригаде вполне хватает, — считает он. — Другое дело, что основную тяжесть контрбатарейной войны должны принять на себя дивизионы более высокого уровня командования. И они должны быть подчинены разведывательно-ударным комплексам.

Освобожденные поселки

В Минобороны РФ 30 ноября сообщили, что на донецком направлении в ходе наступления российские войска полностью освободили населенные пункты Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. Было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Также российские подразделения продолжили наступление на населенный пункт Водяное в ДНР.

— На купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Идеальный штурм_3 Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота ведет огонь из пулемета на одной из боевых позиций Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, там было уничтожено до 50 военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На краснолиманском направлении отражены атаки трех ротных тактических групп ВФУ, усиленных танками. Украинским формированиям нанесено поражение, подразделения отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

На южнодонецком направлении ВФУ в течение суток пытались контратаковать позиции российских войск силами трех ротных тактических групп. Атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Всего в течение суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод артиллерийских систем М777 производства США на огневой позиции, склад боеприпасов 60-й пехотной бригады, 97 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях, склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВФУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункт управления и узел связи 1-й бригады ВФУ и 157 районов сосредоточения войск.

Идеальный штурм_4 Расчеты гаубиц Д-30 ведут огонь по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Артемовск в ДНР. Также уничтожены восемь беспилотников, восемь ракет РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь, Амвросиевка, Дебальцево в ДНР, реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Меткий огонь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Старший матрос Антон Кирпичев, действуя в группе прикрытия, занял выгодную огневую позицию в заброшенном здании с крупнокалиберным пулеметом. Скоро на него вышла группа украинских диверсантов. В завязавшемся бою метким огнем Антон уничтожил пять боевиков. Понеся потери, группа противника отступила.

Идеальный штурм_5 Бойцы добровольческого батальона «Крым» на позициях на запорожском направлении Фото: РИА Новости

Во время отражения украинского наступления подполковник Руслан Кутлугильдин находился на передовой, управляя действиями артиллерии. В боях артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами, подавили пять артиллерийских орудий, а атакующее подразделение противника, потеряв четыре танка и четыре бронированные машины, с большими потерями было выведено в тыл для переформирования.

— Благодаря самоотверженности и профессионализму Руслана Кутлугильдина было отбито семь атак, — отметили в Минобороны РФ.