Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Вооруженные силы России во вторник, 29 ноября, продолжили наступление на донецком направлении, освободили поселки Перше Травня и Андреевка, сообщили в Минобороны РФ. Также начались бои за Курдюмовку, которая находится к югу от Артемовска (Бахмута). Эксперты отмечают, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. В ближайшее время подразделения ВФУ в Артемовске могут попасть в оперативное окружение. За минувшие сутки здесь было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, по пять бронемашин и автомобилей.
Бои за Артемовск
Российские войска продолжили вести наступательные действия на донецком направлении, сообщили 29 ноября в Минобороны России. За сутки здесь было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, по пять боевых бронированных машин и автомобилей. Освобождены поселки Перше Травня и Андреевка, которые находятся южнее Артемовска. Кроме того, начались ожесточенные бои за поселок Курдюмовка.
— Снова обмениваемся ударами. Буквально секунда — прилет со стороны украинской артиллерии, тут же наш ответ, — передает с линии фронта корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Также во вторник, 29 ноября, в Минобороны сообщили, что в ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по пунктам управления противника в районах населенных пунктов Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка.
В районе Николаевки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в районе населенных пунктов Рыбинское и Максимовка ДНР сбиты украинские беспилотники.
Вести наступление под Артемовском удается за счет большей, чем у противника, огневой мощи, считает военный эксперт Алексей Леонков.
— Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200–500 человек в сутки — и не успевает их восполнить, — рассказал «Известиям» эксперт. — Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы. Так или иначе, можно с полной уверенностью сказать, что за Артемовск серьезно взялись. Сейчас он находится почти в оперативном окружении. Нам надо предпринять некоторые усилия, после чего противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него.
«Оса» не ужалит
Вооруженные силы России 29 ноября продолжили вести бои и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.
— На купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, во время боев уничтожено более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 10 пунктов управления противника, украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ, радиолокационную станцию целеуказания ЗРК «Пеликан», 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 148 районов сосредоточения войск.
Средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили девять беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
Уличные бои
В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Капитан Игорь Голосов, командуя ротой, выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек противника в одном из населенных пунктов. В ближнем бою в ходе штурма здания Игорь лично уничтожил семь боевиков. Четко и быстро принимая решения, Игорь отдавал указания подчиненным, что позволило им действовать без промедления. Понеся значительные потери, боевики отступили.
Грамотное командование Игоря Голосова позволило выбить противника из хорошо защищенного дома быстро и без потерь, рассказали в Минобороны.
Ефрейтор Захар Кондыбко участвовал в зачистке населенного пункта от боевиков. Действуя в составе группы, он получил информацию о нахождении противника в жилых домах. Захар сумел скрытно подобраться к месту размещения противника и огнем из подствольного гранатомета поразить не менее 10 боевиков. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника ефрейтор Кондыбко уничтожил еще двух боевиков. Благодаря его действиям подразделение овладело стратегически важной улицей.
Ефрейтор Максим Павлов вез боеприпасы на взводный опорный пункт. Автомобиль «Урал», которым он управлял, попал под удар артиллерии противника и загорелся. Понимая, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, ефрейтор принял решение эвакуировать горящий автомобиль на безопасное расстояние. Там Максим Павлов потушил автомобиль.
Отвага и героизм Максима Павлова позволили избежать гибели солдат и офицеров, сохранить технику и боеприпасы, сообщили в Минобороны.