Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск

Вооруженные силы России во вторник, 29 ноября, продолжили наступление на донецком направлении, освободили поселки Перше Травня и Андреевка, сообщили в Минобороны РФ. Также начались бои за Курдюмовку, которая находится к югу от Артемовска (Бахмута). Эксперты отмечают, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. В ближайшее время подразделения ВФУ в Артемовске могут попасть в оперативное окружение. За минувшие сутки здесь было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, по пять бронемашин и автомобилей.

Бои за Артемовск

Российские войска продолжили вести наступательные действия на донецком направлении, сообщили 29 ноября в Минобороны России. За сутки здесь было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, по пять боевых бронированных машин и автомобилей. Освобождены поселки Перше Травня и Андреевка, которые находятся южнее Артемовска. Кроме того, начались ожесточенные бои за поселок Курдюмовка.

— Снова обмениваемся ударами. Буквально секунда — прилет со стороны украинской артиллерии, тут же наш ответ, — передает с линии фронта корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Окружными путями Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Также во вторник, 29 ноября, в Минобороны сообщили, что в ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по пунктам управления противника в районах населенных пунктов Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка.

В районе Николаевки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в районе населенных пунктов Рыбинское и Максимовка ДНР сбиты украинские беспилотники.

Вести наступление под Артемовском удается за счет большей, чем у противника, огневой мощи, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200–500 человек в сутки — и не успевает их восполнить, — рассказал «Известиям» эксперт. — Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы. Так или иначе, можно с полной уверенностью сказать, что за Артемовск серьезно взялись. Сейчас он находится почти в оперативном окружении. Нам надо предпринять некоторые усилия, после чего противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него.

Окружными путями Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Оса» не ужалит

Вооруженные силы России 29 ноября продолжили вести бои и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, во время боев уничтожено более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Окружными путями Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 10 пунктов управления противника, украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ, радиолокационную станцию целеуказания ЗРК «Пеликан», 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 148 районов сосредоточения войск.

Средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили девять беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Уличные бои

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Окружными путями Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Капитан Игорь Голосов, командуя ротой, выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек противника в одном из населенных пунктов. В ближнем бою в ходе штурма здания Игорь лично уничтожил семь боевиков. Четко и быстро принимая решения, Игорь отдавал указания подчиненным, что позволило им действовать без промедления. Понеся значительные потери, боевики отступили.

Грамотное командование Игоря Голосова позволило выбить противника из хорошо защищенного дома быстро и без потерь, рассказали в Минобороны.

Ефрейтор Захар Кондыбко участвовал в зачистке населенного пункта от боевиков. Действуя в составе группы, он получил информацию о нахождении противника в жилых домах. Захар сумел скрытно подобраться к месту размещения противника и огнем из подствольного гранатомета поразить не менее 10 боевиков. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника ефрейтор Кондыбко уничтожил еще двух боевиков. Благодаря его действиям подразделение овладело стратегически важной улицей.

Окружными путями Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ефрейтор Максим Павлов вез боеприпасы на взводный опорный пункт. Автомобиль «Урал», которым он управлял, попал под удар артиллерии противника и загорелся. Понимая, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, ефрейтор принял решение эвакуировать горящий автомобиль на безопасное расстояние. Там Максим Павлов потушил автомобиль.

Отвага и героизм Максима Павлова позволили избежать гибели солдат и офицеров, сохранить технику и боеприпасы, сообщили в Минобороны.