Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции Моисеевка в Днепропетровской области. При погрузке было уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что удары по железнодорожным узлам в тылу противника облегчают действия наших подразделений на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Также в понедельник ВС РФ отбили несколько атак противника на важных стратегических направлениях.

Удары по логистическим узлам

В Минобороны России 28 ноября сообщили, что воздушно-космические силы нанесли удар по станции Моисеевка в Днепропетровской области. Она находится недалеко от Кривого Рога. Высокоточным оружием удалось поразить скопление живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВФУ во время погрузки на железнодорожный транспорт.

Было уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих. Местные украинские власти признали факт поражения транспортной инфраструктуры и сообщили, что движение по железной дороге в Кривом Роге полностью остановлено на длительное время.

Логистика ударов Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Такие удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел непосредственно на линии боевого соприкосновения , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — объяснил он. — Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Логистика украинских сил и так серьезно затруднена проблемами с электроснабжением железной дороги и использованием боеприпасов советского и натовского стандартов. Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину.

Атаки отбиты

Вооруженные силы России 28 ноября продолжили вести бои в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе этих боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На краснолиманском направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВФУ, выдвигавшимся для наступления. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Логистика ударов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР. Подразделения ВФУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На южно-донецком направлении отражены две контратаки ВФУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления противника, два склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 124 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников и две ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Опасный рейс

Минобороны России рассказало о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение майора Дениса Чернякова в ходе боев закрепилось на территории важного стратегического объекта. Находясь в обороне, Денис вместе с боевым товарищем обнаружил в лесополосе боевиков. Военнослужащие внезапно их атаковали, уничтожив всю группу. Также они захватили автомобиль противника. В итоге ВФУ не смогли взять важный объект и отступили.

Спустя несколько дней Денис корректировал огонь артиллерии. Отступая, боевики обстреливали наши войска. В результате часть бойцов получили ранения. Денис оказал им помощь и вывез с поля боя, после чего, будучи сам раненым, продолжил корректировать огонь. Благодаря Денису Чернякову несколько военных объектов противника были уничтожены огнем артиллерии. Это вынудило противника отступить.

Подразделение лейтенанта Ивана Мещерякова обороняло один из ключевых населенных пунктов. Во время атаки противника Иван приказал оператору беспилотника корректировать огонь артиллерии и отвел танки на заранее подготовленные рубежи для удара с закрытых огневых позиций.

Логистика ударов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ходе боя подразделение Ивана своевременно и точно передавало координаты противника на командный пункт. В результате были нанесены удары, поразившие три танка и четыре БМП.

Боевики, отступив, попытались закрепиться в близлежащей лесополосе, но были уничтожены прицельным огнем нашей артиллерии и танков.

— Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта Ивана Мещерякова и его подчиненных удалось нанести поражение противнику, — рассказали в Минобороны.

Рядовой Алексас Рудзинскас доставлял грузы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Во время одного из рейсов колонна, где ехал Алексас, попала под артиллерийский и минометный огонь.