 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Пентагон рассказал о нескольких каналах связи с РФ по вопросам безопасности
Мир
Die Welt сообщает о нехватке боеприпасов в армии ФРГ из-за поставок ВСУ
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Общество
ГУМ-каток открылся на Красной площади в Москве
Общество
В ЕР призвали расширить поддержку на все семьи с детьми в сельской местности
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Спорт
Сборная Бразилии обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
/

Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ

Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции Моисеевка в Днепропетровской области. При погрузке было уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что удары по железнодорожным узлам в тылу противника облегчают действия наших подразделений на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Также в понедельник ВС РФ отбили несколько атак противника на важных стратегических направлениях.

Удары по логистическим узлам

В Минобороны России 28 ноября сообщили, что воздушно-космические силы нанесли удар по станции Моисеевка в Днепропетровской области. Она находится недалеко от Кривого Рога. Высокоточным оружием удалось поразить скопление живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВФУ во время погрузки на железнодорожный транспорт.

Было уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих. Местные украинские власти признали факт поражения транспортной инфраструктуры и сообщили, что движение по железной дороге в Кривом Роге полностью остановлено на длительное время.

Логистика ударов
ВКС РФ
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Такие удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел непосредственно на линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — объяснил он. — Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Логистика украинских сил и так серьезно затруднена проблемами с электроснабжением железной дороги и использованием боеприпасов советского и натовского стандартов. Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину.

Атаки отбиты

Вооруженные силы России 28 ноября продолжили вести бои в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе этих боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На краснолиманском направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВФУ, выдвигавшимся для наступления. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Логистика ударов
ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР. Подразделения ВФУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На южно-донецком направлении отражены две контратаки ВФУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления противника, два склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 124 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников и две ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

«В данный момент без коптеров никуда»
Как на авдеевском направлении работает «малая авиация»

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Опасный рейс

Минобороны России рассказало о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение майора Дениса Чернякова в ходе боев закрепилось на территории важного стратегического объекта. Находясь в обороне, Денис вместе с боевым товарищем обнаружил в лесополосе боевиков. Военнослужащие внезапно их атаковали, уничтожив всю группу. Также они захватили автомобиль противника. В итоге ВФУ не смогли взять важный объект и отступили.

Спустя несколько дней Денис корректировал огонь артиллерии. Отступая, боевики обстреливали наши войска. В результате часть бойцов получили ранения. Денис оказал им помощь и вывез с поля боя, после чего, будучи сам раненым, продолжил корректировать огонь. Благодаря Денису Чернякову несколько военных объектов противника были уничтожены огнем артиллерии. Это вынудило противника отступить.

Подразделение лейтенанта Ивана Мещерякова обороняло один из ключевых населенных пунктов. Во время атаки противника Иван приказал оператору беспилотника корректировать огонь артиллерии и отвел танки на заранее подготовленные рубежи для удара с закрытых огневых позиций.

Логистика ударов
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ходе боя подразделение Ивана своевременно и точно передавало координаты противника на командный пункт. В результате были нанесены удары, поразившие три танка и четыре БМП.

Трудности перехода: волонтеры заявили о проблемах с ввозом товаров для нужд СВО
И как отреагировала на это Федеральная таможенная служба

Боевики, отступив, попытались закрепиться в близлежащей лесополосе, но были уничтожены прицельным огнем нашей артиллерии и танков.

— Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта Ивана Мещерякова и его подчиненных удалось нанести поражение противнику, — рассказали в Минобороны.

Рядовой Алексас Рудзинскас доставлял грузы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Во время одного из рейсов колонна, где ехал Алексас, попала под артиллерийский и минометный огонь.

Сориентировавшись в сложной обстановке, рядовой Алексас вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника. Это помогло своевременно пополнить боезапас российских подразделений. В ходе специальной военной операции Алексас совершил более 20 рейсов, доставив на позиции более 100 т важных грузов.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022