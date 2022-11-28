Трудности перехода: волонтеры заявили о проблемах с ввозом товаров для нужд СВО

Перевозку бронежилетов, шлемов и квадрокоптеров, которые для нужд СВО закупают за рубежом волонтеры, блокирует таможенная служба — такие сообщения появились в ряде Telegram-каналов в минувшие выходные. В воскресенье, 27 ноября ФТС эти заявления опровергла: по данным таможенного ведомства, все товары, которые приобретались для помощи российским военным, спокойно пересекают границу и отправляются адресатам. Кроме того, в ведомстве сообщили об организации специального чат-бота для решения вопросов с оформлением подобного рода товаров. Эксперты не считают сложившуюся ситуацию катастрофой, поскольку подобные товары должны находиться под особым контролем. При этом поставками оборудования из-за рубежа должно, скорее, заниматься государство, уверены специалисты. В том, как на самом деле обстоят дела с провозом и оформлением необходимой российским военным продукции, вместе с экспертами разбирались «Известия».

Проблемы на границе

25 ноября Telegram-каналы, которые занимаются сбором средств на покупку оборудования для нужд СВО, сообщили, что таможня не пропускает ряд товаров. Волонтеры связали происходящее с якобы ужесточением правил ввоза таких вещей.

"Тонны товара висят у таможни. Специалисты разводят руками, говорят, что не могут их выдать", — говорится в сообщении одного из волонтерских сообществ.

По словам подписчиков канала, блокируется ввоз бронежилетов, шлемов, очков ночного видения, квадрокоптеров, радиостанций и других товаров из Китая.

Проблема, по данным волонтеров, в том, что многие из этих товаров (например, тактические перчатки) — так называемого "двойного назначения", для которых требуется другая документация.

— Никто не против контроля, все всё понимают, но с начала СВО все товары проходили таможню и тут буквально за один день оказывается, что ввозить нельзя, — рассказал «Известиям» волонтер Алексей Медведев, участник обсуждений в одном из тематических Telegram-каналов. — Конечно, таможня тоже могла получить указ одним днем. Но сейчас на границе стоят тонны оборудования, которые помогли бы нашим бойцам.

Волонтер уточнил, что товары застряли на уссурийской таможне: их везут из Китая сухопутным путем — через Казахстан и Киргизию переправлять нельзя, так как в этом случае могут быть применены так называемые вторичные санкции.

27 ноября в Федеральной таможенной службе (ФТС) пояснили, что для ввоза подобных вещей ведомство взаимодействует с Министерством обороны и общественные организации могут связаться с МО для решения всех вопросов. Никакого усиления мер таможенного контроля не было. заявили в ФТС.

— Информация об этом не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления товаров, предназначенных для нужд СВО, находятся на личном контроле руководства ФТС России и таможенных органов, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте ФТС.

Под надзором государства

При этом у крупных волонтерских организаций описанных выще проблем не возникало, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

— В идеале, почти обо всех закупках знает МО. Так как таможенная служба требует документы на вещи военного значения, необходимо получить разрешение. Насколько мне известно, проблем с этим нет, — отметил представитель одной из волонтерских организаций.

В настоящее время проблема решается, пишут представители Telegram-каналов. По мнению некоторых их них, такая ситуация возникла из-за попытки централизовать поставки оборудования. Именно для этого и был создан межведомственный координационный штаб во главе с представителями МО РФ.

— Контроль за поставками военного оборудования необходим, даже за одеждой, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-сотрудник таможенной службы Владислав Грабуз. — Волонтерство — это хорошо, но для транспортировки подобных вещей должны иметься документы, накладные, одобренные МО РФ. А без них — откуда сотрудники ФТС могут знать, куда именно пойдет все это оборудование?

Бывший таможенник подчеркнул, что у аккредитованных волонтерских организаций не должно быть проблем, а даже если есть, то их можно решить «одним звонком».

Тем не менее, волонтеры играют большую роль в обеспечении солдат российской армии, считает обратил внимание «Известий» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас, когда идет перестройка нашей военной промышленности, а многие вещи требуются здесь и сейчас, закупки товаров и оборудования для СВО за границей абсолютно логичны и оправданы. В этом случае государство может закупать такие товары большими объемами и по более выгодным ценам, но частная инициатива — это серьезное подспорье, — счиатет эксперт.

По его словам, отечественная промышленность быстро адаптируется к новым условиям. Но поставки снаряжения из-за рубежа должно организовывать именно государство, считает эксперт.