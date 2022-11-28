«В данный момент без коптеров никуда»

Совсем недавно здесь был укрепрайон — именно отсюда украинские войска прямой наводкой били по по поселку Пески. Но после освобождения Опытного они лишились этой возможности. Корреспондент «Известий» одним из первых побывал на передовых позициях наших войск и на полигоне 11-го полка первого армейского корпуса, узнал о ситуации, сложившейся на авдеевском направлении и пообщался с операторами разведывательных и ударных коптеров.

Малые «бомбардировщики»

После потери поселка Опытное и входа частей первого армейского корпуса в Водяное ВСУ больше не может обстреливать окрестности Песок и окраины Донецка, говорят наши бойцы.

— Обстановка на участке у нас стабильная — противник уменьшил активность, подавляем его своими силами, — рассказывает оператор БПЛА с позывным «Малой».

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Действительно, дорогу, которую еще пару недель назад можно было преодолеть только малыми группами и пешком, сегодня мы проезжаем на БМП-3. С брони машины видно, в насколько сильный укрепленный район были превращены Пески. БМП проходит между украинскими габионами через закопанные ходы и огневые точки. Под домами хорошо видны капониры для техники и блиндажи, мешки в окнах, остатки маскировочных сетей и окопы, уходящие в подвалы. В некоторых капонирах осталась уничтоженная украинская техника.

Прячем БМП в укрытии, и уже пешком отправляемся на позицию, с которой работают операторы БПЛА. Идти необходимо аккуратно: разминированы только тропинки и позиции, в поселке всё еще много противопехотных мин.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— В данный момент без коптеров уже никуда. С их помощью всё делается. Нет наблюдательных пунктов и приборов разведки, сопоставимых с ними по возможностям, — так Малой объясняет, почему операторы БПЛА продолжают активную работу, даже в относительное затишье.

У его напарника из подсумков на бронежилете виднеются стабилизаторы для сбрасываемых с квадрокоптеров гранат, распечатанные на 3D-принтере. Малая беспилотная авиация давно превратилась здесь в стандартное ударное средство.

Сегодняшняя точка взлета — бывшая украинская минометная позиция. Среди мешков с песком, оставшихся в углу бывшего гаража лежат картонные транспортировочные тубусы от минометных мин. По маркировке видно, что они болгарского производства.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Беспилотчики» сразу же поднимают первый аппарат, его задача — провести доразведку местности. Пока он работает, к вылету готовят второй коптер, который пойдет уже с бомбовой нагрузкой. Для этого к нему крепят устройство для подвески и сброса боеприпаса, зажим которого открывается по сигналу пульта.

Схема управления сбросом срабатывает от включения сигнального огня на коптере. В качестве поражающего элемента используются выстрелы автоматического гранатомета АГС, к которым крепятся стабилизаторы. Оператор аккуратно вкручивает ударные взрыватели на место штатных. Все детали изготовлены с помощью 3D-печати: их массовое производство наладили волонтеры. В 11-й полк уже передали принтеры, чтобы бойцы могли пользоваться ими, когда боевые действия станут более мобильными. Распечатываемые модели постоянно улучшаются, волонтеры и солдаты обмениваются новыми конструкциями, опытом их использования и чертежами.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как только разведка окончена, «бомбардировщик» поднимается в небо и уходит в сторону противника, быстро находит заданное место и сбрасывает свой груз.

— В паре проще работать: один бомбит, второй ищет и корректирует. В моем подразделении каждый может выполнять любую работу. Один человек может и вести огонь, и корректировать, и летать. Поэтому если надо будет, мы сможем работать с нескольких точек сразу, — рассказывает «Малой».

Огонь наудачу

На обратной дороге, перед посадкой своего «борта», замечаем вдалеке пролет другого БПЛА и успеваем отметить напряженность воздушного движения в данном коридоре. Уже через несколько минут по окраине поселка начинает вести огонь вражеский танк. Чуть позже начинает работать зенитная установка ЗУ-23-2 — причем по «воздуху», недалеко от места пролета наших квадрокоптеров. Хорошо видны разрывы снарядов на фоне неба.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Раньше с Водяного танки противника выезжали и «разбирали» Пески. Мы были в прямой видимости. Сейчас, когда союзники справа их потеснили, и им страшно стало на больших «коробочках» ездить, украинцы работают издалека, с Тоненького. Эта стрельба — «в молоко», в никуда, нам даже уже не страшно, — офицер с позывным «Ангара» слушает разрывы танковых снарядов вдалеке и поясняет происходящее.

Спрашиваю его про зенитку, которая ведет огонь в направлении, где уже некоторое время никого нет.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Они при помощи «Зушки» (так называют 23-мм зенитную установку) пытаются остановить наши беспилотные группы, нашу малую авиацию. Но это просто смешно, — отвечает «Ангара».

По его словам, при помощи такого вооружения обнаруживать дроны и вести по ним огонь прицельно технически невозможно.

Подготовка к бою

В этот же день на полигоне 11 полка наблюдаем за занятиями среди разведчиков. Инструктор — волонтер Дмитрий Усков — проводит для разведроты тренировки по тактической медицине. Это не просто лекции: для курсов Дмитрий привез большое количество учебных жгутов, приемы сразу же отрабатываются вживую. Многие из них уже известны опытным солдатам, но в любом случае все рады возможности лучше ознакомиться с теми нештатными средствами, которые волонтеры поставляют в войска.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Во время занятий начавшим замерзать разведчикам разрешают «согреться»: делается небольшой перерыв для стрелковой подготовки, которая проходит среди сделанных из ящиков имитаций укрытий, используемых в городских боях.

— Мы все привыкли, что есть либо турникет, либо резиновый жгут Эсмарха. Появились новые силиконовые жгуты, ранее я таких не встречал и даже не слышал о них, — рассказывает под звуки стрельбы военнослужащий с позывным «Паркет».

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

После перерыва занятия продолжаются, начинается отработка оказания помощи раненому, максимально приближенная к реальным условиям. Разведчики подползают к условному пострадавшему и накладывают жгут на руку и на ногу. Всё это делается из положения лежа — так, как происходило бы под огнем.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Знания не бывают лишними. Нетрудно повторить еще раз, уложить их в голове и отработать на практике, довести до автоматизма. Иначе в критические моменты можно что-то забыть и нанести вред своему товарищу, — продолжает «Паркет», которому за годы службы не раз приходилось и оказывать помощь, и видеть, как это делают другие.

Затем инструктор продемонстрировал, как правильно осматривать раненого в полном снаряжении, укладывать его на носилки и фиксировать на них. При этом для практики в качестве условного пострадавшего выбрали не самого легкого, как бывает обычно, а наоборот, самого тяжелого из присутствующих.

В данный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

И в Песках, и на полигоне ощущается ожидание скорого возобновления активных боев на авдеевском направлении. Пока артиллерия и БПЛА продолжают работать на истощение сил гарнизона ВСУ, солдаты стараются восстановиться. На длительное затишье перед освобождением ближайшего к Донецку крупного города никто не рассчитывает.