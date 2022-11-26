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Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников

Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России уничтожили более 300 наемников, заявили 25 ноября в Минобороны. Несколько баз «солдат удачи» и их военная техника были поражены в ДНР и Харьковской области. Эксперты отметили, что пришедшее похолодание делает войска более уязвимыми для высокоточных ударов из-за необходимости размещать их более компактно. Также в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с солдатскими матерями пообещал решить важные вопросы, касающиеся экипировки, медпомощи, а также реабилитации и трудоустройства военнослужащих после тяжелых ранений.

Звонки на передовую

Владимир Путин 25 ноября встретился с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Президент отметил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации, связывался с ними через их матерей.

Солдаты неудачи
Президент Путин на встрече с матерями участников СВО

Президент Путин на встрече с матерями участников СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, — добавил глава государства.

На встрече были затронуты вопросы, касающиеся медицинской помощи, реабилитации и материального обеспечения военнослужащих в зоне СВО.

Мне министр [глава Минобороны обороны Сергей Шойгу] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, — сказал Владимир Путин.

Солдаты неудачи
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Президент считает, что нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством. Он подчеркнул: гражданские больницы готовы принимать российских военнослужащих для реабилитации.

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Владимир Путин пообещал, что военнослужащих, которые получили ранения в ходе СВО, будут привлекать к работе в военкоматах. Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО «так эффективно, как это возможно с учетом времени года», также сообщил глава государства.

Минус 300 наемников

В Минобороны 25 ноября сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили несколько баз иностранных наемников, действующих в зоне СВО.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что в районах населенных пунктов Северск и Славянск в ДНР уничтожено еще свыше 100 наемников иностранного легиона, один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Солдаты неудачи
РСЗО Град
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Кроме того, технику и бойцов гораздо сложнее маскировать на передовой. Уходит «зеленка», на снегу и грязи прекрасно видны следы гусениц и колес. В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. А вот наступательным операциям зимний период не способствует. Конечно, Донбасс — это не Сибирь, но здесь другая проблема — период, когда земля достаточно подмерзает для использования техники недолгий.

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Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями, уверен он. Одновременно будет проходить процесс обучения войск и насыщения их новой техникой, уже с учетом уроков кампании 2022 года. И очень важно выучить их лучше противника, считает эксперт.

Враг отброшен

На купянском направлении ВФУ предпринимали две безуспешные атаки. Противника остановили и отбросили на исходные позиции. Уничтожено до 30 боевиков, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВФУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка. Потери украинских формирований на этом направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении отражена контратака ротной тактической группы ВФУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

Солдаты неудачи
Пилоты многоцелевого истребителя Су-30СМ
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

На южно-донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Украинские формирования были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 50 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

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Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления противника, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 164 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили четыре беспилотника, а также пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2 562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6 813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 352 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Начать преследование

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе СВО мужество и самоотверженность.

Во время атаки позиции наших войск была повреждена аппаратура связи на командном пункте. Сержант Василий Дорошенко, несмотря на сильный огонь противника, рискую жизнью, восстановил связь со штабом группировки.

Солдаты неудачи
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Благодаря смелым и уверенным действиям Василия удалось отразить атаку врага, отметили в военном ведомстве.

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В ходе боя с превосходящими силами противника группа российских разведчиков оказалась в окружении. Командир отделения Никита Разнатовский решил прийти на помощь и прорвать кольцо. Несмотря на шквальный огонь противника, его бойцы атаковали боевиков, стянув на себя основные силы. Этим воспользовались разведчики, которые самостоятельно вышли из окружения.

— Благодаря грамотным и выверенным действиям Никиты подразделение, попавшее в окружение, прорвалось, а отделение его отошло без потерь, — рассказали в Минобороны.

Отделение Германа Бурцева занимало оборону на заводе, когда украинские силы начали контратаку. В бою он получил тяжелое ранение ноги, но продолжил командовать отделением.

Подразделения противника понесли большие потери и отступили, а отделение под командованием Германа Бурцева начало их преследовать. Благодаря смелым и решительным действиям Германа Бурцева удалось быстро и без потерь вытеснить противника из населенного пункта и занять выгодные рубежи для продолжения атаки, сообщили в Минобороны.

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