Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников

Вооруженные силы России уничтожили более 300 наемников, заявили 25 ноября в Минобороны . Несколько баз «солдат удачи» и их военная техника были поражены в ДНР и Харьковской области. Эксперты отметили, что пришедшее похолодание делает войска более уязвимыми для высокоточных ударов из-за необходимости размещать их более компактно. Также в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с солдатскими матерями пообещал решить важные вопросы, касающиеся экипировки, медпомощи, а также реабилитации и трудоустройства военнослужащих после тяжелых ранений.

Звонки на передовую

Владимир Путин 25 ноября встретился с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание . Президент отметил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации, связывался с ними через их матерей.

Солдаты неудачи Президент Путин на встрече с матерями участников СВО Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, — добавил глава государства.

На встрече были затронуты вопросы, касающиеся медицинской помощи, реабилитации и материального обеспечения военнослужащих в зоне СВО.

— Мне министр [глава Минобороны обороны Сергей Шойгу] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими , — сказал Владимир Путин.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Президент считает, что нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством. Он подчеркнул: гражданские больницы готовы принимать российских военнослужащих для реабилитации .

Владимир Путин пообещал, что военнослужащих, которые получили ранения в ходе СВО, будут привлекать к работе в военкоматах . Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО «так эффективно, как это возможно с учетом времени года», также сообщил глава государства.

Минус 300 наемников

В Минобороны 25 ноября сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили несколько баз иностранных наемников, действующих в зоне СВО.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что в районах населенных пунктов Северск и Славянск в ДНР уничтожено еще свыше 100 наемников иностранного легиона , один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Солдаты неудачи Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Кроме того, технику и бойцов гораздо сложнее маскировать на передовой. Уходит «зеленка», на снегу и грязи прекрасно видны следы гусениц и колес . В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. А вот наступательным операциям зимний период не способствует. Конечно, Донбасс — это не Сибирь, но здесь другая проблема — период, когда земля достаточно подмерзает для использования техники недолгий.

Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями, уверен он. Одновременно будет проходить процесс обучения войск и насыщения их новой техникой, уже с учетом уроков кампании 2022 года. И очень важно выучить их лучше противника, считает эксперт.

Враг отброшен

На купянском направлении ВФУ предпринимали две безуспешные атаки . Противника остановили и отбросили на исходные позиции. Уничтожено до 30 боевиков, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВФУ , сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка . Потери украинских формирований на этом направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении отражена контратака ротной тактической группы ВФУ . Уничтожено до 60 военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

На южно-донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Украинские формирования были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 50 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления противника, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 164 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили четыре беспилотника, а также пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2 562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6 813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 352 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Начать преследование

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе СВО мужество и самоотверженность.

Во время атаки позиции наших войск была повреждена аппаратура связи на командном пункте. Сержант Василий Дорошенко, несмотря на сильный огонь противника, рискую жизнью, восстановил связь со штабом группировки.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Благодаря смелым и уверенным действиям Василия удалось отразить атаку врага, отметили в военном ведомстве.

В ходе боя с превосходящими силами противника группа российских разведчиков оказалась в окружении. Командир отделения Никита Разнатовский решил прийти на помощь и прорвать кольцо. Несмотря на шквальный огонь противника, его бойцы атаковали боевиков, стянув на себя основные силы. Этим воспользовались разведчики, которые самостоятельно вышли из окружения.

— Благодаря грамотным и выверенным действиям Никиты подразделение, попавшее в окружение, прорвалось, а отделение его отошло без потерь, — рассказали в Минобороны.

Отделение Германа Бурцева занимало оборону на заводе, когда украинские силы начали контратаку. В бою он получил тяжелое ранение ноги, но продолжил командовать отделением.

Подразделения противника понесли большие потери и отступили, а отделение под командованием Германа Бурцева начало их преследовать. Благодаря смелым и решительным действиям Германа Бурцева удалось быстро и без потерь вытеснить противника из населенного пункта и занять выгодные рубежи для продолжения атаки, сообщили в Минобороны.