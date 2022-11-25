Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине

23 ноября все три атомные станции на Украине были переведены в аварийный режим, большая часть ТЭЦ и ТЭС — временно отключена. Без света остались 11 областей, в том числе Киевская, Львовская и Одесская. Во многих городах отключили воду и отопление. Ближе к ночи свет в дома начал постепенно возвращаться, однако Киев до сих пор обесточен на 70%. Грозит ли Украине тотальный блэкаут и откуда она берет энергию — в материале «Известий».

Когда на Украине заработают АЭС

Вечером 23 ноября 2022 года Киеву впервые в истории пришлось отключить энергоблоки всех трех атомных электростанций. Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС были переведены в аварийный режим и до сих пор из него не вышли. Все дело в том, что из-за поврежденных сетей и распределенных узлов энергию АЭС оказалось некуда поставлять. Украинские энергетики заявляют, что на устранение неисправностей понадобится несколько дней, а ремонт электросетей требует все больше времени. Предварительно АЭС планируют подключить в четверг вечером.

В последние годы именно АЭС на Украине вырабатывали до 55% всей электрогенерации страны. Почти половина приходилась на перешедшую под контроль России Запорожскую АЭС. ЗАЭС питала энергией правый берег Днепра до сентября 2022 года. После её консервации нагрузка на электросети центральных регионов страны значительно выросла.

С середины октября веерные отключения электроэнергии на Украине стали практически ежедневной практикой. Российская атака на энергообъекты страны стала ответом на разрушение Крымского моста и следствием изменившейся стратегии. Таким образом Москва отреагировала на бесконечные поставки западного оружия в страну.

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В ходе экстренного заседания ООН поздно вечером 23 ноября постпред РФ Василий Небензя отметил, что подрыв боеспособности ВСУ, которые несут угрозу безопасности и территориальной целостности России, входит в цели спецоперации. Реализация данной цели будет осуществляться военными методами до тех пор, пока Киев не займет «реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Москву начать специальную военную операцию. Он призвал Зеленского к очному участию на заседании СБ ООН.

Зачем Украина просит генераторы

Отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов. Об этом заявил 23 ноября глава офиса президента страны Андрей Ермак в призыве к европейским городам поставить Украине генераторы. По мнению Ермака, это поможет украинцам «пережить самую сложную зиму в современной истории страны». Также Киев попросил предоставить высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы, автоматические выключатели, реле и разрядники, поскольку украинские энергетики уже не раз жаловались, на нехватку оборудования для ремонта сетей.

Накануне в стране открыли 4 тысячи «пунктов несокрушимости» — мест, где жители могут получить свет, воду, мобильную связт и интернет в круглосуточном режиме. В октябре ЕС заявил, что предоставит Украине минимум 400 генераторов и €1 млрд экстренной помощи для срочного восстановления энергоснабжения.

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Как устроена энергосистема Украины

Массовая электрификация Украины началась в 1924 году. Постепенно в стране были построены ТЭС и гидроэлектростанции, а затем и четыре АЭС, активно развивался топливно-энергетический комплекс. Электросети страны были интегрированы с российскими и белорусскими. К 1991 году Украина производила 298,8 млрд кВт∙ч энергии — в 2 раза больше, чем в 2021 году, и минимум 4 раза больше, чем сегодня.

В конце февраля 2022 года Киев планово отключил свою энергосистему от московской и подключился к европейский энергосети ENTSO-E. До октября 2022 года часть электроэнергии Украина поставляла в Восточную Европу — Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу. Для этих целей на западе страны функционировала Бурштынская ТЭС, однако сегодня экспорт прекращен. Кстати, от выработки электричества на Украине напрямую зависит Молдавия: она получает более 80% электроэнергии по линии Исакча–Вулканешть, которая проходит через Украину и приднестровский регион и затем доходит до Кишинева. Вчера из-за частичного блэкаута Кишинев также в очередной раз остался без света.

Помимо трех атомных электростанций до 30% энергии на Украине производили ТЭС и ТЭЦ, еще 6,7% — ГЭС и ГАЭС, а до 8% приходилось на возобновляемые источники. С присоединением к России новых территорий Киев потерял 7 из 15 ТЭС и не менее четверти ТЭЦ — все они находились на территории ЛДНР. По тем же причинам страна лишилась двух из семи солнечных электростанций и трех из четырех ветряных. Массированные атаки по Днепровскому каскаду вывели из строя Каховскую ГЭС.

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Отдельного внимания заслуживает распределение электростанций. АЭС находятся на западе и на юге страны, а основная часть потребителей — в центральных областях. Перетоки электроэнергии и до 2022 года были ограничены, а сейчас и вовсе осложнились.