Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны

На восстановление энергетической инфраструктуры Украины потребуется более $200 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 ноября.

«На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд гривен (около $68 млн ― Ред.). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен (около $135 млн. ― Ред.)», ― пояснил он.

Помимо этого, украинский премьер предупредил, что плановые отключения электричества, которые в октябре затронули более 9 млн граждан страны, будут продолжаться.

Ранее, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил России в стране повреждено 30-40% энергетической инфраструктуры страны.

До этого, 31 октября, исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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