Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины

В результате ударов России по объектам Украины повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Фрагмент встречи опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

«Спасибо за поддержку Украины, вы сделали большой вклад в присоединении Украины к европейской энергосети. <...> Продолжаются ракетные удары беспилотниками с российской стороны по нашей энергосистеме. Около 30–40% было повреждено», — сказал он.

Отмечается, что Зеленский обсудил с Симсон дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины, а также усилению энергетических санкций против РФ.

Днем ранее официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, при ударах использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы и об отключении водоснабжения у 80% жителей города. Кроме того, стало известно об ударах в районах гидроэлектростанций (ГЭС): Днепровской, Днестровской и Кременчугской.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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