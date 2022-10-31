Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве

Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом 31 октября заявил мэр города Виталий Кличко.

«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что часть украинской столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения.

В свою очередь украинское издание Страна.ua сообщило, что около 10 взрывов прозвучали в Киеве и области.

«В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода», — говорится в сообщении СМИ.

Ранее издание сообщило о взрывах в ряде областей страны. Предварительно о взрывах сообщается в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ночью 31 октября тревога объявлялась в 12 регионах Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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