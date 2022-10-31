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Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога, сирена прозвучала и в столице страны. Об этом в понедельник, 31 октября, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

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Отмечается, что оповещение было включено в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По сообщению пресс-службы Киевской городской администрации, тревога была объявлена в 02:00 понедельника. Спустя 20 минут граждан оповестили о прекращении работы сирены.

Накануне сообщалось, что в Запорожье, который временно находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы.

Также в этот день Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на территории четырех областей Украины сработали оповещения воздушной тревоги. Сирены заработали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее, 29 октября, во Львове прервали матч чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и «Александрией».

В ночь на 28 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще трех областях Украины, в том числе в Николаевской области.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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