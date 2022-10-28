Воздушную тревогу объявили в Киеве и трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в ночь на 27 октября в Киеве и трех областях Украины, сообщают официальные Telegram-каналы этих регионов.

В частности, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и Николаевской областях.

Накануне тревога на территории Украины объявлялась четыре раза. Первая из них была утром 26 октября на всей территории страны, за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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