Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам

Киеву придется перенаправить средства для боевых действий против мирных жителей Донбасса на восстановление разрушенных коммуникаций , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они назвали существенным причиненный Украине ущерб. Вооруженные силы РФ 10 октября нанесли массированный удар по украинским городам десятками высокоточных ракет воздушного, морского и наземного базирования. Это стало ответом Москвы на многочисленные теракты СБУ против России, в том числе — подрыв Крымского моста 8 октября , заявил на заседании Совбеза РФ Владимир Путин. В Кремле предупредили, что удары могут повториться в случае новых угроз в адрес нашей страны.

Уровень угроз

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил 10 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оборонное ведомство распространило видеокадры старта крылатых ракет с одного из фрегатов проекта 11356Р Черноморского флота России. Высокоточные удары наносились также самолетами и наземными пусковыми установками.

Инфраструктурный подход Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Сообщения о попаданиях ракет и видео последствий начали массово появляться в украинских соцсетях 10 октября около девяти утра по московскому времени. Их география простиралась от Харькова до Львова. Впервые за несколько последних месяцев целями стали и сразу несколько объектов в Киеве.

По данным украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате российских ударов электроснабжение отсутствовало в пяти областях Украины, в других регионах оно было нарушено частично. Госспецсвязь Украины сообщала о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире.

Международный сервис Netblocks, занимающийся мониторингом работы интернета, сообщил о проблемах с доступом в Сеть в нескольких областях Украины. Наиболее серьезные были отмечены в Хмельницкой и Львовской областях, городах Харьков, Житомир, Сумы.

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил 10 октября российский президент Владимир Путин.

Обесточить — обезвредить

Любая современная цивилизация основана на электричестве и системах связи, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В первую очередь, именно по этой инфраструктуре был нанесен удар, — объяснил он. — В случае продолжения таких ударов киевскому режиму придется усиленно обеспечивать жизнедеятельность населения, промышленности, транспорта. Искать дизельные электростанции, восстанавливать энергосети, системы связи — всё это будет ликвидировано. У них не будет света, сотовой связи. Без электричества не будет водо-, газоснабжения, отключат канализацию . Украинский режим основные средства тратит на боевые действия. Теперь придется часть их вкладывать и в инфраструктуру. Но, конечно, в первую очередь мы осложняем действия киевских бандформирований. Они лишатся всех этих благ, деятельность их тылов будет затруднена.

Инфраструктурный подход Украину, Львов Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Кроме того, теперь украинским властям придется своему населению объяснить, что всё серьезно, отметил эксперт.

— Еще вчера население Украины под воздействием пропаганды радовалось, находясь за пределами районов боевых действий. Теперь это закончилось, — отметил он. — Режиму придется объяснить людям, что вдруг в стране стало с инфраструктурой.

Террористический режим

В этот же день Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил результаты ударов по Украине, а также рассказал об их причинах.

Президент РФ назвал атаку на Крымский мост 8 октября террористическим актом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Заказчиками, организаторами и исполнителями этой атаки глава российского государства обозначил украинские спецслужбы.

Инфраструктурный подход Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — заявил Владимир Путин.

По центрам принятия решений

Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, добавил президент РФ.

— Это означает, что надо с ними бороться как с террористической организацией, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — А террористам, как известно, пощады нет, они вне закона . Вот что это значит. Поскольку террористы сами не соблюдают никаких норм — ни международного права, ни правил ведения войны, — то, естественно, с ними будет разговор короткий. Удары на поражение, и всё. В принципе, это серьезно.

Инфраструктурный подход Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Изначально в задачи специальной военной операции не входило нанесение такого рода ударов, полагает эксперт.

— Но террористические действия киевского режима должны быть пресечены, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Каким образом? Должны быть нанесены удары по «центрам принятия решений», о которых всё время все говорили. Видимо, наступил именно такой период.

Президент Владимир Путин рассказал также об атаках на Курскую АЭС. По его словам, спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта в отношении этой российской атомной электростанции, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения, ведущие от нее.