На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом 26 октября сообщил украинский «5 канал».

В сообщении Telegram-канала говорится о необходимости спуститься в укрытия.

Первая воздушная тревога была объявлена утром 26 октября на всей территории страны за исключением западной части. Вечером она включалась еще дважды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

Также в этот день сообщалось о взрывах в Николаевской области. Еще один взрыв прогремел в пригороде Днепра.

10 октября российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Так, 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Он отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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