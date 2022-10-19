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На Украине рассказали о крупных повреждениях энергоинфраструктуры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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На территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов ВС РФ, рассказал 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире украинского единого новостного марафона.

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«К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены», — отметил он.

В ходе эфира Харченко покинул неосвещенное помещения где-то в Киеве объяснив это аварийным отключением электричества.

«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», — объяснил эксперт, призвав сограждан экономить электроэнергию.

Специалист также отметил то, что основной урон от российских ударов понесла именно электрической сети. Харченко также добавил, что для переключения на резервное питание вместо поврежденных мощностей требуется несколько часов, однако для восстановления генерирующих мощностей потребуется высокотехнологичное оборудование, на создание которого могут быть потрачены месяцы.

Этим же днем заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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