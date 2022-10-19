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Власти Украины сообщили о намерении ввести ограничения поставок электроэнергии

Офис Зеленского: на Украине 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmut
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На Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
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«Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.

Тимошенко призвал украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00 во избежание временных отключений.

Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Как сообщил в эфире украинского единого новостного марафона директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко, удары российских войск повредили 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей страны. Он отметил, что основной ущерб нанесен непосредственно сети.

Харченко пояснил: для восстановления генерирующих мощностей необходимо высокотехнологичное оборудование, на изготовление которого может уйти от девяти месяцев до полутора лет.

Он добавил, что 19 и 20 октября гражданам Украины следует ожидать аварийных и плановых отключений электроэнергии.

В среду, 19 октября, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Сейчас в городе не работает электротранспорт.

Накануне Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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