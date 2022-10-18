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Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций страны

Зеленский: с 10 октября на Украине разрушили 30% электростанций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На Украине с 10 октября повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране. Об этом заявил во вторник, 18 октября, украинский президент Владимир Зеленский.

«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране», — написал он в Twitter.

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По мнению Зеленского, места для переговоров с российской стороной не осталось.

Ранее в этот день замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время в стране наступят сложные времена с электроснабжением, и не исключил веерных отключений.

18 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге и других городах.

В офисе президента Зеленского сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире. Мэр города Сергей Сухомлин сообщил об отключении электричества и воды. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС.

Накануне, 17 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в результате нанесенных ударов пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве. Из-за этого были обесточены сотни населенных пунктов. Также сообщалось об ударах в Днепропетровской, Сумской, Одесской областях. В частности, после обстрела критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области более 1,6 тыс. абонентов региона остались без электроснабжения вследствие аварийного отключения.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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