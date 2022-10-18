В офисе Зеленского сообщили об ударе по электростанции в Житомире
Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил 18 октября о попадании снаряда в объект энергообеспечения в Житомире.
«Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», — написал Тимошенко в Telegram-канале.
Украинские СМИ сообщают, что в городе пропал свет.
Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре.
Накануне в социальных сетях появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».