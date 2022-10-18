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В офисе Зеленского сообщили об ударе по электростанции в Житомире

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил 18 октября о попадании снаряда в объект энергообеспечения в Житомире.

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«Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», — написал Тимошенко в Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщают, что в городе пропал свет.

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре.

Накануне в социальных сетях появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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