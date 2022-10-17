В Сети опубликовали кадры взрыва в здании «Укрэнерго» в Киеве
В социальных сетях 17 октября появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.
Ранее украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием «Укрэнерго».
Пользователи в соцсетях уточнили, что в охваченном огнем здании расположено Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.
Кроме того, в Сети появились кадры последствий и других взрывов в центре Киева, начавшихся утром 17 октября.
10 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он имел в виду взрывы на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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