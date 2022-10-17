В Сети появились кадры последствий взрывов в центре Киева, начавшихся утром 17 октября. Судя по записи, город окутал дым от пожаров.

В настоящий момент очевидцы сообщают о продолжающихся взрывах в Шевченковском районе. По информации телеканала «Киев», сейчас в городе перекрыт участок движения между улицей Крещатик и цирком.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, город подвергся ударам дронов-камикадзе. Ранее эту информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что из-за взрывов в Шевченковском районе начался пожар в нежилом здании.

Накануне, 16 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины.

10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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