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В Киеве сообщили о начавшемся пожаре после взрывов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Шевченковском районе Киева начался пожар в результате атаки дронами-камикадзе. Об этом сообщил в понедельник, 17 октября, мэр Киева Виталий Кличко.

«В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что повреждены несколько жилых домов. На месте работают медики, информация о пострадавших уточняется.

Также стало известно о том, что в столице Украины прогремел второй взрыв.

Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев также сообщает о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».

О том, что в центре Киева работает воздушная тревога после произошедшего взрыва Кличко сообщил ранее в этот день. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях, а также добавил, что на место едут экстренные службы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнял, что Киев был атакован дронами-камикадзе.

Накануне, 16 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины.

10 октября, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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