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СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Днепре

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Фото: соцсети
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Взрыв прогремел утром 17 октября в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом во вторник сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после взрыва в городе начался пожар. Издание публикует фото, на которых видны клубы дыма.

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Власти области просят не покидать укрытий, указывает издание. Других подробностей не приводится.

В то же время очевидцы сообщают о непрекращающихся звуках взрывов. По некоторым данным, в части города пропала вода.

Как пишут украинские СМИ, сейчас в большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день в Кривом Роге прогремели взрывы.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах. По его данным, удар нанесен по одному из промышленных предприятий города.

17 октября военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что украинские ПВО не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт подчеркнул, что РФ начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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