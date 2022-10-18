В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы. Об этом 18 октября сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он в Telegram.

Вилкул призвал жителей находиться в укрытиях. По его словам, на город также выпущена ракета Х-101.

Помимо этого, воздушная тревога была объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях. Об этом сообщили местные власти.

Украинские СМИ также пишут, что ночью в Николаевской области частично пропало электричество.

Накануне вечером в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Председатель военной администрации региона Алексей Кулеба подтвердил работу противовоздушной обороны (ПВО) в области.

17 октября военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что украинские ПВО не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт отметил, что Россия начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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